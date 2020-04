Den Haag: 'Afgelaste evenementen verplaatsen naar volgend jaar, niet dit najaar'

Dit schrijft het college in een brief aan de gemeenteraad. Volgens het college kiezen verschillende organisatoren ervoor om evenementen naar het najaar te verplaatsen. 'Dit geldt niet alleen voor evenementen die oorspronkelijk vóór 1 juni zouden plaatsvinden maar ook voor evenementen die in de periode na 1 juni plaats vinden', schrijft het college.

Het stadsbestuur wil dus dat de evenementen naar 2021 verplaatst worden. 'Mede gelet op de beperkte capaciteit van de hulpdiensten. Dit neemt overigens niet weg dat het in sommige gevallen op grond van specifieke omstandigheden wel wenselijk en mogelijk kan worden geacht aan een verplaatsing naar later in het jaar mee te werken.' Eerder liet de Leidse burgemeester Henri Lenferink ook weten dat er weinig ruimte is om afgelaste evenementen in te halen.

Coronacrisis

In de brief van elf pagina’s wordt de gemeenteraad bijgepraat over de maatregelen die het college tot nu toe heeft genomen om de coronacrisis het hoofd te bieden. Zo staat in de brief uitgelegd op welke manier de gemeente omgaat met inwoners en instellingen die extra geraakt worden door de crisis.

'De gemeente zal niet actief aanmanen bij huurachterstanden en als het nodig is, wordt uitstel van betaling verleend', schrijft het college. 'Aanbieders van zorgvoorzieningen worden doorbetaald, ook als zij hun zorg niet kunnen leveren. Er zijn mensen die direct financiële hulp nodig hebben. Aan deze mensen wordt zo snel mogelijk een voorschot verstrekt.' Tot nu toe hebben ongeveer honderd mensen daar gebruik van gemaakt.

Zorgverleners

Verder is er voor zorgverleners die normaal met het openbaar vervoer gaan een regeling gemaakt, zodat zij tot en met 31 mei in Den Haag gratis op straat kunnen parkeren als zij met de auto naar hun werk moeten komen.

Ook is er inmiddels een hotel met dertien kamers beschikbaar die als quarantaineplek kan fungeren voor de vrouwenopvang. Daarnaast zijn er 87 extra plekken beschikbaar om de vraag vanuit dak- en thuislozen en andere groepen, zoals arbeidsmigranten, op te vangen. De opvangcapaciteit is volgens het college nu voldoende.

Boksles op het strand

Het college wijst er in de brief ook op dat de boksles die op zaterdag 22 maart op het Scheveningse strand werd gehouden niet zonder gevolgen is gebleven. Er kwam kritiek op deze les omdat de boksers in een groep aan het trainen waren en zij geen 1,5 meter afstand hielden. 'De Nederlandse Vechtsportautoriteit heeft de betrokken organisator met ingang van 1 juni 2020 voor drie maanden geschorst voor de deelname aan wedstrijden', schrijft het college.

Opvallend is dat de hoeveelheid huishoudelijk afval met 20 tot 25 procent is toegenomen. Dat komt omdat Hagenaars niet naar restaurants of hun werk gaan en meer producten online bestellen. 'Dus is er meer huishoudelijk afval en meer papier en karton. Ook besteden veel bewoners nu tijd aan het opruimen en dat leidt tot meer grofvuil. Normaal is er sprake van 300-400 afspraken per dag. Nu gaat het om ongeveer 600 afspraken per dag.' Den Haag heeft daarom de capaciteit voor het ophalen van grofvuil uitgebreid.

Medeleven

Volgens het college zijn de genomen maatregelen alléén niet afdoende. 'Het blijft daarom zaak om te benadrukken dat de grootste resultaten bereikt worden als iedereen zich houdt aan de moeilijke, maar strikt noodzakelijke afspraken over onder meer het bewaren van sociale afstand en het zich beperkt begeven in de buitenruimte; een wereldwijde crisis raakt ons allemaal en maakt ons tegelijk allemaal verantwoordelijk.'

In de brief betuigt het college zijn medeleven met de mensen die zijn overleden aan het coronacrisis en wenst iedereen die ziek is een spoedig herstel. 'Dat deze crisis ons allemaal raakt, zien we in de stad. Onze bruisende stad is stil, en dat zal nog wel even zo blijven.' Het stadsbestuur benadrukt dat het alles op alles zal zetten om de gevolgen zoveel mogelijk te beperken. 'Binnen alle diensten van de gemeente Den Haag is het beperken van de gevolgen van de coronacrisis prioritair.'

