Koning bezoekt ministerie in Den Haag en Dela ziet aantal uitvaarten stijgen

De belangrijkste punten van vandaag:

Dodental in Nederland stijgt met 148 en komt uit op 1487

Op de intensive cares liggen nu 1324 mensen met het coronavirus

Actie #allemondkapjesverzamelen levert tienduizenden mondkapjes op

RIVM meldt dat nu 6268 mensen in het ziekenhuis liggen

CBS ziet flinke stijging sterftecijfers maart door coronavirus

Telefonische hulplijnen staan roodgloeiend.

Wil je teruglezen welk nieuws er donderdag allemaal was over de coronacrisis? Dat vind je hier.

'Met 2400 IC-bedden is het maximum wel bereikt'

Met 2400 bedden op de intensive care is het maximum aantal bereikt. Daarvoor waarschuwt IC-verpleegkundige Lennart Krijgsman van het Groene Hart Ziekenhuis in Gouda. 'Het is echt specifieke zorg. Dat heb je niet geleerd in een bijscholing van een week.'

Den Haag wil afgelaste evenementen verplaatsen naar volgend jaar

Het Haagse stadsbestuur wil evenementen die niet door kunnen gaan vanwege het coronavirus zoveel mogelijk verplaatsen naar volgend jaar. Daarmee wil het college voorkomen dat er een opeenhoping van evenementen ontstaat in de laatste maanden van 2020 en de hulpdiensten te zwaar belast worden.

1 op 5 basisschoolkinderen in noodopvang vanwege kwetsbare positie

Van de kinderen uit het basisonderwijs die nu overdag in noodopvang zitten, bevindt zo'n 20 procent zich in een kwetsbare positie. Dat laat minister Arie Slob (Onderwijs) vrijdag weten aan de Tweede Kamer. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd ziet het aantal verzoeken om hulp uit kwetsbare gezinnen sneller toenemen dan verwacht, schrijft Slob.

De noodopvang is onder meer bedoeld voor kinderen van ouders met een cruciaal beroep, en voor wie thuisonderwijs dus geen optie is. Maar ook voor kinderen uit kwetsbare situaties is er plek. Dan gaat het bijvoorbeeld om kinderen in een onveilige thuissituatie, of die niet de middelen hebben om thuisonderwijs te volgen.

Noordwijk neemt extra maatregelen om strandgangers te weren

Om te voorkomen dat mensen zaterdag of zondag naar het strand komen, sluit de gemeente Noordwijk zo'n 2000 parkeerplekken. Ook gaat de weg naar Langevelderslag dicht, waardoor strandgangers niet door kunnen rijden naar het parkeerterrein. Verder gaan politie en boa's extra controleren en worden drones ingezet.

De parkeerplaatsen zijn tussen zaterdag 09.00 uur en zondag 18.00 uur niet te gebruiken. Het gaat om de plekken bij de Waterleidingduinen, het Oosterduinse Meer, Wantveld, Vuurtorenplein, Palaceplein, de Koningin Astridboulevard en de Duindamseslag.

Koning bezoekt ministerie in Den Haag

Koning Willem-Alexander is vrijdagmiddag bijgepraat over de opschaling van de intensivecarecapaciteit in Nederland in de strijd tegen het coronavirus. Tijdens een werkbezoek aan het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport kreeg de koning ook informatie over de inkoop van beademingsapparatuur.

DELA ziet aantal uitvaarten stijgen

Uitvaartonderneming DELA ziet het aantal uitvaarten in de coronacrisis fors stijgen. De uitvaartonderneming verzorgde in maart ongeveer 4000 uitvaarten, tegenover 3000 in de eerste maanden van het jaar.

'Normaal gesproken verzorgen we tachtig tot negentig uitvaarten per dag. Momenteel zijn dat er landelijk 140. En we zien daar ook nog wel een stijging in', zegt Sandra Zwart van Uitvaartcentrum DELA in Breda.

