Coronavirus: 62.500 bedrijven en ondernemers melden zich bij corona-noodloket

De belangrijkste punten van dit moment:

Het dodental in Nederland is vrijdag gestegen met 164 naar 1651.

Het aantal nieuwe meldingen over ziekenhuisopnamen is met 336 lager dan vrijdag (502).

In totaal zijn 6622 patiënten opgenomen (geweest) in een ziekenhuis.

Zaterdagmiddag komt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) met een update over de intensivecareafdelingen.

Geniet van de zon, maar wel in de tuin of op je balkon.

Wil je teruglezen welk nieuws er dinsdag allemaal was over de coronacrisis? Dat vind je hier.

Al 62.500 bedrijven bij corona-noodloket, 9 miljoen euro betaald

Ongeveer 62.500 bedrijven en ondernemers hebben zich tot dusver bij het corona-noodloket gemeld voor een bedrag van 4000 euro om de meest acute nood te kunnen verlichten. Inmiddels hebben ook al zeker 2200 bedrijven het geld uitgekeerd gekregen. Daarmee is 9 miljoen euro gemoeid, meldde het ministerie van Economische Zaken en Klimaat zaterdag.

De 4000 euro is een eenmalige belastingvrije gift waarmee bedrijven die financiële schade oplopen door de coronamaatregelen, hun eerste directe kosten kunnen betalen. Het gaat dan om de huur of andere vaste lasten die doorlopen, terwijl de bedrijfjes geen of veel minder omzet draaien. Het gaat met name om het midden- en kleinbedrijf, zoals kappers, horecazaken, de reisbranche en non-foodwinkels.

Rustig op stranden en bij recreatiegebieden

De stranden en recreatiegebieden in de regio zijn zaterdag over het algemeen rustig gebleven. Gemeenten hadden mensen de afgelopen dagen opgeroepen om ondanks het aangekondigde mooie weer thuis te blijven en voorzorgsmaatregelen getroffen, zoals het afsluiten van parkeerterreinen. 'Wij zijn erg blij', aldus een woordvoerster van de gemeente Katwijk. 'Laten we hopen dat we dit zondag aan het einde van de dag ook kunnen zeggen. Op deze manier pakken we het coronavirus aan.'

Nu 1360 coronapatiënten op intensive care

Het aantal Nederlanders dat op een intensivecareafdeling ligt met het coronavirus, is gestegen tot 1360. Dat zijn er 36 meer dan vrijdag. 'We zien het aantal opnames de afgelopen dagen minder snel stijgen dan vorige week, de 'social distancing' lijkt te werken. Het is dus heel belangrijk om dat voort te zetten', zegt Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg

Van de 1360 ic-patiënten liggen er zeventien in Duitsland. Dat zijn er drie meer dan vrijdag.

Met hoogwerker op familiebezoek

Om coronabesmettingen tegen te gaan, mogen familieleden al een tijdje geen bezoek brengen aan de verpleeg- en verzorgingshuizen. De veelal hoogbejaarde bewoners zijn een risicogroep; een besmetting met het coronavirus zou hen fataal kunnen worden. Maar daardoor hebben familieleden hun naasten soms al twee of drie weken niet in levende lijve gezien.

Het bedrijf dat normaal gesproken de ramen wast bij verzorgingshuis Florence Steenvoorde in Rijswijk bedacht daarom een list, meldt nieuwssite Regio15. Met hoogwerkers worden mensen voor het raam van hun familieleden gebracht. Ondertussen zorgen een dj en zanger in de tuin voor de muzikale omlijsting.

Recreatiegebieden rustig

Nederland lijkt vooralsnog gehoor te geven aan het dringende advies, in het kader van de coronamaatregelen, zo veel mogelijk thuis te blijven. Diverse regio's en betrokken instanties gaven zaterdag halverwege de dag aan dat het rustig was, ondanks het fraaie lenteweer. Op diverse plekken zijn maatregelen genomen om publiek te weren.

Staatsbosbeheer ziet wel wat bezoekers in zijn gebieden, maar ook daar gaat het goed. 'Mensen houden zich goed aan de regels', zegt een woordvoerder. 'Er zijn geen problemen. We hopen dat dat zo blijft.' Natuurmonumenten beaamt dat, maar zegt dat er soms wielrenners en mountainbikers zijn die zich niet aan de regels houden, door bijvoorbeeld niet de voorgeschreven 1,5 meter afstand te bewaren. 'Die worden daarop aangesproken.'

Borden geplaatst

De gemeente Den Haag heeft zaterdag tientallen borden in de stad geplaatst met de boodschap: 'Blijf thuis'. Op die manier wordt mensen nogmaals op het hart gedrukt thuis te blijven en anderhalve meter afstand te houden.

In heel Den Haag zijn deze borden geplaatst | Foto: Valerie Kuypers

Zorgen om pleeggezinnen

De Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen (NVP) slaat alarm over de oplopende spanningen in veel pleeggezinnen die gebukt gaan onder de coronacrisis. De spanningen lopen onder meer op omdat kinderen door de thuisquarantaine hun familieleden niet kunnen of mogen zien en ondersteunende zorg tijdelijk is stopgezet.

Dat zegt de NVP zaterdag in het consumentenprogramma Kassa van BNNVARA dat hier zaterdagavond aandacht aan besteedt. De NVP hield een enquête onder 400 pleeggezinnen. Een kwart van de respondenten beoordeelt de situatie thuis met het cijfer 5 of lager.

'Zowel pleegouders als pleegkinderen staan onder grote druk', zegt Peter van der Loo, directeur van de NVP. 'Dat komt vooral door het wegvallen van de structuur en de veiligheid die school normaal biedt. We maken ons daar zorgen over. In het ergste geval kan de relatie met de pleegouders zo beschadigd raken dat kinderen overgeplaatst moeten worden.'

Dodental stijgt met 164

In Nederland zijn tot nu toe 1651 mensen overleden aan het coronavirus. In de afgelopen 24 uur heeft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 164 sterfgevallen doorgekregen. Het aantal nieuwe meldingen over ziekenhuisopnamen is met 336 lager dan vrijdag, toen hierover 502 meldingen binnenkwamen. Het aantal positieve testen nam met 904 toe tot 16.627.

Het aantal meldingen is niet gelijk aan het aantal overledenen in de laatste 24 uur. Sterfgevallen worden vaak pas een of meerdere dagen later door de GGD doorgegeven aan het RIVM. Mensen die aan het virus overlijden zonder dat ze daar positief op zijn getest, ontbreken helemaal in de statistieken.

The Student Hotel eert zorgverleners met lichtgevend hart

The Student Hotel in Den Haag heeft vrijdagavond het zorgpersoneel geëerd voor hun inzet bij de bestrijding van het coronavirus, meldt mediapartner Den Haag FM. Dat deed het hotel aan de Hoefkade door enkele hotelkamers te verlichten die samen een hart vormden.

De vestiging van het studentenhotel in de Schilderswijk deed mee aan een landelijke actie. Zo werden in Groningen zorgverleners van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) bedankt door middel van een lichtgevend mega-hart op de zijgevel.

Afsluitingen Delftse Hout en Zoetermeer

Dit weekend zijn ook de toegangswegen naar recreatiegebied Delftse Hout afgesloten. 'Dit om te voorkomen dat groepen mensen daarheen trekken. Blijf zoveel mogelijk thuis, ook met dit mooie weer', aldus de gemeente. 'Handhavers en politie controleren, waarschuwen en beboeten indien nodig.'

Ook recreatiegebied Vlietland bij Leiden en meerdere plekken in Zoetermeer zijn afgesloten. De politie en handhavers van de gemeente houden dit weekend extra toezicht.

Tóch mensen richting kust

Volgens de politie zijn er zaterdagochtend toch mensen die richting het strand van Kijkduin willen. En dat terwijl er juist is opgeroepen thuis te blijven. De toegangswegen zijn inmiddels afgezet. Ook op de toegangsweg naar Wassenaarse Slag stuiten mensen inmiddels op een afzetting.

De weg richting Kijkduin is afgezet | Foto: Marjolein Visser / Omroep West

Filmpje burgemeester Rijswijk

De burgemeester van Rijswijk, Michel Bezuijen, heeft een filmpje online gezet waarin hij vertelt dat het goed met hem en zijn partner gaat. Eerder deze week werd bekend dat hij in quarantaine zit, omdat zijn partner besmet is met het coronavirus. 'Met mijn partner gaat het gelukkig weer goed en ik wil u danken voor alle beterschapswensen', zegt hij vanuit huis.

