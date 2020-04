Nog 211 kilometer gevaarlijke gasleiding in Haagse bodem: 'Dit moet topprioriteit worden'

Ruim een jaar na de gasexplosie in de Haagse Jan van der Heijdenstraat, blijkt er in Den Haag nog steeds ruim 211 kilometer aan oude gietijzeren gasleidingen in de grond te liggen. Netbeheerder Stedin heeft in 2019 maar 25 kilometer aan oude, mogelijk gevaarlijke, leidingen vervangen. Dat blijkt uit antwoorden van wethouder Liesbeth van Tongeren (GroenLinks, energie) op vragen van Hart voor Den Haag/Groep de Mos in de gemeenteraad.

Fractieleider Richard de Mos eist nu meer daadkracht van het stadsbestuur en wil dat de wethouder ophoudt de verantwoordelijkheid voor de aanpak van de oude leidingen door te schuiven naar Stedin. Het college van burgemeester en wethouders toont ‘nada nul daadkracht’ bij het vervangen van de leidingen stelt hij. 'Een gevaarlijke en onverantwoorde houding.'

Op 27 januari 2019 om 16.08 uur klinkt een enorme klap in de Haagse Jan van der Heijdenstraat. Drie huizen worden compleet verwoest. Zes woningen zijn tijdelijk onbewoonbaar. Tien mensen raken gewond, onder wie Sharwin Rangolam, die pas na acht uur uit het puin kan worden bevrijd.

Scheur

Uit onderzoek van het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) naar de ramp, blijkt dat de explosie het gevolg is van een scheur in een gietijzeren gasleiding. Gas kan zich langzaam ophopen in de kruipruimte van het huis aan de Jan van der Heijdenstraat 58. Dat veroorzaakt de explosie op 27 januari om 16.08 uur. Waardoor het opgehoopte gas precies ontploft, kan een ander onderzoeksinstituut, Kiwa, niet achterhalen.

De leiding die is gescheurd, is een zogenoemde grijs gietijzeren gasleiding. Het is dan al bekend dat die gevaarlijk kunnen zijn. Want na een explosie in 2008 in Amsterdam concludeert de Onderzoeksraad voor Veiligheid in 2009 dat die leidingen niet langer geschikt zijn 'als een veilig en integer leidingsysteem'. Daarop wordt al in 2010 besloten ze te saneren.

Betrouwbaar

Stedin is daarmee naar eigen zeggen ook bezig. 'Dit doen we om het gasnet zo betrouwbaar en veilig mogelijk te houden.' Maar dat duurt wel even. De operatie moet voor 2028 zijn afgerond. Wethouder Van Tongeren voegt daar in de antwoorden wel aan toe dat Stedin 'op basis van risico's' werkt. 'Het vervangen van oude gasleidingen in gedeelten van Den Haag met een hoog risico is voor 2022 gerealiseerd.' Maar dat is wel de verantwoordelijkheid van Stedin, zegt ze ook. De gemeente zou slechts een beperkte rol hebben.

Voor Hart voor Den Haag/Groep de Mos is het echter onverteerbaar dat het zo lang duurt. 'Je zou denken dat het college van burgemeester en wethouders alles op alles zou zetten om de veiligheid in de stad te garanderen en werk zou maken van het uitsluiten van nieuwe gasexplosies. Maar niets is minder waar', aldus de fractieleider.

Eigen verantwoordelijkheid

De Mos verwijt het stadsbestuur de eigen verantwoordelijkheid bij het vervangen van leidingen 'af te schuiven' richting Stedin. 'Erger dan dat is het antwoord dat er over het afgelopen jaar slechts 25 kilometer aan gevaarlijke gasleidingen is vervangen en dat er nog 211 kilometer aan explosieve gasleidingen ligt.'

Ook vindt hij het kwalijk dat Van Tongeren niet precies kan aangeven waar nog gevaarlijke stukken leiding zijn. De Mos: 'Het accepteren van leidingen met een hoog risico tot 2022 is een onaanvaardbaar risico. Met de veiligheid van onze inwoners moet geen loopje genomen worden.'

Sneller maatregelen

De fractieleider wil daarom dat er nu veel sneller maatregelen worden genomen. 'De kans op een nieuwe gasexplosie is aannemelijk. In plaats van dat we als politici weer geschokt zijn bij een volgende explosie, roep ik liever op tot de broodnodige actie om onze wijken veiliger te maken en het vervangen van gevaarlijke leidingen tot topprioriteit te maken.'