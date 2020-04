Coronavirus: ABN AMRO voorziet daling huizenprijzen door coronacrisis

De belangrijkste punten van dit moment:

Volgens de laatste cijfers van het RIVM zijn er in Nederland 1867 mensen overleden aan het coronavirus.

De veiligheidsregio's hebben afgesproken dat bepaalde toeristische plekken en landweggetjes komend weekend dicht zijn. voor motorrijders en wielrenners.

GGD is begonnen met het testen van zorgmedewerkers buiten ziekenhuizen.

Wil je teruglezen wat er maandag in het nieuws was over de coronacrisis? Dat lees je hier.

'Luchthavens onder zware druk door coronacrisis'

De Europese luchthavensector staat stevig onder druk door de uitbraak van het coronavirus. Analisten van kredietbeoordelaar Moody's hebben hun prognose voor de branche voor de komende twaalf tot achttien maanden verlaagd van stabiel naar negatief. Ze baseren de afwaardering op de forse daling van de passagiersvolumes en bijbehorende krimp van de omzet.

Kabinet werkt aan regeling voor kredietverzekeringen

Het kabinet komt met een regeling waardoor de overheid garant staat voor kredieten die bedrijven van leveranciers krijgen. Nu bij veel ondernemers de omzet een flinke deuk oploopt, willen kredietverzekeraars binnenkort waarschijnlijk niet of minder garant staan voor bestellingen die in termijnen worden betaald.

'Premier maakt heel stabiele indruk'

'Mark Rutte lacht eigenlijk niet meer.' Dat valt communicatiespecialist Annemieke Meurs uit Wassenaar op, die de persconferenties van de overheid over de coronacrisis analyseert. 'Je ziet dat hij nu heel ernstig en serieus is.' Voorzitter Diederik Gommers van de Nederlandse ic-vereniging straalt dan weer veel bezorgdheid uit. 'Je ziet verdriet in zijn ogen. Zijn boodschap is dan ook heel ernstig.'

Het is heel belangrijk om goed te letten op het gezicht van mensen als ze iets zeggen, benadrukt Meurs. 'Het gezicht zegt namelijk wat mensen soms niet zeggen.' Rutte maakt op haar een heel stabiele indruk. 'En dat heb je ook nodig in deze tijd.'

'Sluiting Keukenhof was ingrijpende beslissing'

Het dichthouden van Keukenhof in Lisse was een emotioneel besluit. Dat vertelde directeur Bart Siemerink op Radio West. 'Op het moment dat je weet dat je niet open kan, moet je ook tegen 1300 seizoenskrachten zeggen dat je geen werk voor hen hebt.'

ABN AMRO voorziet daling huizenprijzen door coronacrisis

De huizenmarkt krijgt door de coronacrisis zo'n knauw dat de huizenprijzen volgend jaar zullen dalen. Dat voorspellen economen van ABN AMRO. Hoe sterk de daling wordt, is nog ongewis. Dat hangt af van de precieze impact van de crisis.

Hangjongeren iets positiefs laten doen

Haags jongerenambassadeur Aad van Loenen en jongerenwerker Mourad Ouari proberen hangjongeren in Den Haag iets positiefs te laten maken van deze coronatijd. In de wijk Transvaal gaan ze pleintjes af en portieken langs om jongeren te werven voor hun actie 'niet hangen maar helpen'. 'We willen hen nuttig inzetten als ze toch op straat zijn', legt Van Loenen uit in een reportage van de NOS.

Geen gedwongen huisverkoop in coronacrisis

Mensen die vanwege de coronacrisis hun hypotheek tijdelijk niet kunnen betalen hoeven niet bang te zijn dat ze op straat komen te staan. Minister Stientje van Veldhoven (Wonen) heeft daarover afspraken gemaakt met hypotheekverstrekkers en andere 'woonpartijen' zoals de Nederlandse Vereniging van Banken, het Verbond van Verzekeraars, Nationale Hypotheekgarantie en de Vereniging Eigen Huis.

Eerste Kamerleden na weken weer bijeen voor coronamaatregelen

De Eerste Kamer komt dinsdag voor het eerst sinds 10 maart weer bij elkaar om te vergaderen. Het gebouw werd na die dag gesloten in verband met het oprukkende coronavirus. De gemiddelde leeftijd van senatoren ligt wat hoger, zodat ze kwetsbaarder zijn. Veel werkzaamheden gingen wel digitaal door.

