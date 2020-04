Verdachte voor rechter vanwege val man van balkon: 'Officier gedraagt zich als crimineel'

De Poolse verdachte Grzegorz K. (37), die volgens het Openbaar Ministerie (OM) betrokken was bij de val van een man van een balkon in Den Haag, blijft langer vastzitten. Via een lijnverbinding met de rechtbank schold hij vrijdag vanuit de gevangenis de officier van justitie uit voor 'crimineel' en riep 'fuck off'.

Bij een ruzie in een woning aan het Lopikplein in de Haagse wijk Leyenburg raakte op 20 december 2019 een man zwaargewond. Het OM gaat ervan uit dat hij door andere personen van een balkon op de tweede verdieping is gewerkt. K. zit nog vast voor de mishandeling. Hij wordt beschuldigd van een poging tot doodslag.

Buren zagen in de bewuste nacht een man in zijn onderbroek tussen de containers liggen in een grote plas bloed. Hij zou in zijn val ook de barbecue van de onderbuurman, die aan het balkon hing, hebben geraakt. Volgens omwonenden was er in de woning die nacht ruzie en hoorden ze een hond grommen. De bewoonster van het appartement en haar vrienden zorgden vaker voor overlast.

'Vastgebonden en geslagen'

De officier van justitie meent dat K. op 20 december ook twee mensen vastgebonden en geslagen heeft in de woning. 'De verdachte wil ten koste van alles voorkomen dat anderen gaan praten', zei hij vrijdag bij de rechtbank. De officier verzette zich ertegen dat het voorarrest van K. wordt opgeheven. 'Het is evident dat anderen gevaar lopen als hij vrijkomt.'

'Mijnheer de officier gedraagt zich als een crimineel' - verdachte Grzegorz K.

Dat ontlokte bij de Poolse verdachte een woedende reactie. 'Mijnheer de officier gedraagt zich als een crimineel', zei K. Toen de rechter hem aansprak op zijn taalgebruik, zei de verdachte: 'Fuck off jullie allemaal.'

Alternatief scenario

Volgens de advocate van K. is het helemaal niet duidelijk dat de gewonde man door andere personen in het appartement van het balkon is geduwd. Een alternatief scenario is dat de man zelf via het balkon probeerde weg te komen uit het appartement, omdat hij er niet gezien wilde worden.

De rechtbank meent echter dat er serieuze aanwijzingen zijn dat K. betrokken was bij de val van het slachtoffer van het balkon, en dat hij twee mensen in het appartement heeft geslagen en vastgehouden. Daarom blijft hij vastzitten.