Coronavirus: dringend advies om zondag ook thuis te blijven

Door de uitbraak van het coronavirus ligt het publieke leven voor een groot deel stil. Tienduizenden café's, sportclubs, scholen en andere voorzieningen zijn tot zeker 28 april gesloten en miljoenen mensen zitten daardoor thuis. Volg alles over het coronavirus in ons liveblog.

De belangrijkste punten van dit moment:

In Nederland zijn tot nu toe 1651 mensen overleden aan het coronavirus.

Volgens de laatste cijfers liggen er 1360 mensen op een intensive care.

Advies: na succesvolle zaterdag, ook zondag nog thuisblijven

Ongeveer 62.500 bedrijven en ondernemers hebben zich tot nu toe bij het corona-noodloket gemeld.

Advies: ook zondag nog thuisblijven

Het dringende advies om zaterdag ondanks het mooie lenteweer thuis te blijven werd op de meeste plekken goed opgevolgd. Maar ook voor zondag geldt het advies dat mensen vooral thuis moeten blijven. In natuurgebieden, stranden, treinen en op straat was het zaterdag erg rustig. Op plekken waar het drukker was, hielden mensen meestal voldoende afstand.

Volgens Staatsbosbeheer was het op de meeste plekken 'relatief rustig. De organisatie hoopt dat mensen er ook zondag vanaf zien om naar de gebieden toe te gaan. Dat geldt ook voor Natuurmonumenten. Dat het nu beheersbaar en rustig is in de natuurgebieden is vooral geen oproep daar alsnog naartoe te komen, zegt een woordvoerster. 'Het is juist een oproep om thuis te blijven en de regels te volgen. We hopen zondag hetzelfde beeld te hebben en we hopen dat mensen vooral in hun eigen omgeving een rondje gaan lopen als ze toch naar buiten willen.'

Ook Justitieminister Ferd Grapperhaus toonde zich redelijk positief over de manier waarop velen zich aan de coronamaatregelen hielden. Hij zei dat na een bezoek zaterdag aan Amsterdam, waar hij meeging met de politie.

Een andere belangrijke reden om niet de natuur in te duiken, is het grote aantal teken. Door het warme lenteweer dat voor de komende dagen is voorspeld, wordt in grote delen van Nederland een 'zeer hoge' activiteit van teken voorzien. Die kunnen de ziekte van Lyme overdragen.

Miljoen euro voor noodlijdende horeca

Het initiatief 'Help de Horeca' heeft 1 miljoen euro aan waardebonnen opgeleverd voor noodlijdende horeca. Er zijn er ruim 20.000 aangeschaft. Koninklijke Horeca Nederland probeert zo de Nederlandse horecaondernemers een hart onder de riem te steken tijdens de coronacrisis. Door de waardebonnen komt er toch geld binnen bij de horecazaken, ook nu ze gesloten zijn of alleen bezorgmogelijkheden hebben.

Bij de ruim 6000 zaken die meedoen staat het geld aan het einde van de maand op de rekening. Waarschijnlijk verdient de branche dit jaar maar 12 miljard euro, de helft van de gebruikelijke 24 miljard.

Kaarsjes branden

In heel Nederland hebben zijn zaterdagavond kaarsjes aangestoken voor mensen die zijn overleden aan het coronavirus. Mensen werd gevraagd om een kaarsje in de tuin of op het balkon aan te steken, om zo de slachtoffers te herdenken. Wie het initiatief bedacht heeft is niet bekend, maar vele websites en nieuwsorganisaties deden een oproep.

Keukenhof volop in bloei, maar...

Het geeft een apart gevoel: de zon schijnt volop, de vogels fluiten en de bloemen staan prachtig in bloei. In de Keukenhof zou het vandaag normaal gesproken een drukte van jewelste geweest zijn. Maar het bloemenpark bleef leeg...