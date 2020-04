'Schone Bakkes' springt met 3D-printers in op tekort aan spatbrillen in coronatijd

Busking doet haar verhaal: 'Toen de coronacrisis uitbrak, merkte ik het als videograaf nog niet gelijk aan mijn werk, maar mijn vriend wel. De culturele sector lag in één klap stil. Wij wilden mensen activeren en iets bedenken waardoor we direct iets konden doen. Ik dacht aanvankelijk dat er alleen mondkapjes nodig waren, maar deze brillen kan je met 3D-printers maken en iedereen sloot massaal aan. Toen zijn wij er mee doorgegaan.'

Een 3D-printer die de maskers maakt | Foto: Tanja Busking

'Je kan niet vanaf het begin zeggen: dit is het ideale ontwerp. Makers vanuit de hele wereld zijn bezig geweest met het verbeteren van het montuur. Inmiddels hebben we al elf versies. Als we straks de juiste hebben gevonden, kunnen we er duizend per dag maken.'

'Niet naar ziekenhuizen'

De maskers gaan naar verzorgingstehuizen, thuishulp en kraamzorg. 'Ze gaan niet naar ziekenhuizen, want die hanteren strenge aanleverprotocollen. Daar willen wij ons niet in begeven, omdat wij daar niet in getraind zijn', vertelt Busking. 'Wij zijn kunstenaren en kunnen niet beloven dat wij ook de ziekenhuizen kunnen gaan leveren. Er zijn overigens wel mensen die spatmaskers voor de ziekenhuizen maken.'

Momenteel worden de brillen in Delft gemaakt, maar binnenkort opent Busking ook een ruimte in Den Haag. 'We houden het klein en leveren alleen in Delft en Den Haag. Dit soort initiatieven zijn overal in Nederland. Wij stellen ook alles openbaar. Denk aan protocollen en overeenkomsten die je kan gebruiken voor verzorgingstehuizen.'

'Iets positiefs doen'

Busking is een stichting gestart en wordt gefinancierd via GoFundMe (website voor fondsenwerving) en private donaties. De naam 'Schone Bakkes' heeft Busking overigens zelf verzonnen. 'We willen iets positiefs doen en een lach op het gezicht van de mensen creëren. We richten ons op Den Haag, en dus wilden we een Haagse slogan. Toen zijn we op 'Schone Bakkes' gekomen.'

