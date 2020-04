Hoe schrijf je quarantaine en lockdown op z'n Haags? Doe mee met het Haags Dictee

'In deze onwerkelijke situatie, en het voortduren ervan tot begin mei, bemerken wij dat de (Haagse) bevolking massaal online op zoek is naar verstrooiing. Er is een sterke behoefte aan verbinding, vooral 'live'. De beste verbinding tijdens een intelligente lockdown is intelligent vermaak. Dat is in mijn ogen is toch taal, een lesje Haagse taal in mijn geval. En die is best wel ingewikkeld', zegt Bral, die het dictee samen met Robert-Jan Rueb schreef.

Volgens de cabaretier, presentator van radioprogramma Broodje Bral en columnist is het de hoogste tijd 'om dit wapen van stal te halen in de strijd tegen de eenzaamheid en verbinding te maken met elkaar'. Het Haags Dictee 2020, een samenwerking tussen Omroep West, het AD en Sjaak Bral, werd eerder in 1998, 2003 en 2013 georganiseerd.

Doe je ook mee?

Op zaterdagavond 11 april om 20.00 uur wordt een livestream gestart waarbij Sjaak Bral het Haags Dictee voorleest vanuit, jawel, Hotel Corona op het Buitenhof. Uiteraard worden alle richtlijnen van het RIVM gevolgd. Zo zal er in het hotel een minimaal aantal mensen aanwezig zijn om de uitzending mogelijk te maken.

Mensen kunnen thuis via een online-stream, tv of radio meeschrijven. Deelnemers mogen tien zinnen 'in het volbloed Haags' verwachten. Het onderwerp is de coronacrisis, 'op een positieve, humorvolle manier'. Bral: 'Probeer quarantaine maar eens op z’n Haags te schrijven. Hoe zou je dat doen? Daar kun je alvast op oefenen. En het is bijna Pasen, dus ook een moment om met z’n allen even stil te staan bij het leven.'

Na afloop worden klassikaal de fouten genoteerd. Mensen met minder dan tien fouten worden verzocht hun dictee binnen een half uur te fotograferen/scannen en te mailen, zodat een vakkundige jury deze kan nakijken.

Win een jaar lang pasta

Later op de avond zal er dan een winnaar worden uitgeroepen. Daar zijn prijzen aan verbonden: de derde prijs is een rondvaart door de Haagse grachten met de Ooievaart, de tweede prijs is een jaar lang pasta. De hoofdprijs is een overnachting in een kamer met vierpersoons jacuzzi in Hotel Corona, met uitzicht over het Binnenhof.

Bekijk de uitzending van 2013: