Coronavirus: GGD'en beginnen met testen zorgmedewerkers buiten ziekenhuizen

Door de uitbraak van het coronavirus ligt het publieke leven voor een groot deel stil. Tienduizenden café's, sportclubs, scholen en andere voorzieningen zijn tot zeker 28 april gesloten en miljoenen mensen zitten daardoor thuis. Volg alles over het coronavirus in ons liveblog.

GGD'en beginnen vandaag met testen zorgmedewerkers buiten ziekenhuizen

Slachtofferhulp gaat familie ic-patiënten bijstaan

Het aantal Nederlanders dat op een intensivecareafdeling ligt met het coronavirus, is gestegen tot 1385.

Het officiële dodental door het coronavirus in Nederland is met 115 gestegen naar 1766, meldde het RIVM zondag.

Slachtofferhulp Nederland gaat familieleden van patiënten op de intensive care bijstaan. Vanaf maandag biedt de organisatie ondersteuning aan omdat de intensivisten en verpleegkundigen vanwege de drukte op de ic's door het coronavirus daar nauwelijks aan toekomen. Want normaal gesproken staan zij familieleden en andere naasten bij.

De 25 GGD'en beginnen maandag met het testen van zorgmedewerkers die buiten de ziekenhuizen werken met patiënten en corona-verschijnselen hebben. De gezondheidsdiensten hebben hiervoor speciale testfaciliteiten ingericht. Enkele GGD'en hebben corona-teststraten gemaakt, waarbij de betrokkenen de auto niet uit hoeven. De mensen die de testen afnemen, hebben beschermingsmiddelen aan.

Degenen die zich kunnen laten testen zijn bijvoorbeeld verloskundigen en mensen die in de jeugdzorg, geestelijke gezondheidszorg, huisartsenzorg, gehandicapten- en ouderenzorg werken. Ze moeten al zeker 24 uur klachten hebben die mogelijk duiden op het nieuwe coronavirus. Ze kunnen zich via hun huisarts, bedrijfs- of instellingsarts laten doorsturen voor een check met een keel- of neusuitstrijkje.

Vooralsnog gaan de GGD'en komende dagen uit van maximaal honderd testen per dag.

Complimenten premier Rutte voor thuisblijvers

Premier Mark Rutte heeft Nederlanders een compliment gegeven voor hun gedrag dit weekend. Volgens de minister-president hebben de meeste mensen gehoor gegeven aan de oproep om thuis te blijven. Wel vond de premier het jammer dat niet iedereen de richtlijnen volgt en er op verschillende plaatsen maatregelen genomen moesten worden.

Rustige zondag op stranden en in natuurgebieden

Het was zondag ondanks het lenteweer rustig gebleven op de stranden en in de natuurgebieden. 'Het algemene beeld vanuit de regio is dat het vandaag iets rustiger is dan gisteren', laat een woordvoerder van de gemeente Katwijk weten. In de Bollenstreek en bij de Reeuwijkse Plassen was het wel druk. Handhavers deelden hier waarschuwingen uit en de gemeente Bodegraven-Reeuwijk riep op om niet naar de plassen te komen.