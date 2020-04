Rustige zaterdag op stranden en in recreatiegebieden

Een woordvoerder van de gemeente Den Haag spreekt van 'een overwegend mooi beeld'. 'Op de meeste plaatsen was het rustig. De combinatie van vertrouwen in onze inwoners en toezicht werkt goed, in ieder geval vandaag.' Een enkele keer hielden mensen zich niet aan de oproep om minimaal anderhalve meter afstand te houden, zegt de woordvoerder. 'Maar als ze daar dan op aan werden gesproken door onze handhavers, reageerden ze heel schuldbewust.'

Op de stranden van Katwijk en Noordwijk was hetzelfde beeld te zien. 'Wij zijn erg blij', laat een woordvoerder van de gemeente Katwijk weten. 'Laten we hopen dat we dit zondag aan het einde van de dag ook kunnen zeggen. Op deze manier pakken we het coronavirus aan.'

Drone

Ook bij de bollenvelden zijn zaterdag geen grote groepen mensen gesignaleerd. In Teylingen en Lisse werd een drone ingezet om een goed overzicht te krijgen. Daar is veelal positief op gereageerd, aldus een woordvoerder. 'Er zijn wel wat grapjes over gemaakt, zoals "big brother is watching you", maar veel mensen vonden het fijn dat we alles uit de kast halen.'

Niet overal hielden mensen zich aan de oproep om binnen te blijven en anderhalve meter afstand te bewaren. In het Haagse Zuiderpark was het vooral drukker bij de sporttoestellen.

Drukte bij sporttoestellen in het Zuiderpark | Foto: Regio15

De gemeente Den Haag plaatste zaterdagochtend tientallen borden door de stad met de boodschap: 'Blijf thuis'. Donderdag werd al besloten om parkeerterreinen bij de stranden en recreatiegebieden in de Veiligheidsregio Haaglanden dit weekend af te sluiten. Ook op diverse andere plekken zijn maatregelen genomen om publiek te weren, bijvoorbeeld in Delft, Leiden en Zoetermeer.

Diverse regio's en betrokken instanties lieten zaterdag halverwege de dag al aan persbureau ANP weten dat het rustig was, ondanks het fraaie lenteweer. Bij bouwmarkten werd her en der wel drukte gesignaleerd.

Natuurgebieden

Staatsbosbeheer zag wel wat bezoekers in zijn gebieden, maar ook daar is het goed gegaan. 'Mensen hielden zich goed aan de regels', zegt een woordvoerder. 'Er zijn geen problemen. We hopen dat dat zo blijft.' Natuurmonumenten beaamt dat, maar zegt dat er soms wielrenners en mountainbikers zijn die zich niet aan de regels hielden, door bijvoorbeeld niet de voorgeschreven anderhalve meter afstand te bewaren. 'Die worden daarop aangesproken.'