'Nu denken aan eredivisie uitspelen? Dan ontbreekt iedere vorm van maatschappelijk besef'

Het is al dagen het gesprek in voetbalminnend Nederland: gaan de eredivisie en eerste divisie in deze coronatijd nog doorgang vinden? Waar buurland België de stekker uit de competitie heeft getrokken, en de Nederlandse amateurvoetballers ook weten waar ze aan toe zijn, zitten de betaald voetballers in de wachtkamer.

Aanstaande dinsdag is er een vergadering tussen de KNVB en de clubs. De verwachting is dat er daarna meer duidelijkheid volgt. Clubs als Ajax, AZ en PSV hebben al publiekelijk laten weten dat zij het seizoen niet meer willen uitspelen. ADO Den Haag wacht de meeting van dinsdag af.

'Daarmee volgen we de afgesproken koers en de richtlijnen van het RIVM en de regering. Tot die tijd onthouden we ons van commentaar', laat ADO-directeur Mohammed Hamdi desgevraagd weten. Wat moet er in deze gekke tijd gebeuren? Omroep West vroeg het vier kenners aan de hand van drie stellingen.

Het is logisch dat de KNVB nog steeds alle mogelijkheden onderzoekt om de eredivisie door te laten gaan.

Aad de Mos - voetbalanalist: 'Je hoeft het niet te onderzoeken. Die bobo’s van de UEFA denken dat ze de baas zijn, maar het virus is de baas. Ze hebben al een grote fout gemaakt door Atalanta - Valencia in de Champions League door te laten gaan. Kijk eens naar China. Dat land loopt met het virus voor op Nederland, en daar duurt het al maanden. De reisbranche hoopt 1 oktober weer te vliegen. Hoe ga je dan tot die tijd Europese wedstrijden spelen? En wat zeg je bij een korte corner? Ga even op 1,5 meter staan? Het heeft niks met uitspelen voor het publiek en de fans te maken, maar het gaat puur om geld.'

Jacco van Leeuwen - voorzitter supportersvereniging ADO Den Haag: 'Ja! Zodra het RIVM groen licht geeft, en je zit nog voor 1 juli, dan zit je nog in het lopende seizoen en dan heb je ook nog contractuele verplichtingen om te spelen. Dus dat ze naar die mogelijkheden kijken, vind ik logisch. Na 1 juli spelen? Nee. Spelers staan tot 30 juni onder contract. ADO heeft net aangegeven met negen spelers niet door te gaan. Daarnaast hebben ze ook veel huurlingen. Wie betaalt het salaris dan als je na 1 juli gaat voetballen?'

Joop Buyt - bekende ADO-supporter: 'Dat vind ik logisch, want je moet het niet gelijk opgeven, maar gezondheid gaat wel boven alles. We weten niet hoe het gaat lopen. Ik zou het niet raar vinden als de competitie niet wordt uitgespeeld. Ik vind uitspelen prima, mits het veilig kan.'

Mario van der Ende - voormalig scheidsrechter: 'Laat ik het zo zeggen: dan ontbreekt elk maatschappelijk besef. Er overlijden honderden mensen per dag. Trek de stekker eruit. We gaan er pas weer aan denken als alles normaal is. De KNVB volgt de UEFA, maar ze moeten dit zelf bepalen en lekker stoppen met de competities. Ook internationaal is er maar één belang, en dat is dat het virus verdwijnt.'

Als de stekker er toch uitgetrokken wordt, doet de KNVB er goed aan geen kampioen en degradanten aan te wijzen.

Joop Buyt: 'Ik vind van wel. Dan gaan we dit seizoen gewoon als niet gespeeld beschouwen. Dat zeg ik met een geel-groene bril op. Ik vind het zelfs goed als er geen Europees voetbal zou zijn vanwege de veiligheid. Als iedereen weer gaat reizen en iemand is besmet. Daar moet je niet aan denken toch? Stel je voor dat er een kampioen wordt aangewezen, denk je dat het iemand interesseert? Lekker belangrijk in deze tijd. Het heeft toch totaal geen waarde. Ik denk dat iedere supporter er zo over denkt.'

Mario van der Ende: 'Ja. Je houdt namelijk altijd discussie. Door het virus moet je het beschouwen als een niet uitgespeelde competitie. Dus gewoon stoppen. Dit is ons helaas allemaal overkomen. Hier kan niemand iets aan doen. Het is pech voor Cambuur Leeuwarden en De Graafschap, die op promoveren staan in de eerste divisie. In het nieuwe seizoen gewoon starten zoals dit seizoen en dan allemaal weer op nul.'

Jacco van Leeuwen: 'Daar ben ik het wel mee eens. Wijs je toch degradanten aan, dan krijg je sowieso vanuit de degradatiehoek rechtszaken. Bovenin zou Ajax de Champions League in gaan, omdat ze bovenaan staan. Kampioen zou ik ze niet noemen. In België is het verschil zo groot, dat je wel een kampioen aan kan wijzen.'

Aad de Mos: 'Als dat handig is voor Europees voetbal, dan moet je een kampioen aanwijzen. Desnoods op doelsaldo. Dat is niet zo spannend. Degradanten zou ik niet doen. Ze moeten De Graafschap en Cambuur belonen en laten promoveren. Volgend jaar in de eredivisie starten met twintig clubs en dan een strengere degradatieregel. Dan is het een seizoen later weer normaal.'

De UEFA moet zich in deze tijd schamen door te dreigen met sancties.

Mario van der Ende: 'Dat moeten de KNVB en FIFA ook doen. Ze denken dat zij zich in deze tijd alles kunnen permitteren, dat ze een soort uitzonderingspositie hebben. Hoe kortzichtig kan je zijn. Misschien is het een keer tijd om de resetknop in te drukken. Louis van Gaal omschreef het zaterdagochtend mooi in het Algemeen Dagblad. De coronatijd zorgt ook voor nieuwe kansen.'

Aad de Mos: 'Absoluut! Zij denken echt dat ze in een ivoren toren leven. Als Michel D’Hooghe van de FIFA, dat boven de UEFA staat, al verklaart dat het medisch onverantwoord is om niet te voetballen, dan moet je je niet onder druk laten zetten door landen waar ze mogelijk de tv-gelden niet krijgen.'

Jacco van Leeuwen: 'Ik vind dat de UEFA zich altijd moet schamen voor de schaamteloze manier waarop zij met het voetbal omgaan. Het gaat alleen maar om geld. Er gaan mensen dood door het coronavirus, waarom praten we dan over voetbal? Iedereen moet 1,5 meter afstand houden, nu is de grap in Den Haag dat ADO al het hele seizoen 1,5 meter afstand houdt, haha. Maar dan is het toch onrealistisch om te denken dat er weer getraind en gespeeld kan worden? Je zal maar net een familielid verloren hebben, en dan hoor je opeens iemand van de UEFA zeggen dat er sancties volgen als je niet gaat voetballen. Kan niet. Voetbal is bijzaak, gezondheid is hoofdzaak.'

Joop Buyt: 'De UEFA is een club die alleen maar bezig is met geld maken. Zij zullen blijven onderzoeken of het toch mogelijk is te gaan voetballen, maar ze moeten niet met de gezondheid spelen. Ze moeten zich kapot schamen. En waarom komen ze met sancties als een club iets zegt of vindt? Clubs mogen ook een mening hebben toch?'

