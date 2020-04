Bas Muijs voor derde keer vader: 'Ze heet Annelie'

'Vrijdag was het nog net niet gelukt, maar zaterdag wel. Ik ben voor de derde keer vader geworden!' Omroep West-presentator Bas Muijs vertelde het maandagochtend in zijn eigen radioprogramma, Muijs In De Morgen: 'Het is een heel mooi meisje geworden.' Vrijdag deelde Bas al met de luisteraars dat zijn vriendin Sabine het zwaar had. En dat bleef zo: 'Het was een zware bevalling, het heeft lang geduurd, maar uiteindelijk is ze zaterdagochtend, ietsjes voor voor achten ter wereld gekomen.'

Bas' vervanger, Bart Nolles, informeerde naar hoe het was geweest in het ziekenhuis, in deze bijzondere tijden. 'Nou, ik was best bang om naar het ziekenhuis te gaan,'aldus Bas, 'want daar hoor je toch gekke verhalen over. We waren naar het Westeinde gegaan en ik dacht dat ik mij daar echt tussen de zieke coronapatiënten moest heenwurmen, maar het was ongelooflijk stil. Ik ben wel vaker in het Westeinde geweest, maar het was nog nooit zo stil als nu.'

'Ik durfde ook niks aan te raken. Ik heb de knopjes van de lift met papiertjes ingedrukt. En dan kom je uiteindelijk op de twaalfde verdieping, dat is de kraamafdeling, en daar liep ook bijna niemand rond. Het was compleet uitgestorven in dat ziekenhuis. Maar goed, ik ben natuurlijk niet op andere afdelingen geweest, daar heb ik niet kunnen kijken. Maar dat viel mij dus op: stilte, stilte in het Westeinde.'

'Ze heet Annelie Madelief'

In India is een nieuwgeboren tweeling afgelopen week Corona en Covid genoemd. Hoe heet de nieuwste Muijs? Bas: 'Annelie. Annelie Muijs, en haar tweede naam is Madelief, dus Annelie Madelief Muijs. Onze eerste dochter hebben we Emma genoemd, ook een hele mooie naam, de tweede werd Daan.'

'Nou ja, en we wisten al heel lang dat de derde een meisje zou worden, dus we hebben er heel lang over na kunnen denken, maar Annelie stond eigenlijk al vast! Sabine vindt dat dal al jarenlang een prachtige naam. Discussies waren onnodig.'

Ze moet nog wennen op aarde

En wat de nachtrust betreft? 'Nou ik ben net een kwartiertje wakker', vertelt Bas maandagochtend rond tien voor acht. 'Ik ben ongelooflijk blij dat jij de show kan overnemen Bart... ik slaap helemaal niet! Annelie is ontzettend lief, als ze slaapt. Maar dat doet ze dus 's nachts nog helemaal niet! Ze zit in een soort omgekeerd ritme. Om Sabine wat rust te geven had ik had de shift tussen elf en twee, half drie, en ze heeft bijna de hele tijd gehuild.'

'Ik heb rondgelopen met 'r, heel zacht muziekjes gemaakt, maar het lukt allemaal niet. Ze moet nog helemaal wennen aan het leven op aarde. En dat dat betekent dat we 's nachts slapen en overdag wakker zijn, daar heeft ze nog niet zoveel kaas van gegeten, dat kleine meisje.'

Nog een kindje?

Als Bart vraagt of er plannen zijn voor een vierde, antwoordt Bas: 'Daar hebben we nog niet over gesproken. Maar ik denk dat ik die discussie op dit moment nog even niet moet gaan aanzwengelen, na die hele zware bevalling, want dan krijg ik iets naar mijn hoofd', aldus de kersverse maar vermoeide vader, die alle luisteraars ook nog bedankt voor alle mooie reacties via social media.

Overigens is Bas vanaf 12 april te zien in een herhaling van de regiocomedy Pauwen en Reigers op TV West.