Grote zorgen om toekomst mondzorg

Mondzorgpraktijken zijn erg bezorgd om hun voortbestaan en dat van de hele mondzorg. Sinds ze de niet-acute zorg hebben moeten staken vanwege het coronavirus, melden verschillende organisaties meer en meer praktijken betalingsproblemen en dreigende faillissementen bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). De NZa beaamt dergelijke meldingen, maar zegt dat die in de eerste plaats voor de verzekeraars zijn met wie nog wel overleg is over de aanpak van de problemen.

De gezamenlijke mondzorgkoepels stellen dat er al honderden van die meldingen zijn gedaan. Er is een daling van de geleverde mondzorg met 95 procent, terwijl de mondhygiënisten vrijwel helemaal niks meer kunnen doen, schrijven de organisaties in een brief aan het kabinet. Intussen lopen de kosten door.

Haagse Nachtburgemeester: 'Hou je Haags!'

De Haagse nachtburgemeester Pat Smith steekt alle Hagenaars een hart onder de riem in deze coronatijd. Hij heeft een filmpje opgenomen onder het motto: 'Hou je Haags!'

Parkeerterrein Klinkenbergerplas afgesloten

Niet alleen bij de stranden, ook bij de Klinkenbergerplas in Oegstgeest wordt het parkeerterrein dit weekend afgesloten. Dat meldt de gemeente Oegstgeest. 'Ook rondom de bollenvelden, bouwmarkten en tuincentra geldt dat verkeer zal worden gemonitord. Toegang kan worden beperkt', aldus de gemeente. Een ommetje maken, hardlopen, of fietsen kan. 'Maar doe dit het liefste alleen en doe het in de buurt. Vermijd drukke plekken en houd 1,5 meter afstand. Keer om als het te druk is.'

1324 mensen op intensive care

Het aantal Nederlanders dat op een intensive care ligt met het coronavirus, is gestegen tot 1324. Dat zijn er 51 meer dan donderdag. In totaal zijn er 2100 bedden beschikbaar. Onder de 1324 patiënten zijn er veertien die in Duitsland liggen. Dat zijn er vijf meer dan donderdag, aldus het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Leidse Lakenfeesten gaan niet door

De Lakenfeesten in Leiden gaan dit jaar niet door vanwege de uitbraak van het coronavirus. Dat heeft de organisatie besloten. De Lakenfeesten zouden van 25 tot en met 28 juni worden gehouden.

'Hoewel eind juni nog even weg is, komen door de huidige maatregelen zowel de planning als financiële haalbaarheid van dit evenement onder druk te staan', meldt de organisatie.

Tienduizenden mondkapjes en andere beschermingsmiddelen opgehaald

De inzamelingsactie #allemondkapjesverzamelen heeft tienduizenden mondkapjes, handschoenen, 3000 brillen en honderden schorten opgeleverd. De actie loopt nog steeds.

'Politie moet slijm kunnen afnemen van coronakuchers'

De politie mag binnenkort slijm afnemen van mensen die hoesten of spugen naar anderen, en vervolgens roepen dat ze het coronavirus onder de leden hebben. Het kabinet heeft een wetsvoorstel goedgekeurd dat dat mogelijk moet maken.

Het voorstel moet nog wel langs de Raad van State, de Tweede Kamer en de Eerste Kamer.

Dodental door coronavirus stijgt met 148 naar 1487

In de afgelopen 24 uur heeft het RIVM 148 sterfgevallen doorgekregen. Het instituut benadrukt dat het werkelijke aantal mensen dat als gevolg van een besmetting met COVID-19 is overleden waarschijnlijk anders is. Sterfgevallen worden vaak pas een of meerdere dagen later door de GGD doorgegeven aan het RIVM. Mensen die aan het virus overlijden maar niet zijn getest, komen helemaal niet voor in de statistieken.

Het aantal ziekenhuisopnamen steeg volgens de laatste cijfers met 502. Dat was donderdag nog 625. Volgens de cijfers van het RIVM liggen nu 6268 mensen in het ziekenhuis met een besmetting. Het aantal positieve testen nam met meer dan duizend toe tot in totaal 15.725, maar ook hier ligt de registratie vaak een of twee dagen achter op de werkelijke situatie.

