IC-verpleegkundige: 'Met 2400 IC-bedden is het maximum wel bereikt'

Het wordt spannend of er in Nederland komende week voldoende IC-bedden zijn om de grote stroom coronapatiënten aan te kunnen. Minister Hugo de Jonge wil het aantal bedden op de intensive care in recordtempo verder uitbreiden. Meer dan de tot nu toe voorgenomen 2400. Maar of dat haalbaar is? IC-verpleegkundige Lennart Krijgsman heeft grote twijfels.

'Het stopt niet alleen bij bedden neerzetten, beademingsapparatuur en dan gaan. Nee, die patiënt heeft ook zorg nodig als die eenmaal aan de beademingsapparatuur ligt. En dat is echt specifieke zorg. Dat heb je niet geleerd in een bijscholing van een week', zegt Krijgsman. Hij deelt daarmee de mening van Gerton Heyne, voorzitter van beroepsvereniging V&VN van de verpleegkundigen, die donderdag bij de NOS aan de bel trok.

'Mensen teruggevraagd'

Voordat de coronacrisis uitbrak was er al een tekort aan gespecialiseerde verpleegkundigen. 'Tijdens de coronacrisis hebben we mensen die niet meer aan het bed stonden weer teruggevraagd: kom ons helpen. Gepensioneerden, of mensen die les gaven bijvoorbeeld, zij zijn ook betrokken. We moeten de mensen wel ergens vandaan kunnen halen.'

Het werken op een IC vereist volgens hem specifieke kennis; het is fysiek zwaar en vraagt mentaal veel. 'Je probeert familie te betrekken door ze te bellen en videogesprekken te doen. Maar ze kunnen de hand van de patiënt niet vasthouden. Dat emotionele aspect voel je ook wel. Dat weegt mee in de hele zorg.'

'Anders dan we gewend zijn'

Hoewel hij de IC gewend is, vormt de corona-unit toch een bizar beeld. 'Er liggen patiënten op een rij aan de beademing, ze zijn volledig in slaap. Dat beeld kennen we alleen nu als je die zaal over kijkt. Dat is toch anders dan we gewend zijn.'

Om Italiaanse toestanden te voorkomen wordt er in het Groene Hart Ziekenhuis gelet op voldoende rustmomenten voor verplegend personeel. 'Verpleegkundigen en dokters vielen daar om, omdat ze geen tijd voor zichzelf hadden. Als we dit nog even vol moeten houden, is het belangrijk dat we aan onszelf denken.'

