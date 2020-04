Coronavirus: aantal doden stijgt met 101 naar 1867

Door de uitbraak van het coronavirus ligt het publieke leven voor een groot deel stil. Tienduizenden café's, sportclubs, scholen en andere voorzieningen zijn tot zeker 28 april gesloten en miljoenen mensen zitten daardoor thuis. Volg alles over het coronavirus in ons liveblog.

De belangrijkste punten van vandaag:

Dodental door coronavirus stijgt met 101 tot 1867, 260 nieuwe ziekenhuisopnames

GGD's beginnen vandaag met testen zorgmedewerkers buiten ziekenhuizen

Slachtofferhulp gaat familie ic-patiënten bijstaan

Het aantal Nederlanders dat op een intensivecareafdeling ligt met het coronavirus, is gestegen tot 1385.

Het officiële dodental door het coronavirus in Nederland is met 115 gestegen naar 1766, meldde het RIVM zondag.

Dodental door coronavirus stijgt met 101 naar 1867

Het coronavirus heeft nu zeker 1867 mensen het leven gekost in Nederland. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft sinds zondag 101 nieuwe meldingen over sterfgevallen doorgekregen. De GGD'en in het land hebben 260 nieuwe ziekenhuisopnamen doorgegeven aan het RIVM, een fractie meer dan de 253 van een dag eerder.

Het aantal meldingen over sterfgevallen en ziekenhuisopnamen ligt achter op de werkelijkheid. Vaak duurt het enkele dagen voordat deze informatie wordt doorgegeven aan het RIVM. Mensen die aan het virus overlijden zonder dat ze daar positief op zijn getest, ontbreken helemaal in de statistieken.

Burgemeesters bespreken overlast motorrijders

Het Veiligheidsberaad van de burgemeesters van de 25 veiligheidsregio's bespreekt maandagavond of in het paasweekeinde extra maatregelen genomen moeten worden tegen groepen motorrijders. Afgelopen weekend klaagden veel mensen over overlast door motoren. De motorrijders zouden zich niet aan de geldende regels tegen het verspreiden van het coronavirus houden. Ze reden te hard in te grote groepen en verzamelden zich met meer dan drie mensen voor een tochtje.

De Koninklijke Nederlandse Motorrijders Vereniging KNMV betwijfelt of motorrijders zich slecht aan de regels hebben gehouden. 'Het is ook beeldvorming. Elk jaar zijn er veel klachten in de eerste mooie weekeinden, als motorliefhebbers weer op pad gaan', zegt het hoofd Verkeer en Rijopleidingen Arjan Everink van de belangenvereniging. 'We zijn benieuwd naar exacte cijfers van het weekend.'

'Deurwaarders moeten niet te snel overgaan tot inbeslagnames'

De overheid wil dat deurwaarders niet te snel overgaan tot inbeslagnames, maar in plaats daarvan proberen betalingsregelingen af te spreken. Dat moet ertoe leiden dat kwetsbare mensen als gevolg van het coronavirus niet nog meer in de problemen komen.

Het gaat bijvoorbeeld om mensen die openstaande boetes niet kunnen betalen. Dat wil niet zeggen dat je ongestraft snelheidsboetes kunt gaan negeren, want uiteindelijk moeten alle achterstallige rekeningen wel allemaal betaald worden, meldt het CJIB. De regeling is gericht op mensen door de crisis te maken hebben met een flinke daling van het inkomen.

Coronaversie Dag Spin

Er is een coronaversie van Dag Spin. Het nummer van Harrie Jekkers. In een mail naar RTL Nieuws zegt Jekkers dat hij het een fantastische bewerking vindt. 'Ik vind de meeste huisvlijt-liedjes erg matig, maar deze vond ik geweldig.'

Tijdelijk buitengezette boksspullen sportschool om toch te kunnen trainen in de brand gestoken

Een trainings-bokszak van sportschool Team Atlas is zaterdagavond in vlammen opgegaan in een Leidse speeltuin. Het gaat om materiaal van sportschool Team Atlas, die de boksspullen tijdelijk buitenzette zodat mensen ondanks de sluiting van de sportschool in verband met corona toch nog kunnen trainen. 'Het is in en in triest dat je andermans spullen kapot moet maken als vermaak op je zaterdagavond', zegt Eline van Bodegom van de sportschool tegen mediapartner Sleutelstad.

Het aantal ziekenhuisopnames in jouw gemeente

'Waardering voor aanpak coronacrisis door overheid'

Nederlanders hebben veel waardering voor de aanpak van de coronacrisis door de overheid. Van de mensen beoordeelt 89 procent de maatregelen die zijn genomen als goed. Dat meldde onderzoeksbureau Citisens in een uitzending van BNR Nieuwsradio.

