Coronavirus: testen in een drive-in, forse piek in ziekteverzuim

Door de uitbraak van het coronavirus ligt het publieke leven voor een groot deel stil. Tienduizenden cafés, sportclubs, scholen en andere voorzieningen zijn tot zeker 28 april gesloten en miljoenen mensen zitten daardoor thuis. Volg alles over het coronavirus in ons liveblog.

De belangrijkste punten van vandaag:

Het dodental is maandag gestegen met 101 tot 1867, er zijn 260 nieuwe ziekenhuisopnames gemeld.

Het aantal patiënten op de intensive care is met 24 gestegen naar 1409.

GGD's zijn begonnen met het testen van zorgmedewerkers buiten ziekenhuizen.

Slachtofferhulp gaat de families van ic-patiënten bijstaan.

Wil je teruglezen welk nieuws er zondag allemaal was over de coronacrisis? Dat vind je hier.

Forse piek in ziekteverzuim

Het ziekteverzuim is de laatste twee weken van maart fors toegenomen als gevolg van de uitbraak van het coronavirus. Dat meldt Zorg van de Zaak, dat bestaat uit bedrijven in de arbo- en de zorgsector. Het aantal ziekmeldingen nam met ruim een kwart toe ten opzichte van een maand eerder.

Sinds op 12 en 15 maart maatregelen werden aangekondigd om de verspreiding van het coronavirus te beteugelen, zag Zorg van de Zaak een piek. Daarna lag het aantal ziekmeldingen 26,9 procent hoger dan in februari. In de sector industrie en vervoer meldden bijna de helft meer mensen zich ziek, in de zorg en de detailhandel was dat iets minder dan een derde.

De oorzaak ligt volgens Zorg van de Zaak deels in het feit dat iedere werknemer met griep- of verkoudheidsverschijnselen werd gevraagd om thuis te blijven. Mogelijk zijn daardoor ook mensen ziek gemeld die anders gewoon door hadden gewerkt. Inmiddels melden zich al dagenlang meer mensen zich beter dan ziek.

Compliment van de burgemeester

Burgemeester Ravestein spreekt haar complimenten uit naar inwoners van Pijnacker-Nootdorp tijdens de coronacrisis: 'U doet het fantastisch, houd de moed erin. Blijf thuis. Alleen samen krijgen we corona onder controle.'

'Meer doden door corona in verpleeghuizen'

Het aantal sterfgevallen in verpleeghuizen zou weleens fors hoger kunnen liggen dan uit de officiële statistieken blijkt. Verenso, de vereniging voor specialisten ouderengeneeskunde, stelt dat op basis van cijfers uit elektronische patiëntendossiers.

Uit de dossiers blijkt volgens de vereniging dat zeker 184 verpleeghuisbewoners zijn overleden bij wie het virus met een test was aangetoond. Nog eens 97 patiënten uit verpleeghuizen zijn overleden terwijl er een verdenking was van Covid-19, maar besmetting niet officieel is vastgesteld. In die gevallen registreerden artsen wel symptomen als hoesten en koorts.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) meldt ook steevast dat het werkelijke aantal doden als gevolg van het virus hoger is dan uit de statistieken blijkt, omdat niet iedereen wordt getest. De cijfers van Verenso geven meer inzicht in het aantal sterfgevallen waarbij artsen wel een vermoeden hadden van corona, maar geen test is afgenomen.

Wetenschappers geven antwoord

Hebben je kinderen vragen over het coronavirus? De Nationale Wetenschapsagenda organiseert woensdag een vragenuur. Kinderen tussen de 8 en 14 jaar kunnen hun vragen dan stellen aan wetenschappers Reina Sikkema en Annemiek van der Eijk.

Testlocatie corona voor zorgmedewerkers van start

Zorgpersoneel uit de regio Hollands Midden kan zich sinds vanmiddag op corona laten testen bij de drive-in naast het Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp. De test drive-in is bedoeld voor zorgmedewerkers van andere zorginstellingen dan ziekenhuizen, zoals medewerkers van verpleeghuizen, thuiszorg, GGZ en jeugdzorg. Ook huisartsen zijn welkom.