Advies: geniet van de zon, maar in de tuin of op je balkon

Volgens de weersverwachting wordt het dit weekend prachtig lenteweer. Dat nodigt normaal gesproken uit er in groten getale op uit te trekken. Twee weken geleden liep dat zo uit de hand dat de overheid zelfs een NL-Alert uitstuurde. In verband met de uitbraak van het coronavirus hebben de autoriteiten, het kabinet voorop, daarom ook voor de komende dagen mensen gevraagd zoveel mogelijk thuis te blijven.

Op meerdere plekken zijn maatregelen genomen om herhaling te voorkomen. Er wordt nauwlettend in de gaten gehouden of er niet alsnog te veel mensen naar een badplaats, een bosgebied of andere recreatieplek komen. Veel parkeerplaatsen bij natuurgebieden en kustplaatsen zijn preventief afgesloten en burgemeesters hebben al aangekondigd boetes te gaan uitdelen voor drukte in de natuur. Het is verboden met meer dan twee personen bij elkaar te zijn zonder anderhalve meter afstand tot elkaar te houden.

Noordwijk zet drone in

Om te voorkomen dat mensen zaterdag of zondag naar het strand komen, gaat de gemeente Noordwijk dit weekend een drone inzetten. Daarnaast worden er zo'n tweeduizend parkeerplekken afgesloten en gaat de weg naar de Langevelderslag dicht, waardoor strandgangers niet door kunnen rijden naar het parkeerterrein. Verder gaan politie en boa's extra controleren.

De drone gaat volgens een woordvoerder van de gemeente in de gaten houden of het niet te druk wordt op de stranden van de badplaats. 'We gaan de toeloop onder andere op deze manier controleren, om te kijken of de ontmoediging werkt.'

'Nederlander verwacht nog zeker zes maanden corona-maatregelen'

Een ruime meerderheid van de Nederlandse bevolking verwacht dat er nog zeker zes maanden beperkende maatregelen vanwege de corona-epidemie zullen blijven gelden. Ook houden we rekening met een forse economische krimp. Dat blijkt uit onderzoek van I&O Research onder een representatieve groep Nederlanders, schrijft het AD zaterdag.

'Je merkt dat mensen deze crisis nu echt serieus nemen en er van zijn doordrongen dat het nog wel even duurt. Maar je ziet ook dat ze wel uitgaan van herstel na een maand of zes; daar blijkt ook een zeker optimisme uit', concludeert onderzoeker Jasper de Jong.

Uit het onderzoek komt naar voren dat 58 procent van de Nederlanders verwacht dat er nog zeker zes maanden coronabeperkingen zullen gelden, zoals het niet schudden van handen, sluiting van horeca en thuiswerken. Een veel kleiner percentage (9 procent) houdt er rekening mee dat dergelijke maatregelen een jaar lang zullen gelden.

'Met 2400 IC-bedden is het maximum wel bereikt'

Met 2400 bedden op de intensive care is het maximum aantal bereikt. Daarvoor waarschuwt IC-verpleegkundige Lennart Krijgsman van het Groene Hart Ziekenhuis in Gouda. 'Het is echt specifieke zorg. Dat heb je niet geleerd in een bijscholing van een week.'

Het wordt spannend of er in Nederland komende week voldoende IC-bedden zijn om de grote stroom coronapatiënten aan te kunnen. Minister Hugo de Jonge wil het aantal bedden op de intensive care in recordtempo verder uitbreiden. Meer dan de tot nu toe voorgenomen 2400. Maar of dat haalbaar is? IC-verpleegkundige Lennart Krijgsman heeft grote twijfels.

Evenementen naar volgend jaar

Het Haagse stadsbestuur wil evenementen die niet door kunnen gaan vanwege het coronavirus, zoveel mogelijk verplaatsen naar volgend jaar. Daarmee wil het college voorkomen dat er een opeenhoping van evenementen ontstaat in de laatste maanden van 2020 en de hulpdiensten te zwaar belast worden.