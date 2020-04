‘Normaal hadden we dit weekend 900 toeristen op ons park, nu twintig’

‘De mensen die er nu zijn hebben een eigen jaarplaats, dat is een eigen plek met eigen sanitaire voorzieningen. Ook mensen die in een verhuizing of verbouwing zitten mogen hier verblijven. Daarnaast zijn arbeidsmigranten welkom op campings en vakantieparken, maar die hebben we zelf niet', legt Kromhout uit.

Door de maatregel wordt Kromhout financieel hard geraakt. ‘In de maanden april en mei krijgen wij best veel buitenlandse toeristen. De omzet in deze maanden is een derde van onze totale jaaromzet. Als dit tot de zomervakantie duurt is het voor ons te behappen. Duurt het langer, dan weet ik niet waar het schip strandt.’

Bekijk hieronder het hele interview met Pim Kromhout.