Zorgmedewerkers werken iedere dag met kwetsbare personen. Daarom is het van groot belang dat er duidelijkheid komt of zorgmedewerkers met klachten kunnen blijven werken. Minister Hugo de Jonge heeft op de persconferentie van 31 maart 2020 aangekondigd dat al het zorgpersoneel in Nederland vanaf 6 april, bij klachten, getest moet kunnen worden op corona.

Grote steden 'buitengewoon teleurgesteld' om opstelling Booking.com in coronacrisis

De marketingorganisaties van de acht grote steden van Nederland, VVV Nederland en NBTC Holland Marketing zijn teleurgesteld in boekingswebsite Booking.com. De organisaties vroegen Booking.com om een flexibeler annuleringsbeleid te hanteren tijdens de coronacrisis, maar het boekingsplatform is dat niet van plan.

Omdat hotels, hostels en bed & breakfasts nu veelal worden gedwongen om bij annuleringen binnen vijf werkdagen een volledige restitutie te geven, komen veel ondernemers in de sector in financiële problemen, legt directeur Marco Esser van The Hague & Partners uit. Hij betoogt dat Booking.com solidariteit met de hotelsector moet tonen.

Onderzoek naar financiering omstreden moskeeën later klaar

Het onderzoek naar de financiering van omstreden moskeeën is later klaar. De Kamercommissie doet onderzoek naar ongewenste geldstromen vanuit het buitenland naar Nederlandse moskeeën. Door de coronamaatregelen kunnen er geen vergaderingen plaatsvinden om zo het verslag af te ronden. Ook wacht de commissie nog op documenten van een aantal organisaties en stichtingen.

Aantal patiënten op intensive care licht gestegen

De toename van het aantal patiënten met het coronavirus op de intensivecareafdelingen was maandag opnieuw relatief laag. Het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) meldt dat het aantal Nederlandse patiënten op de ic's van ziekenhuizen slechts met 24 is gestegen en nu uitkomt op 1409.

Het aantal ic-bedden is vooralsnog voldoende: dat zijn er in totaal nu 2400, waarvan er ruim 500 bestemd zijn voor patiënten met andere aandoeningen.

Voorzitter Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) en voorzitter Diederik Gommers van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC) zijn optimistischer dan vorige week. 'We zijn in control', aldus Gommers. Hij waarschuwde tegelijkertijd voor al te veel optimisme: 'De piek is nog niet bereikt.' Het is dan ook te vroeg om maatregelen te versoepelen, oordeelt hij.

Defensie schroeft inzet zorgpersoneel op

Defensie gaat meer militair zorgpersoneel inzetten in de strijd tegen het coronavirus. Het aantal verpleegkundigen gaat van 90 naar 130. Er worden ook 15 extra artsen ingezet. Daarmee komt de teller op 35.

Het extra personeel gaat aan de slag in ziekenhuizen in onder andere Delft, Den Haag, Arnhem en Beverwijk.

'Vlag uit voor iedereen die onderwijs geeft'

Voor iedereen die onderwijs geeft, moet donderdag de vlag uit. Dat vindt de organisatie Jantje Beton, die inmiddels al verscheidene andere clubs achter de oproep heeft gekregen.

'Door de sluiting van alle scholen hebben leraren, onderwijsprofessionals, maar ook ouders in zeer korte tijd moeten schakelen naar afstandsonderwijs, om alle kinderen zo goed mogelijk van onderwijs te blijven voorzien', zeggen de initiatiefnemers, waaronder de Cruyff Foundation, PO-Raad, VO-Raad, Méér Muziek in de Klas, Kinderpostzegels, Krajicek Foundation en Kennisnet.

De inspanningen mogen volgens hen weleens worden beloond door de vlag uit te steken.

Dodental door coronavirus stijgt met 101 naar 1867

Het coronavirus heeft nu zeker 1867 mensen het leven gekost in Nederland. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft sinds zondag 101 nieuwe meldingen over sterfgevallen doorgekregen. De GGD'en in het land hebben 260 nieuwe ziekenhuisopnamen doorgegeven aan het RIVM, een fractie meer dan de 253 van een dag eerder.

