Haagse 'whodunit' van Sjaak Bral op herhaling bij Radio West

Ter gelegenheid van het 750-jarig bestaan van Den Haag bedacht Sjaak Bral dat het een goed idee kon zijn om weer eens 'een ouderwets hoorspel' te maken. Zijn voorstel werd door Omroep West omarmd. Sjaak sloot zich in de zomer van 1997 drie weken op in een 'kloostercelletje' in een 'klein kasteeltje in Zuid-Frankrijk' et voilá: 'Hotel De Haagse Beek' was een feit.

Dat kasteeltje was van de toenmalige PvdA-Europarlementariër Piet Dankert; diens vrouw gaf er taallessen. Daar zat Bral elke dag 'een uur of vier, vijf' te schaven aan zijn verhaal. Het kasteeltje 'had wel iets spooky's, natuurlijk', vertelt hij. 'En in het hoorspel zitten we in een oud hotel, met oude geluiden en een muffe lucht; in die zin werkte het wel goed, want daar rook het natuurlijk ook naar optrekkend grondwater.'

Eind jaren negentig waren hoorspelen nog gangbaar. Er was nog een Nationale Hoorspeldag. En in Vlaanderen was er een organisatie die zich intensief met het hoorspel bezighield. Bral vergaarde informatie over aan welke regels een hoorspel moet voldoen: 'Ik had nog nooit een hoorspel geschreven.' Maar na een paar weken ambachtelijke arbeid in een kloostercel lag er dus een script. Bral heeft zelf een héél klein rolletje, maar verder is hij vooral de maker. Samen met 'een paar kompanen' maakte hij ook de muziek.

Laan van Schuddegeest

Het hotel waar het hoorspel zich afspeelt heeft echt bestaan. Het stond aan de Javastraat in Den Haag: 'Maar dan gaan we heel ver terug, richting de middeleeuwen, toen heette dat gedeelte nog de Laan van Schuddegeest. Daar heeft echt een hotel gestaan. Dat stond op de Haagse Beek, de bloedlijn die door Den Haag heen stroomt. Op dat hotel is 'Hotel De Haagse Beek' gebaseerd.'

In het vervallen hotel wordt een Belgische gast vermoord, die pas net was aangekomen. De dag erna wordt er naar de man geïnformeerd door 'een onguur type'. 'Het hotel was van een dusdanig laag allooi dat mensen er maar gewoon gingen wonen, want ja, er kwamen toch geen hotelgasten.' Alle bewoners van het hotel kunnen worden verdacht. Nog iemand overlijdt. Iedereen kan het volgende slachtoffer worden. De politie heeft geen clou.

Merkwaardige types

Bral: 'Er is een hoteleigenaar, wat vaste gasten, dat zijn allemaal merkwaardige types... Zoals het grote voorbeeld voor Huub Mizee, oud-weerman Joop Weerheim... In het hoorspel klopt Mizee bij Weerheim aan om te vragen hoe hij bepaalde dingen aan de luisteraars moet uitleggen. Er komt een patholoog-anatoom langs, de dirigent van het Residentie Orkest en er zijn kleine rolletjes voor Hagenezen als Pierre Wind, bijvoorbeeld.'

Een politie-inspecteur gaat overal op zoek naar antwoorden in dit mysterie. De luisteraar gaat mee op stap en komt bijvoorbeeld terecht op Duindigt en op de Haagse Markt. Locaties waar Sjaak zelf geluid van heeft opgenomen.

Niemand raadde de dader

De uitzending was in de zomer van 1998. 'In die tijd mochten mensen op de radio raden wie de moordenaar was. Er was niemand die het geraden heeft. Pas in de laatste aflevering wordt duidelijk hoe het in elkaar steekt. Dan komt er wel een konijn uit de hoge hoed!'

'Ik ben geen Roald Dahl of Agatha Christie, maar het plotje is redelijk geniaal... en dat zeg ik niet snel van mezelf.' zegt Sjaak lachend. 'Maar goed, we zitten in een 'intelligente lockdown', dus we moeten ook iets intelligents brengen!'

Podcaststudio

Het hoorspel mag dan vrijwel zijn verdwenen, de podcast maakt daarentegen een grote opmars. Is dat niets voor Sjaak? 'Nou, ik was al voordat dit hele gebeuren losbarstte bezig met het inrichten van een podcaststudio. Die heb ik hier nu staan. Ik ben natuurlijk altijd bezig met taal en met spraak en het is redelijk eenvoudig uit te voeren. Er zit alleen geen verdienmodel in, dat is ook wel duidelijk. Ik wil er wel iets mee doen.'

'Maar zo'n hoorspel... ja, daar is zoveel werk en zoveel liefde in gaan zitten van al die mensen die erbij betrokken waren... dat is bijna niet meer te doen vandaag de dag. Dat is toch een verloren ambacht, vrees ik.' Gelukkig hebben we de banden nog...