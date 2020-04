Nadia probeert weg te komen uit Nieuw-Zeeland: 'Ik wil graag naar mijn familie'

Nadia verblijft op dit moment in een appartement in Auckland, dat ze via Airbnb heeft gehuurd. 'Ik heb mijn eigen appartementje met een aparte slaapkamer. Niet groot, maar prima voor één persoon.' Twee meiden waarmee ze het goed kon vinden, zijn al terug naar Duitsland en de Verenigde Staten. Dus grotendeels zit ze alleen.

De maatregelen in Nieuw-Zeeland lijken voor een groot gedeelte wel op hoe het op dit moment in Nederland is. Alleen zit de 26-jarige Nadia wel ruim 18.000 kilometer bij haar familie en vrienden vandaan. 'Ik wil nu graag naar huis om bij hen te zijn.' En de steeds maar toenemende onzekerheid over hoe nu verder, maakt Nadia er niet geruster op.

Alles dicht

Nieuw-Zeeland zit op slot. In ieder geval voor vier weken. Alles is gesloten en iedereen moet binnenblijven, vertelt Nadia. 'Alle winkels en restaurants zijn verder dicht. Samenkomen in groepen is verboden en je mag ook niet door het land reizen. Alleen als je richting het vliegveld gaat.' Maar zonder vliegticket heb je daar al helemaal niets te zoeken.

Normaal is het op deze plek levendig en druk, nu is het stil:

De straten zijn leeg en verlaten. 'Bijna apocalyptisch', zo omschrijft Nadia het. 'In de normaal zo drukke stad als Auckland, valt dat behoorlijk op.' Of er heel streng wordt gehandhaafd op de regels, weet ze eigenlijk niet zo goed. 'Bij winkels overigens wel. Er staan flinke boetes op, als ze toch open zijn. En ik hoor ook wel dat busjes en bestelwagens door de politie worden gecontroleerd, om te kijken of ze niet hele lange stukken reizen.'

Nadia was aan het werk in de omgeving van Queenstown, op het Zuidereiland van Nieuw-Zeeland, toen ze doorkreeg dat er serieus iets aan de hand was. 'Dat was ongeveer een maand geleden', vertelt ze. 'Nieuw-Zeeland ging toen heel snel naar niveau 4 qua alerts. Dat had niemand zien aankomen.' En binnen een week was alles anders. 'De zaterdag vóór alle maatregelen werden ingevoerd, konden we nog gewoon een drankje drinken in de stad.'

Anderhalve week geleden kreeg iedereen in Nieuw-Zeeland een Emergency Alert

De overheid in Nieuw-Zeeland heeft buitenlanders geadviseerd zo snel mogelijk naar huis te gaan. Maar zo makkelijk gaat dat niet, vertelt Nadia. 'Ik had al wel een ticket geboekt bij Air New Zealand. Goed in contact blijven is de beste optie, maar het is nu voornamelijk afwachten.' Ook heeft Nadia zich geregistreerd bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. 'Alleen tot nu toe is de informatie vrij algemeen geweest.'

Ze doen veel om te voorkomen dat het virus zich hier kan verspreiden - Nadia van Kasteel

Maar had ze niet al willen vertrekken, voor het land grotendeels op slot ging? 'In de 48 uur voor deze lockdown, had ik dat wel ja. Maar daarvoor niet. Ik zie Nieuw-Zeeland als een van de veiligste landen op dit moment.' Het aantal coronabesmettingen ligt er nu iets boven de duizend. 'Maar ze zijn wel streng hier en ze doen dus ook veel om te voorkomen dat het virus zich hier kan verspreiden.'

'Netflix, wandelen en een boodschap doen.' Zo komt Nadia de dagen voornamelijk in haar eentje door. Ze mist haar familie. 'Dus ik bel meestal 's ochtends of 's avonds met ze. 'En ik teken veel', vertelt Nadia, terwijl ze in haar Airbnb-appartementje in de stad Acukland zit.

Positief

Ondertussen hoopt de Moerkapelse dat ze snel terug kan. Mogelijk gaat het nu ineens heel snel, vertelt ze. Als ze geluk heeft, kan het misschien komende week al. 'Als dat lukt, dan vlieg ik via Los Angeles naar Amsterdam.' Al weet Nadia ook dat alles nog kan veranderen. 'Als mijn vlucht alsnog niet doorgaat, dan heeft de vrouw waarvan ik het appartement huur de periode hierna ook nog geblokt. Dan kan ik, als het nodig is, in ieder geval langer blijven.'

Bang is Nadia in ieder geval niet. Ze is gezond, voelt zich fysiek goed en is positief. En de mensen in Nieuw-Zeeland zijn aardig en behulpzaam, zegt ze. Tóch hoopt ze snel weer in Nederland te zijn. 'Ik studeer nog Pedagogische Wetenschappen in Leiden, dus dat wil ik weer gaan oppakken.'