Het aantal meldingen over sterfgevallen en ziekenhuisopnamen ligt achter op de werkelijkheid. Vaak duurt het enkele dagen voordat deze informatie wordt doorgegeven aan het RIVM. Mensen die aan het virus overlijden zonder dat ze daar positief op zijn getest, ontbreken helemaal in de statistieken.

Burgemeesters bespreken overlast motorrijders

Het Veiligheidsberaad van de burgemeesters van de 25 veiligheidsregio's bespreekt maandagavond of in het paasweekeinde extra maatregelen genomen moeten worden tegen groepen motorrijders. Afgelopen weekend klaagden veel mensen over overlast door motoren. De motorrijders zouden zich niet aan de geldende regels tegen het verspreiden van het coronavirus houden. Ze reden te hard in te grote groepen en verzamelden zich met meer dan drie mensen voor een tochtje.

De Koninklijke Nederlandse Motorrijders Vereniging KNMV betwijfelt of motorrijders zich slecht aan de regels hebben gehouden. 'Het is ook beeldvorming. Elk jaar zijn er veel klachten in de eerste mooie weekeinden, als motorliefhebbers weer op pad gaan', zegt het hoofd Verkeer en Rijopleidingen Arjan Everink van de belangenvereniging. 'We zijn benieuwd naar exacte cijfers van het weekend.'

'Deurwaarders moeten niet te snel overgaan tot inbeslagnames'

De overheid wil dat deurwaarders niet te snel overgaan tot inbeslagnames, maar in plaats daarvan proberen betalingsregelingen af te spreken. Dat moet ertoe leiden dat kwetsbare mensen als gevolg van het coronavirus niet nog meer in de problemen komen.

Het gaat bijvoorbeeld om mensen die openstaande boetes niet kunnen betalen. Dat wil niet zeggen dat je ongestraft snelheidsboetes kunt gaan negeren, want uiteindelijk moeten alle achterstallige rekeningen wel allemaal betaald worden, meldt het CJIB. De regeling is gericht op mensen door de crisis te maken hebben met een flinke daling van het inkomen.

Coronaversie Dag Spin

Er is een coronaversie van Dag Spin. Het nummer van Harrie Jekkers. In een mail naar RTL Nieuws zegt Jekkers dat hij het een fantastische bewerking vindt. 'Ik vind de meeste huisvlijt-liedjes erg matig, maar deze vond ik geweldig.'

Tijdelijk buitengezette boksspullen sportschool om toch te kunnen trainen in de brand gestoken

Een trainings-bokszak van sportschool Team Atlas is zaterdagavond in vlammen opgegaan in een Leidse speeltuin. Het gaat om materiaal van sportschool Team Atlas, die de boksspullen tijdelijk buitenzette zodat mensen ondanks de sluiting van de sportschool in verband met corona toch nog kunnen trainen. 'Het is in en in triest dat je andermans spullen kapot moet maken als vermaak op je zaterdagavond', zegt Eline van Bodegom van de sportschool tegen mediapartner Sleutelstad.

Het aantal ziekenhuisopnames in jouw gemeente

Klik verder om de kaart te openen vanuit de app.

'Waardering voor aanpak coronacrisis door overheid'

Nederlanders hebben veel waardering voor de aanpak van de coronacrisis door de overheid. Van de mensen beoordeelt 89 procent de maatregelen die zijn genomen als goed. Dat meldde onderzoeksbureau Citisens in een uitzending van BNR Nieuwsradio.

Ruim 8000 mensen hebben een vragenlijst van het bureau ingevuld. Twee derde van de deelnemers vindt dat de overheid goed communiceert over het coronavirus en de maatregelen die in verband met het virus zijn genomen. Informatie van de overheid over de maatregelen ontvangen mensen het liefst via de televisie (76 procent), een nieuwsapp (50 procent) of de (digitale) krant (31 procent).