Online open dag van De Haagse Hogeschool

De Haagse Hogeschool houdt vrijdag een hele bijzondere open dag. Geïnteresseerden kunnen online webinars volgen over de opleidingen. Ook is er de mogelijkheid om aan de hand van die webinars vragen te stellen over de school. Via social media verspreidt de school video's om toekomstige studenten te informeren.

thehagueuniversity View Profile View More on Instagram thehagueuniversity



Sssstttt…. Do you hear it too? You wouldn’t say so, but we do have an open day today.

For the first time online and we are quite proud of that. You can follow webinars and ask questions ‪between 4 and 8 p.m. ‬at most programmes. You can also see videos from our various locations on our social media channels. Are you coming too?

https://www.thehagueuniversity.com/study-choice/help-in-choosing-your-study/open-day

#letthehagueuniversitycometoyou #thehagueuniversity #thuascares Sssstttt…. Do you hear it too? You wouldn’t say so, but we do have an open day today.For the first time online and we are quite proud of that. You can follow webinars and ask questions ‪between 4 and 8 p.m. ‬at most programmes. You can also see videos from our various locations on our social media channels. Are you coming too?https://www.thehagueuniversity.com/study-choice/help-in-choosing-your-study/open-day#letthehagueuniversitycometoyou #openday

Werknemers GHZ Gouda verwend door bedrijven

Zorgpersoneel en andere werknemers van het Groene Hart Ziekenhuis (GHZ) Gouda zijn door verschillende bedrijven in de watten gelegd als bedankje voor het werk dat ze verrichten. Zo kreeg het personeel onder andere bordspelletjes, ijs en koeken toegestuurd.

Koning brengt werkbezoek aan RIVM

Koning Willem-Alexander en koningin Maxima hebben vrijdagochtend een werkbezoek gebracht aan het RIVM. Daar spraken zij met directeur Jaap van Dissel over de huidige maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus. Het koninklijk echtpaar werd ook bijgepraat over de werkwijze van het Outbreak Management Team, waarin tal van deskundigen zitten die advies uitbrengen aan de regering en zorgprofessionals.

'Kom niet naar milieustraat'

De gemeenten Teylingen en Hillegom roepen inwoners opnieuw op om niet naar de milieustraat te gaan. 'Het blijft druk. Kom alleen als het echt nodig is.'

Lichtdemonstratie op Malieveld voor vluchtelingen in Griekenland

Op vrijdagavond om 21.00 uur zullen 30 demonstranten op het Malieveld in Den Haag via opblaasbare lichtsculpturen, billboards en bushokjes het SOS-noodsignaal versturen. Dat doet organisatie SOS Moria, die veelal uit dokters bestaat, om aandacht te vragen voor vluchtelingen die momenteel vastzitten op de Griekse eilanden.

SOS Moria wil dat ook de Nederlandse overheid toezegt om vluchtelingen op te vangen voordat het coronavirus daar uitbreekt. Ondanks afspraken met de Europese Unie is de Nederlandse overheid vooralsnog niet van plan om vluchtelingen op te vangen. Acht lidstaten, waaronder Duitsland, Frankrijk en Luxemburg zeggen bereid te zijn om mensen op te vangen.

Haags Historisch Museum vraagt om inzendingen voor 'corona-collectie'

Het Haags Historisch Museum roept Hagenaars op om foto's, filmpjes en voorwerpen op te sturen die de impact van het coronavirus laten zien aan toekomstige generaties. 'Hoe kunnen we toekomstige generaties laten zien wat de Corona-crisis voor Den Haag heeft betekend? We worden in korte tijd gedwongen andere gewoontes aan te leren, mensen anders te benaderen, maar ook om creatief te zijn en elkaar op te beuren', zo zegt het museum.

CBS ziet hogere sterftecijfers door coronavirus

Het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) heeft in de derde week van maart 440 meer sterfgevallen gezien dan gemiddeld in die periode. Volgens het CBS is dat grotendeels te verklaren door de uitbraak van het coronavirus. Het CBS ziet ook een afwijking met de cijfers van het RIVM. Zij meldden in die week 280 sterfgevallen als gevolg van het coronavirus. Volgens het CBS komt dat doordat niet iedereen die overlijdt aan het coronavirus zo wordt geregistreerd.

Huiskameroptredens van Goudse Schouwburg

De Goudse Schouwburg, dat zich al jaren één van de beste theaters van Nederland mag noemen, heeft een online 'huiskamerfestival' opgericht. Vrijdag maakt de schouwburg bekend dat zowel bekende als minder bekende artiesten vanuit hun huiskamer optredens zullen geven die online live te bekijken zijn. De optredens zijn elke vrijdag om 20.00 uur te zien op het YouTube -kanaal van de Goudse Schouwburg.

Theatergroep Piepschuim in een eerdere livestream van Goudse Schouwburg | Foto: youtube.com/degoudseschouwburg

LEES HIER VERDER: Goudse Schouwburg gaat voorstellingen streamen

Nieuwe LUMC-app verzamelt onderzoeksdata

Het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) heeft een nieuwe app uitgebracht waarmee de verspreiding van het coronavirus in kaart kan worden gebracht. Via de zogenoemde 'COVID Radar' kunnen mensen hun klachten en symptomen noteren. De dataset die daaruit voortkomt kan volgens het LUMC gebruikt worden om te voorspellen wie het grootste risico op besmetting loopt en wat de te verwachten zorgvraag zal zijn.

'Door van zoveel mogelijk mensen in Nederland wel gegevens over klachten te verzamelen, kunnen we onderzoeken hoeveel mensen het coronavirus hebben (gehad) en waar zij in Nederland verblijven', aldus het LUMC.

Goudse hulpdiensten brengen eregroet aan ziekenhuispersoneel

De Goudse hulpdiensten hebben donderdag een eregroet aan het ziekenhuispersoneel van GHZ Gouda gebracht om hen een hart onder de riem te steken tijdens de coronacrisis. Politie- en brandweerwagens kwamen donderdag langs het ziekenhuis, volop toeterend en met blèrende sirenes om steun te uiten voor het zorgpersoneel.

Badminton Nederland schrapt alle competities en evenementen

Badminton Nederland heeft naar aanleiding van de op 31 maart aangekondigde verlengde coronamaatregelen besloten om 'alle toernooien en competities die onder de vlag van Badminton Nederland vallen dit seizoen niet meer uit te spelen.' Volgens de bond is dat besluit genomen omdat de voorbereidingstijd te krap is, mocht er na 28 april weer gespeeld worden. Omdat niet zeker is dat er na 28 april weer gespeeld mag worden heeft de bond besloten de competities en evenementen af te gelasten.

Delftse studenten bezorgen tulpen

Een grote groep studenten van het Delftsch Studenten Corps (DSC) hebben donderdag zo'n 750 tulpen rondgebracht bij Delftse senioren. Dat deden ze samen met vrijwilligersinitiatief Gewoon Mensen. Bewoners van vijf seniorenbuurten en een aantal zelfstandige ouderen konden rekenen op een bloemetje.

Ook schreven de studenten kaartjes voor de senioren met daarop hun telefoonnummer. 'Deze veelal kwetsbare ouderen kunnen, indien zij hier behoefte aan hebben, dan nog eens een telefoontje plegen met de student. We staan namelijk schouder aan schouder in deze tijd”, vertelt David Oudega, DSC-lid en vrijwilliger bij Gewoon Mensen.

Delftse studenten maken bosjes tulpen voor senioren. | Foto: Gewoonmensen.nl

Gemeenteraad Delft vindt plaats zonder raadsleden

De Delftse gemeenteraad vond donderdagavond plaats zonder dat er ook maar één gemeenteraadslid aanwezig was. D66-fractievoorzitter Christine Bel verstuurde via Twitter een foto van de 'spookraad' met de boodschap #blijfthuis.

Data van Google laat zien of mensen echt thuisblijven

Techgigant Google komt vanaf vrijdag met statistieken over de reisbewegingen van zijn gebruikers. Die data moet volgens het bedrijf laten zien of mensen zich houden aan de opgelegde maatregelen. De informatie wordt voor 131 landen gepubliceerd, waaronder Nederland. De gegevens zijn voor iedereen toegankelijk en beslaan een periode van meerdere weken.

