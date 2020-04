Hotel vangt revaliderende patiënten uit ziekenhuis op: 'Zonde om lege kamers niet te benutten'

De druk op de ziekenhuizen in onze regio neemt steeds meer toe en er is meer capaciteit nodig om patiënten met corona op te vangen. Daarom hebben het WestCord Hotel, zorginstelling Pieter van Foreest en het Reinier de Graaf ziekenhuis een bijzondere samenwerking opgezet. Om plaats te maken voor coronapatiënten zijn mensen die op de revalidatieafdeling van het Reinier de Graaf ziekenhuis verblijven deze week verhuisd naar het WestCord Hotel in Delft.

'Het zijn dus géén coronapatiënten die naar het WestCord Hotel verhuizen', benadrukt Ilonka Ouwendijk van Pieter van Foreest nogmaals. 'Het zijn patiënten die bijvoorbeeld net een zware operatie hebben ondergaan en op dit moment daarvan aan het herstellen en revalideren zijn.'

De afdeling Herstel en Revalidatie is normaal gevestigd op de derde verdieping van het Reinier de Graaf ziekenhuis en telt in totaal twintig kamers. 'De gehele afdeling verhuist tijdelijk van het ziekenhuis naar het hotel, waar op dit moment juist een overschot is aan kamers. Op die manier komt er in het ziekenhuis extra capaciteit vrij.'

Geschikt

Bedrijfsleider Edo Garretsen van WestCord Hotel Delft zocht vorige week contact met het ziekenhuis. 'Ons hotel is, net als overal, op het moment vrij leeg vanwege de crisis. We vinden het zonde om die lege kamers niet te benutten. Wij hebben daarom bij het Reinier de Graaf ziekenhuis aangegeven dat we graag patiënten willen opvangen die aan het herstellen zijn van eerdere behandelingen. Wij denken op deze manier ons steentje te kunnen bijdragen.'

De afgelopen dagen is er hard gewerkt om de opvang te realiseren. 'Eerst moest door verschillende artsen en fysiotherapeuten gekeken worden of ons hotel wel geschikt was', vertelt Garretsen. 'Ook moest er gekeken worden of ziekenhuisbedden door de deuren heen konden en de badkamers ruim genoeg waren voor rollators.'

Aanpassingen

'Vorige week is de knoop doorgehakt om te gaan verbouwen. We hebben de hele eerste etage vrijgemaakt voor de opvang. Er zijn toiletverhogers geplaatst en beugels in de badkamers waar patiënten zich aan vast kunnen houden.' De eerste drie patiënten hebben vrijdag hun intrek in het hotel genomen. De tijdelijke opvang in het Delftse hotel zal in elk geval voor een periode van negen weken zijn.