Drie kwart van de mensen verwacht dat de maatregelen tegen het coronavirus na 28 april worden verlengd. Een kwart betwijfelt dat.

Bijna vier op de vijf van de ondervraagden (78 procent) maakt zich zorgen over de Nederlandse economie. Dit was in een peiling van twee weken geleden nog 69 procent.

Drukte bij PostNL door coronacrisis

Bij PostNL is het deze dagen aanzienlijk drukker dan voor de coronacrisis. "Door de coronacrisis beseffen mensen ineens dat onze bezorgers belangrijk werk doen. Ze zien: wat bijzonder dat een bedrijf zeven dagen per week bij mij in de straat komt om dingen te bezorgen of af te halen", zegt PostNL-topvrouw Herna Verhagen in het AD.

Mensen sturen vaker een kaartje om familie en vrienden op te beuren en ook de pakketbezorgers hebben het drukker. 'Bij de spullen die nu worden bezorgd zitten nu bovendien veel primaire levensbehoeften bij als voedsel en medicijnen voor ouderen. Ik ben supertrots op mijn mensen', aldus Verhagen.

Bedrijven kunnen vanaf vandaag 9.00 uur terecht bij UWV

Bedrijven kunnen vanaf vandaag 9.00 uur terecht bij uitkeringsinstantie UWV als zij vanwege omzetverlies door de coronacrisis een tegemoetkoming willen van hun loonkosten. Zo hoopt het kabinet te voorkomen dat bedrijven massaal werknemers ontslaan. De uitvoeringsinstantie verwacht tienduizenden aanvragen per dag.

Slachtofferhulp gaat familie ic-patiënten bijstaan

Slachtofferhulp Nederland gaat familieleden van patiënten op de intensive care bijstaan. Vanaf maandag biedt de organisatie ondersteuning aan omdat de intensivisten en verpleegkundigen vanwege de drukte op de ic's door het coronavirus daar nauwelijks aan toekomen. Want normaal gesproken staan zij familieleden en andere naasten bij.

GGD's beginnen met testen zorgmedewerkers buiten ziekenhuizen

De 25 GGD's beginnen maandag met het testen van zorgmedewerkers die buiten de ziekenhuizen werken met patiënten en corona-verschijnselen hebben. De gezondheidsdiensten hebben hiervoor speciale testfaciliteiten ingericht. Enkele GGD's hebben corona-teststraten gemaakt, waarbij de betrokkenen de auto niet uit hoeven. De mensen die de testen afnemen, hebben beschermingsmiddelen aan.

Degenen die zich kunnen laten testen zijn bijvoorbeeld verloskundigen en mensen die in de jeugdzorg, geestelijke gezondheidszorg, huisartsenzorg, gehandicapten- en ouderenzorg werken. Ze moeten al zeker 24 uur klachten hebben die mogelijk duiden op het nieuwe coronavirus. Ze kunnen zich via hun huisarts, bedrijfs- of instellingsarts laten doorsturen voor een check met een keel- of neusuitstrijkje.

Vooralsnog gaan de GGD's komende dagen uit van maximaal honderd testen per dag.

Complimenten premier Rutte voor thuisblijvers

Premier Mark Rutte heeft Nederlanders een compliment gegeven voor hun gedrag dit weekend. Volgens de minister-president hebben de meeste mensen gehoor gegeven aan de oproep om thuis te blijven. Wel vond de premier het jammer dat niet iedereen de richtlijnen volgt en er op verschillende plaatsen maatregelen genomen moesten worden.

Rustige zondag op stranden en in natuurgebieden

Het was zondag ondanks het lenteweer rustig gebleven op de stranden en in de natuurgebieden. 'Het algemene beeld vanuit de regio is dat het vandaag iets rustiger is dan gisteren', laat een woordvoerder van de gemeente Katwijk weten. In de Bollenstreek en bij de Reeuwijkse Plassen was het wel druk. Handhavers deelden hier waarschuwingen uit en de gemeente Bodegraven-Reeuwijk riep op om niet naar de plassen te komen.