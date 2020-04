Boerderij ligt er verlaten bij: 'We missen de drukte op het erf'

'De horecatak is gesloten, het geven van flesjes aan de lammetjes kan niet. Eigenlijk is alleen de boerensupermarkt open', zegt boer Joost Verlaan. 'Ik werk hier nu bijna veertien jaar, en dit is nog nooit voorgekomen. We missen de drukte op het erf.'

Een absolute trekpleister bij de boerderij is het geven van flesjes melk aan de lammeren. Die taak komt nu volledig bij Verlaan te liggen. 'We kunnen ze op twee manieren voeren. Uit bakken en uit fles. Normaal kunnen bezoekers de jongste lammeren een flesje geven, dat kan nu dus niet, dus ik heb het iets drukker', bekent Verlaan. 'Maar het zijn prachtige beestjes, dus er zijn ergere dingen', zegt hij met een lach.

Boer Joost voert een lammetje | Foto: Omroep West

Net als andere ondernemers die getroffen worden door de coronamaatregelen, is ook boerderij ‘t Geertje creatief bezig. 'We proberen toch wat omzet te genereren. Zo hebben we speciaal voor pasen een pakket samengesteld met producten van de boerderij. Deze kan je online bestellen en dan heb je toch een beetje boerderij met pasen aan tafel', vertelt Verlaan.

'Normaal drukste tijd'

Ondanks die creativiteit is de harde werkelijkheid wel dat ook 't Geertje inkomsten misloopt door de coronacrisis. Verlaan: 'Dit is normaal de drukste tijd van het jaar. Nu is het helemaal anders, het lijkt wel winter, zo rustig. En dus moeten we voor de toekomst keuzes gaan maken. Waar gaan we in investeren? We kunnen niet alles.'

LEES OOK: Bloemen in Keukenhof volop in bloei, maar het park blijft leeg