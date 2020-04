Coronavirus: geniet van de zon, maar dan wel in de tuin of op het balkon

Door de uitbraak van het coronavirus ligt het publieke leven voor een groot deel stil. Tienduizenden café's, sportclubs, scholen en andere voorzieningen zijn tot zeker 28 april gesloten en miljoenen mensen zitten daardoor thuis. Volg alles over het coronavirus in ons liveblog.

Het dodental in Nederland is vrijdag gestegen met 148 naar 1487.

Op de intensive cares in ons land liggen 1324 mensen met het coronavirus.

Geniet van de zon, maar in de tuin of op je balkon.

Advies: geniet van de zon, maar in de tuin of op je balkon

Volgens de weersverwachting wordt het dit weekend prachtig lenteweer. Dat nodigt normaal gesproken uit er in groten getale op uit te trekken. Twee weken geleden liep dat zo uit de hand dat de overheid zelfs een NL-Alert uitstuurde. In verband met de uitbraak van het coronavirus hebben de autoriteiten, het kabinet voorop, daarom ook voor de komende dagen mensen gevraagd zoveel mogelijk thuis te blijven.

Op meerdere plekken zijn maatregelen genomen om herhaling te voorkomen. Er wordt nauwlettend in de gaten gehouden of er niet alsnog te veel mensen naar een badplaats, een bosgebied of andere recreatieplek komen. Veel parkeerplaatsen bij natuurgebieden en kustplaatsen zijn preventief afgesloten en burgemeesters hebben al aangekondigd boetes te gaan uitdelen voor drukte in de natuur. Het is verboden met meer dan twee personen bij elkaar te zijn zonder anderhalve meter afstand tot elkaar te houden.

Noordwijk zet drone in

Om te voorkomen dat mensen zaterdag of zondag naar het strand komen, gaat de gemeente Noordwijk dit weekend een drone inzetten. Daarnaast worden er zo'n tweeduizend parkeerplekken afgesloten en gaat de weg naar de Langevelderslag dicht, waardoor strandgangers niet door kunnen rijden naar het parkeerterrein. Verder gaan politie en boa's extra controleren.

De drone gaat volgens een woordvoerder van de gemeente in de gaten houden of het niet te druk wordt op de stranden van de badplaats. 'We gaan de toeloop onder andere op deze manier controleren, om te kijken of de ontmoediging werkt.'

'Nederlander verwacht nog zeker zes maanden corona-maatregelen'

Een ruime meerderheid van de Nederlandse bevolking verwacht dat er nog zeker zes maanden beperkende maatregelen vanwege de corona-epidemie zullen blijven gelden. Ook houden we rekening met een forse economische krimp. Dat blijkt uit onderzoek van I&O Research onder een representatieve groep Nederlanders, schrijft het AD zaterdag.

'Je merkt dat mensen deze crisis nu echt serieus nemen en er van zijn doordrongen dat het nog wel even duurt. Maar je ziet ook dat ze wel uitgaan van herstel na een maand of zes; daar blijkt ook een zeker optimisme uit', concludeert onderzoeker Jasper de Jong.

Uit het onderzoek komt naar voren dat 58 procent van de Nederlanders verwacht dat er nog zeker zes maanden coronabeperkingen zullen gelden, zoals het niet schudden van handen, sluiting van horeca en thuiswerken. Een veel kleiner percentage (9 procent) houdt er rekening mee dat dergelijke maatregelen een jaar lang zullen gelden.

Evenementen naar volgend jaar

Het Haagse stadsbestuur wil evenementen die niet door kunnen gaan vanwege het coronavirus, zoveel mogelijk verplaatsen naar volgend jaar. Daarmee wil het college voorkomen dat er een opeenhoping van evenementen ontstaat in de laatste maanden van 2020 en de hulpdiensten te zwaar belast worden.