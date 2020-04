Politie vindt 31 kilo hennep in kelderbox in Leidschendam

De agenten van het team Leidschendam-Voorburg zagen vrijdag aan einde van de middag een man met een lege tas een woning ingaan waarvan bekend was dat daar in het verleden een hennepkwekerij was gevestigd. Nadat een 25-jarige Leidschendammer met een volle tas de woning weer had verlaten is hij door de agenten gecontroleerd en bleek de tas vol met hennep te zitten. De man is daarop aangehouden.

De politie hebben vervolgens ook de woning gecontroleerd. Hier troffen zij een 29-jarige Leidschendammer aan met honderd joints. Ook hij werd aangehouden. In de kelderbox die bij de woning hoort troffen de agenten bijna 31 kilo van de softdrugs aan. Alle hennep is in beslag genomen en zal worden vernietigd. De twee verdachten zijn meegenomen naar het politiebureau waar ze vastzitten voor verder verhoor.

LEES OOK: Twee mannen vast na vondst 66 kilo hennep en 75 kilo heroïne in Zoetermeer