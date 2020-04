Haags Historisch Museum vraagt om inzendingen voor 'corona-collectie'

Het Haags Historisch Museum heeft een oproep gedaan aan alle Hagenezen om foto's, video's of voorwerpen die de realiteit van de coronacrisis in Den Haag laten zien. Het museum wil namelijk een grote 'corona-collectie' opzetten om toekomstige generaties te laten zien hoe het leven in Den Haag veranderde tijdens de coronacrisis.

Volgens woordvoerder Martijn van Ooststroom kunnen de inzendingen enorm variëren. 'Je eerste gedachte is natuurlijk mondkapjes, maar denk eens aan de bordjes die nu bij supermarkten staan met de oproep om afstand te houden, of de spandoeken die bij ziekenhuizen hangen.' Komt er dan ook een vitrine met gehamsterd toiletpapier? 'Nee hoor,' zegt van Ooststroom, 'maar wel een bordje waarop 'Maximaal 1 pak toiletpapier per persoon' staat'.

De inzendingen die het museum krijgt zijn in eerste instantie alleen online te bekijken. 'Wij zijn als museum zelf ook aan het rondkijken of we dingen tegenkomen die we kunnen plaatsen', vertelt van Ooststroom. 'Misschien over tien jaar, wanneer dit allemaal wat weggezakt is, maken we er een echte tentoonstelling van.'

Mailen

Mensen die iets leuks hebben te delen, kunnen hun inzendingen opsturen naar corona@haagshistorischmuseum.nl. Uit alle inzendingen wordt door het museum een selectie gemaakt die online te bekijken zal zijn.