Het aantal ziekenhuisopnames in jouw gemeente

Klik verder om de kaart te openen vanuit de app.

'Partners mogen in sommige verpleeghuizen intrekken'

Een deel van de verpleeghuizen geeft partners toestemming om voor de duur van de corona-epidemie bij een bewoner in te trekken, op voorwaarde dat ook de partner binnenblijft. Dat meldt Trouw. Ook zijn er verpleeghuizen die in uitzonderlijke gevallen wel bezoek toestaan, ook aan bewoners buiten de stervensfase.

Kabinet helpt ondernemers met garantie van twaalf miljard

Het kabinet trekt nog eens twaalf miljard euro uit om te voorkomen dat ondernemers op grote schaal failliet gaan. Het gaat om een borgstelling van de overheid, die ervoor zorgt dat ondernemers op krediet kunnen blijven bestellen bij toeleveranciers, meldt het FD op basis van meerdere Haagse bronnen.

Boekingen voor zomervakantie bijna tot nul gedaald

Nederlanders zijn voorlopig niet bezig met hun zomervakantie. De boekingen voor mei tot augustus zijn praktisch tot nul gereduceerd, meldt De Telegraaf. Iedereen wacht af tot het coronavirus is uitgeraasd. Dit blijkt uit een rondgang langs reisaanbieders in binnen- en buitenland. Verre vliegreizen en cruises krijgen de grootste klappen, zo zeggen ANVR-touroperators als TUI en Corendon.

'Longontsteking van het ergste soort'

De sterftecijfers op de intensive care zijn bij het coronavirus fors hoger dan bij andere longontstekingen door een virus. Volgens Niels Gritters van den Oever, bestuurslid van internistenvereniging NVIC, blijkt dit uit het onderlinge vergelijkingssysteem van ziekenhuizen. Gritters van den Oever, spreekt in Trouw van 'een longontsteking van het ergste soort'.

'KNVB schuift beslissing over competities vooruit'

De KNVB gaat niet overstag voor Ajax, PSV en AZ. De drie topclubs voerden afgelopen week de druk op om de competities in het profvoetbal als gespeeld te beschouwen, maar de voetbalbond schuift die beslissing volgens De Telegraaf voor zich uit naar 21 april als premier Mark Rutte naar buiten komt met nieuwe kabinetsmaatregelen voor na 28 april.

4,5 miljoen mondkapjes per week

In Nederland zijn 4,5 miljoen mondkapjes per week nodig om mensen in de zorgsector te beschermen tegen het coronavirus. Nederland heeft er 30 miljoen besteld op de wereldmarkt. Daar is het 'een volstrekte Bonanza' met allerlei louche toestanden, zei minister Martin van Rijn (Medische Zorg) maandag bij OP1.

Volgens hem zoekt Nederland in alle uithoeken van de wereld naar mondkapjes en andere beschermingsmiddelen. Daar is nog steeds een tekort aan, waardoor er gevaar op besmetting is.

Elisa maakt poster voor Rutte, Trump, Poetin, Merkel en Xi Jinping

'Dagelijks vraagt ze wanneer ze weer naar school mag', mailt Aleyna Atay ons. Haar zusje Elisa zit in groep 2 van Basisschool Statenkwartier in Den Haag. Ze mist haar school, leraren en vrienden zo erg dat ze premier Rutte een brief wilde schrijven. Samen met haar moeder maakte ze deze poster. Ze schrijft dat iedereen afstand moet houden van elkaar.

Elisa wil graag snel weer naar school | Foto: Aleyna Atay

Bepaalde plekken in paasweekend dicht voor motorrijders

Bepaalde toeristische plekken en kleine landweggetjes worden komend weekeinde afgesloten voor motorrijders en wielerclubs. Dit om wandelaars de kans te geven het komende paasweekeinde van het mooie weer te genieten. Dat hebben de veiligheidsregio’s maandag met elkaar afgesproken.

Wetenschappers geven antwoord

Hebben je kinderen vragen over het coronavirus? De Nationale Wetenschapsagenda organiseert woensdag een vragenuur. Kinderen tussen de 8 en 14 jaar kunnen hun vragen dan stellen aan wetenschappers Reina Sikkema en Annemiek van der Eijk.