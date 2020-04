Rustige zondag op stranden en in natuurgebieden ondanks lentezon

De eerste lentezon heeft de meeste mensen er van weerhouden om naar buiten te gaan. Zowel op de stranden als in de meeste natuurgebieden was het ook zondag rustig. Alleen bij de Reeuwijkse Plassen was het druk en werd er opgeroepen om niet naar dit gebied te komen.

Het was zaterdagmiddag al druk rond de Reeuwijkse Plassen en de gemeente Bodegraven-Reeuwijk had daarom besloten om de parkeerplaatsen rond de Reeuwijkse Hout af te sluiten. De plassen waren zondag daarom alleen nog fietsend en wandelend te bereiken. Dit leverde niet het gewenste succes op, want zondagmiddag was het opnieuw druk en liepen mensen te dicht op elkaar. De gemeente riep zondagmiddag daarom op om niet naar het gebied te komen.

De Reeuwijkse Plassen waren daarmee een van de uitzonderingen in Nederland, want volgens Natuurmonumenten was het over het algemeen rustig in de natuurgebieden, ondanks dat de temperatuur dit jaar voor het eerst boven de twintig graden uitkwam. 'Vooral in natuurgebieden rond de steden was het wat drukker, maar dat leidde niet tot grote problemen', vertelt een woordvoerder van Natuurmonumenten.'

'Rustige dag'

Volgens Staatsbosbeheer is het logisch dat het zondag drukker was in de stedelijke natuurgebieden. 'Daar wonen meer mensen, dus als je dan in je eigen regio een ommetje maakt, kan het druk worden.' Maar dit leverde volgens een woordvoerder geen problemen op. 'Er was sprake van de normale zondagsdrukte, maar nergens ontstonden grote problemen. Hier en daar zijn waarschuwingen uitgedeeld omdat mensen niet voldoende afstand hielden.'

Niet alleen in de natuurgebieden, ook op het strand was het zondag rustig. Een woordvoerder van de gemeente Den Haag vertelt dat er geen bijzonderheden te melden waren. 'Het was een rustige dag.' Ook in Katwijk waren er alleen maar tevreden gezichten. 'Het was weer rustig vandaag, het algemene beeld vanuit de regio is dat het vandaag iets rustiger is dan gisteren', laat de woordvoerder weten. En ook het strand van Noordwijk was zo goed als leeg, zo blijkt uit onderstaande dronebeelden.

Waardering

Burgemeester Wendy Verkley van de gemeente Noordwijk was dan ook tevreden en dankte iedereen die geholpen heeft het strand zo leeg mogelijk te houden. 'Grote waardering voor de inzet van een ieder die op deze mooie lentedag heeft bijgedragen aan toezicht, veiligheid en ondersteuning hiervan. Samen dammen we het coronavirus in.'

Desondanks heeft de politie zondag in Noordwijk de eerste 'coronaboetes' uit moeten delen. Volgens de politie zaten jongeren met elkaar te chillen onder het genot van softdrugs. Helemaal goed ging dit niet, want een van de jongeren had waarschijnlijk een 'bad trip' en moest door een ambulance worden behandeld. Ook heeft de politie in Noordwijk een coronafeestje moeten beëindigen. Ook hier werd een bewoner beboet voor het niet naleven van de voorschriften van de geldende noodverordening.

Wielrenners en motorrijders

In de bollenstreek was het zondag wel opnieuw druk. Volgens de gemeentes Teylingen, Hillegom en Lisse hebben handhavers diverse waarschuwingen uit moeten delen.

De Veiligheidsregio Hollands Midden merkte dat veel mensen in plaats van het strand of het park voor de weg kozen om van het zonnetje te genieten. 'Ondanks het advies gaan veel wielrenners en motorrijders in groepen de weg op. Dat wekt behoorlijke irritatie bij anderen, omdat bij stops niet altijd afstand wordt gehouden', zo liet de Veiligheidsregio zondag weten. 'Politie handhaaft hierop, dus als je tegen adviezen in met een groep op pad bent: hou 1,5 meter afstand.'

LEES OOK: Rustige zaterdag op stranden en in recreatiegebieden