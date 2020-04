Schade, maar geen buit bij poging tot ramkraak Haagse Jumbo

De nog onbekende daders reden in de nacht van zaterdag op zondag omstreeks 3.00 uur met een bestelbus het pleintje voor de winkel op en ramden vervolgens een paar keer achteruit tegen de pui. Ze slaagden er echter niet in binnen te komen. Wel liep de pui van de winkel flinke schade op.. Op het moment van de kraak was er niemand in de supermarkt in de wijk Leyenburg aanwezig. De daders gingen er zonder buit vandoor.

Volgens calamiteitenwebsite Regio 15 kwam de eigenaar van de winkel poolshoogte nemen en zag hij een busje rijden waarvan hij vermoedde dat het betrokken was bij de kraak. Hij zette de achtervolging in. Maar toen agenten het busje en de inzittenden controleerden, bleken zij niets met de zaak te maken te hebben.

Camerabeelden

De recherche van politiebureau Zuiderpark onderzoekt de zaak. Volgens de politie zijn er inmiddels camerabeelden beschikbaar. Daarop is te zien dat voor de mislukte ramkraak een bestelauto is gebruikt, mogelijk een Peugeot Partner met een zilverkleurige imperiaal op het dak.

De daders zijn na de mislukte ramkraak met deze auto weggereden en rechtsaf de Volendamlaan opgereden. Ook blijkt uit de beelden dat vlak voordat de auto tegen de pui van winkel reed, een jongeman met een donkere parkajas en een capuchon met bontkraag op zijn hoofd, is weggerend. 'Of dit een verdachte is of een mogelijk zeer waardevolle getuige, is op dit moment niet duidelijk', zegt de politie. In ieder geval wil de recherche graag met deze man in contact komen. De politie roept ook mensen die meer informatie hebben op, zich te melden. Dat kan onder meer via het nummer 0900-8844.

Vaker

De afgelopen tijd wordt vaker geprobeerd om filialen van Jumbo binnen te dringen door met een auto een pui te rammen. Zaterdag gebeurde dat in Haarlem. Midden januari reden drie mannen met een bestelwagen de Jumbo-supermarkt aan de Jonkheer Mockkade in Hillegom binnen. Ze maakten daarbij een nog onbekend bedrag buit. Zondagochtend werden er ook explosieven aangetroffen bij een Albert Heijn-supermarkt in Diemen.