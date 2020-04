Bokszak sportschool afgebrand in speeltuin: 'Te veel vertrouwen in samenleving gehad'

Een trainings-bokszak van sportschool Team Atlas is zaterdagavond in vlammen opgegaan in een Leidse speeltuin. Het gaat om materiaal van sportschool Team Atlas, die de boksspullen tijdelijk buitenzette zodat mensen ondanks de sluiting van de sportschool in verband met corona toch nog kunnen trainen. 'Het is in en in triest dat je andermans spullen kapot moet maken als vermaak op je zaterdagavond', zegt Eline van Bodegom van de sportschool tegen mediapartner Sleutelstad.

Bij aankomst van de brandweer aan de Hoflaan bleek niet alleen de bokszak in lichterlaaie te staan, maar ook de lantaarnpaal waaraan hij bevestigd stond. Hoewel de brandweer de brand snel onder controle had, is van het sportmateriaal niets meer over. 'Je houdt er rekening mee dat het kapot kan gaan doordat het weer erin komt, maar toch niet op deze manier', aldus een erg teleurgestelde Van Bodegom.

Pure verveling

Het is de tweede van vier bokszakken die in anderhalve week tijd ter ziele is gegaan. In een parkje in de Stevenshof werd een bokszak van Team Atlas eerder al opengescheurd. Hoewel niet vaststaat dat het om vandalisme gaat, ziet Van Bodegom weinig andere mogelijke oorzaken. 'Ik denk gewoon verveling, het is makkelijk in brand te steken.' Ze baalt ervan dat hun initiatief op deze manier ten einde loopt. 'Dit was de ideale manier om toch nog te kunnen trainen, die wordt de sporters nu afgenomen. Misschien hebben we te veel vertrouwen in de samenleving gehad.'

Vierduizend euro blijft binnen

Van Bodegom houdt de tien bokszakken die ze binnenkort nog had willen verspreiden door Leiden voorlopig binnen. 'We gaan niet vierduizend euro buiten zetten om het vernield te zien worden, hoe graag we onze leden en niet-leden ook willen laten sporten in deze tijd', aldus Van Bodegom. De twee bokszakken die nog wel buiten staan, worden nog niet direct naar binnen gehaald. 'Maar we gaan er nog wel even goed over nadenken, want we willen ook niet bijdragen aan een spoor van vernielingen door Leiden.'