De data die Google vrijgeeft bevat geen informatie over individuele gebruikers. Alleen daling of stijging in procenten wordt getoond. Google geeft aan maatregelen te hebben genomen om inbreuk op privacy tegen te gaan. Volgens Google zelf heeft het bedrijf alleen toegang tot de data van gebruikers die de optie 'locatiegeschiedenis' aan hebben staan.

KLM gaat Nederlanders terughalen uit Australië

In samenwerking met het ministerie van Buitenlandse Zaken gaat luchtvaartmaatschappij KLM 2000 gestrande Nederlanders ophalen uit Australië. Het is de eerste keer in 20 jaar dat KLM naar Australië vliegt. Het eerste vliegtuig is donderdagavond zonder passagiers vertrokken en zal naar verwachting op zaterdag aankomen. Op maandag komt het vliegtuig weer aan op Schiphol. In totaal zullen zes vliegtuigen worden ingezet om de Nederlanders op te halen.

Advocaten willen rechtbanken weer open

De Nederlandse Vereniging van Strafrechtenadvocaten (NVSA) heeft een oproep gedaan om de rechtbanken weer te openen. Door de coronacrisis lopen duizenden strafzaken vertraging op. 'Gerechtsgebouwen en -zalen zijn vaak bijzonder groot. Het is daarom mogelijk om zitting te houden én aan de bestaande voorschriften te voldoen', vertelt voorzitter Jeroen Soeteman.

Sinds half maart zijn de rechtbanken al gesloten. Sommige zaken worden door middel van videobellen afgehandeld. 'Fysieke zittingen zijn heel zeldzaam nu, maar dat betekent niet dat de hele rechtspraak stil ligt', vertelt een woordvoerder voor de Raad van de Rechtspraak. Ook de Orde van Advocaten schaart zich achter de oproep van de NVSA.

Telefonische hulplijnen hebben het megadruk

Luisterlijn en Rode Kruis Hulplijn hebben het erg druk | Foto: Sensoor

'Ik ben verkouden, mag ik nog naar de supermarkt' of 'Ik kan niet meer naar buiten, wie laat mijn hond nu uit?' Het zijn vragen die binnenkomen bij de landelijke Luisterlijn. 'Wij zijn er voor iedereen, voor ouderen, gezinnen, jongeren en alleenstaanden', zegt Dorine Kettenes van de landelijke Luisterlijn.

Bij de Luisterlijn is het aantal telefoontjes met dertig procent toegenomen. Bij de Rode Kruis Hulplijn zijn de afgelopen twee weken meer dan 15.000 gesprekken gevoerd.

LEES HIER VERDER: Telefonische hulplijnen zijn er nu voor iedereen: 'Ouderen, jongeren, gezinnen en alleenstaanden'

Wereldwijd meer dan miljoen mensen besmet

Het aantal wereldwijde coronabesmettingen is gestegen tot meer dan een miljoen. Dat blijkt uit de telling van de Amerikaanse John Hopkins University, die zich baseert op gegevens van de autoriteiten in verschillende landen. Het aantal besmettingen is in minder dan een week tijd verdubbeld, schrijft de NOS.

In totaal zijn ruim 51.000 mensen aan het virus overleden. Meer dan 200.000 patiënten zijn hersteld.

Foto: PXhere / Bewerking: Omroep West

Vakantiehuisjes en campings ook dicht in regio Haaglanden

In de regio Haaglanden is er een verbod op 'recreatief nachtverblijf', wat inhoudt dat onder andere strand- en vakantiehuisjes, campings en B&B's dicht gaan. Ook kamperen bij boeren of het verhuren van kamers is niet meer toegestaan.

Het verbod geldt niet voor hotels, locaties waar seizoensarbeiders wonen, locaties met vaste standplaatsen en huisjes die niet recreatief worden bewoond. Dat heeft de Veiligheidsregio Haaglanden donderdag besloten. De noodverordening is aangepast.

Ook is het verboden om sanitaire voorzieningen bij recreatieparken en andere recreatieve voorzieningen geopend te houden. De maatregelen gelden vooralsnog tot 10 mei. Woensdag scherpte Hollands Midden de noodverordening al aan en verbood het recreatief nachtverblijf.

LEES OOK: Remkes: parkeerterreinen bij stranden en recreatiegebieden zijn dit weekend dicht