Ruim 8000 mensen hebben een vragenlijst van het bureau ingevuld. Twee derde van de deelnemers vindt dat de overheid goed communiceert over het coronavirus en de maatregelen die in verband met het virus zijn genomen. Informatie van de overheid over de maatregelen ontvangen mensen het liefst via de televisie (76 procent), een nieuwsapp (50 procent) of de (digitale) krant (31 procent).

Drie kwart van de mensen verwacht dat de maatregelen tegen het coronavirus na 28 april worden verlengd. Een kwart betwijfelt dat.

Bijna vier op de vijf van de ondervraagden (78 procent) maakt zich zorgen over de Nederlandse economie. Dit was in een peiling van twee weken geleden nog 69 procent.

Drukte bij PostNL door coronacrisis

Bij PostNL is het deze dagen aanzienlijk drukker dan voor de coronacrisis. "Door de coronacrisis beseffen mensen ineens dat onze bezorgers belangrijk werk doen. Ze zien: wat bijzonder dat een bedrijf zeven dagen per week bij mij in de straat komt om dingen te bezorgen of af te halen", zegt PostNL-topvrouw Herna Verhagen in het AD.

Mensen sturen vaker een kaartje om familie en vrienden op te beuren en ook de pakketbezorgers hebben het drukker. 'Bij de spullen die nu worden bezorgd zitten nu bovendien veel primaire levensbehoeften bij als voedsel en medicijnen voor ouderen. Ik ben supertrots op mijn mensen', aldus Verhagen.

Bedrijven kunnen vanaf vandaag 09.00 uur terecht bij UWV

Bedrijven kunnen vanaf vandaag 09.00 uur terecht bij uitkeringsinstantie UWV als zij vanwege omzetverlies door de coronacrisis een tegemoetkoming willen van hun loonkosten. Zo hoopt het kabinet te voorkomen dat bedrijven massaal werknemers ontslaan. De uitvoeringsinstantie verwacht tienduizenden aanvragen per dag.

Slachtofferhulp gaat familie ic-patiënten bijstaan

Slachtofferhulp Nederland gaat familieleden van patiënten op de intensive care bijstaan. Vanaf maandag biedt de organisatie ondersteuning aan omdat de intensivisten en verpleegkundigen vanwege de drukte op de ic's door het coronavirus daar nauwelijks aan toekomen. Want normaal gesproken staan zij familieleden en andere naasten bij.

GGD's beginnen met testen zorgmedewerkers buiten ziekenhuizen

De 25 GGD's beginnen maandag met het testen van zorgmedewerkers die buiten de ziekenhuizen werken met patiënten en corona-verschijnselen hebben. De gezondheidsdiensten hebben hiervoor speciale testfaciliteiten ingericht. Enkele GGD's hebben corona-teststraten gemaakt, waarbij de betrokkenen de auto niet uit hoeven. De mensen die de testen afnemen, hebben beschermingsmiddelen aan.

Degenen die zich kunnen laten testen zijn bijvoorbeeld verloskundigen en mensen die in de jeugdzorg, geestelijke gezondheidszorg, huisartsenzorg, gehandicapten- en ouderenzorg werken. Ze moeten al zeker 24 uur klachten hebben die mogelijk duiden op het nieuwe coronavirus. Ze kunnen zich via hun huisarts, bedrijfs- of instellingsarts laten doorsturen voor een check met een keel- of neusuitstrijkje.

Vooralsnog gaan de GGD's komende dagen uit van maximaal honderd testen per dag.

Complimenten premier Rutte voor thuisblijvers

Premier Mark Rutte heeft Nederlanders een compliment gegeven voor hun gedrag dit weekend. Volgens de minister-president hebben de meeste mensen gehoor gegeven aan de oproep om thuis te blijven. Wel vond de premier het jammer dat niet iedereen de richtlijnen volgt en er op verschillende plaatsen maatregelen genomen moesten worden.

Rustige zondag op stranden en in natuurgebieden

Het was zondag ondanks het lenteweer rustig gebleven op de stranden en in de natuurgebieden. 'Het algemene beeld vanuit de regio is dat het vandaag iets rustiger is dan gisteren', laat een woordvoerder van de gemeente Katwijk weten. In de Bollenstreek en bij de Reeuwijkse Plassen was het wel druk. Handhavers deelden hier waarschuwingen uit en de gemeente Bodegraven-Reeuwijk riep op om niet naar de plassen te komen.