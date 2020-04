Recept tegen verveling: maak gebakken vla

'Ik begin me te vervelen, dus ik baal dat we nog langer thuis moeten blijven', zegt Anu. Ze zit in groep 8 en maakt door de coronacrisis weinig mee van de laatste maanden op haar basisschool. Zeker nu de scholen nog wat langer dicht blijven. 'Nu moeten we nog meer dingen verzinnen om ons niet te vervelen', zegt ze.

Anu heeft al online danslesjes gedaan en bedacht deze week nog iets: bakken! Ze heeft een recept voor flan. 'Het lijkt op pudding, maar dat is het niet. Het is een soort gebakken vla', zegt ze. 'Het is een heel eenvoudig recept. Je kan het maken met je moeder, vader, grote broer of zus.'

In het filmpje hieronder legt ze uit hoe je het maakt.