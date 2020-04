Man (26) gewond na schietpartij vanaf een motor in Den Haag

De gewonde man wordt in de ambulance afgevoerd. | Foto: Regio15

Bij een schietpartij op het Zonneoord in Den Haag is zondagmiddag een man van 26 gewond geraakt. Hij moest met een ambulance naar het ziekenhuis worden vervoerd.

Het slachtoffer parkeerde rond 17.30 uur zijn auto op het Zonneoord, toen een man van een motor afstapte en begon te schieten. Daarbij raakte het slachtoffer gewond. De schutter vertrok daarna met een andere man op de motor.

Agenten kwamen snel twee verdachten op het spoor en na een achtervolging werden de twee verdachten op de Wippolderlaan/N211 in Wateringen aangehouden. Bij de aanhouding trokken ook de agenten hun wapen. Na onderzoek bleek dat de mannen niets met het schietincident te maken hadden en zijn later op de avond in vrijheid gesteld.

Signalement

Er is onderzoek gedaan op het Zonneoord en op de Arckelweg in Poeldijk. Op die laatst locatie vond de politie in het water een tas en twee motorjassen. Onderzocht wordt wat die spullen met de schietpartij te maken hebben.

De politie heeft een signalement vrijgegeven van de verdachten. Beiden waren in het zwart gekleed, ze droegen een gesloten helm en hebben een licht getinte huidskleur. De schutter, die schoot, is ongeveer 20 jaar oud en 1.70 meter. De bestuurder is ongeveer 25 jaar en een stuk langer, zo'n 1.90 meter.

