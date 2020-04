Coronavirus: 'Maatregelen tegen virus niet te snel versoepelen', benadrukt WHO

De belangrijkste punten van dit moment:

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) roept landen op maatregelen tegen het coronavirus niet te snel te versoepelen

Door de coronacrisis en de daaropvolgende maatregelen is het drie decibel stiller in Nederland

Maak geen gezinsuitje van het doen van de paasboodschappen, vraagt de supermarktbranche

WHO: maatregelen tegen virus niet te snel versoepelen

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) roept landen op maatregelen tegen het coronavirus niet te snel te versoepelen. Dan zou het virus weer om zich heen kunnen grijpen. 'Het is vergelijkbaar met een situatie waarin je zelf ziek bent en te snel weer uit bed komt. Dan riskeer je een terugval en complicaties.'

Gemiddeld zo'n drie decibel stiller in Nederland

Dat er in Nederland vanwege de coronacrisis minder auto's en treinen rijden en er nauwelijks nog vliegverkeer is, zorgt ervoor dat het stiller is. Het gemiddelde geluidsniveau is met drie decibel gedaald, meldt de Nederlandse Stichting Geluidshinder (NSG) dinsdag.

'Transportbedrijven zien omzet halveren door coronavirus'

Autodealers, rijscholen en vervoerbedrijven in Nederland behalen vanwege de coronacrisis nog slechts de helft van hun normale omzet. De opbrengsten daalden gemiddeld met 47 procent, laat een rondvraag door brancheorganisatie BOVAG zien. Daaraan deden 1800 van de 9000 leden mee.

LUMC start met thuismonitoren coronapatiënten

Het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) is gestart met het thuismonitoren van patiënten die besmet zijn met het coronavirus. Deze patiënten hebben nog milde klachten en opname is dan ook niet (langer) noodzakelijk. Zij ontvangen een zogenaamde COVID-box, die voorzien is van thuismeetapparatuur. De gemeten waardes delen patiënten ter controle dagelijks digitaal met een zorgverlener.

Röntgenfoto kan helpen bij opsporen coronavirus

Röntgenfoto's kunnen artsen helpen te bepalen of een patiënt lijdt aan de ziekte Covid-19. Twee Nederlandse bedrijven hebben software ontwikkeld die de aantasting van longweefsel duidelijk weergeeft en analyseert. Een score tussen 0 en 100 laat zien in hoeverre in een long 'abnormaliteiten' te zien zijn die duiden op het coronavirus.

Open Kwekerijdag gecanceld

De Open Kwekerijdag Greenport Boskoop, die zaterdag 20 juni zou plaatsvinden, is gecanceld vanwege de coronacrisis. 'Het is een besluit uit voorzorg', laat de organisatie weten. De Open Kwekerijdag zou dit jaar plaatsvinden bij boomkwekerijbedrijven aan de Compierekade en de Burgemeester Smitsweg in Hazerswoude-Dorp. De organisatie verwachtte zeker vijfduizend bezoekers. Uitstel naar het najaar is voor de boomkwekerijsector in de regio Boskoop geen optie. Daarom is besloten om het evenement door te schuiven naar 19 juni 2021.

'Begin alsjeblieft niet aan thuisknippen'

Nu de kapperszaken vanwege de coronacrisis voorlopig wel even dichtblijven, zoeken mensen alternatieven dichter bij huis. Maar kappers waarschuwen met klem: blijf zelf van de schaar en tondeuse af. "Want het gaat mis." Dat geldt volgens de kappers ook als de klant op afstand wordt bijgestaan via een videoverbinding.

Rust in Zoetermeer

Het is dinsdagochtend rustig in winkelgebied Oosterheemplein in Zoetermeer. Mensen lijken zich hier goed te houden aan de coronavoorschriften.

'Kom niet allemaal tegelijk voor de paasboodschappen'

Het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) roept consumenten op om niet te wachten met de paasboodschappen tot vrijdag of zaterdag. Ook drukt de brancheorganisatie van de supermarkten mensen op het hart om vooral alleen te komen en er geen gezinsuitje van te maken. Volgens supermarkten vinden klanten dat nog het lastigste voorschrift om zich aan te houden.

Aanbieders en vragers hulp sneller vindbaar op Markplaats

Mensen die hulp willen aanbieden, kunnen via een nieuw initiatief van Marktplaats sneller in contact komen met mensen die hulp nodig hebben voor zichzelf of voor anderen. Door #coronahulp in de titel van een advertentie toe te voegen, levert één simpele zoekopdracht naar coronahulp meteen een overzicht van alle aangeboden hulp.

Duitse ziekenhuizen bieden Nederlandse coronapatiënten ic aan

In totaal kunnen 107 Nederlandse coronapatiënten terecht op de ic's in 68 ziekenhuizen in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen. Die ziekenhuizen hebben dat laten weten na een verzoek om hulp door minister Martin van Rijn van Medische Zorg, meldt de Duitse krant NRZ.

Vogelbescherming: kies bij wederopbouw ook voor natuur

Vanwege de coronacrisis komt er veel overheidsgeld beschikbaar voor de economie. Vogelbescherming Nederland vindt dat bij de 'wederopbouw' ook keuzes moeten worden gemaakt voor biodiversiteit en natuur, zodat die niet verder in de versukkeling raken.

Haagse schoonmakers op de fiets

De schoonmakers van het Haags Veegbedrijf gaan de komende tijd met de fiets naar werk. 'Nu zij anderhalve meter afstand moeten houden in verband met het coronavirus worden de personeelsbusjes te klein', legt de gemeente Den Haag uit.

Kabinet werkt aan regeling voor kredietverzekeringen

Het kabinet komt met een regeling waardoor de overheid garant staat voor kredieten die bedrijven van leveranciers krijgen. Nu bij veel ondernemers de omzet een flinke deuk oploopt, willen kredietverzekeraars binnenkort waarschijnlijk niet of minder garant staan voor bestellingen die in termijnen worden betaald.

'Premier maakt heel stabiele indruk'

'Mark Rutte lacht eigenlijk niet meer.' Dat valt communicatiespecialist Annemieke Meurs uit Wassenaar op, die de persconferenties van de overheid over de coronacrisis analyseert. 'Je ziet dat hij nu heel ernstig en serieus is.' Voorzitter Diederik Gommers van de Nederlandse ic-vereniging straalt dan weer veel bezorgdheid uit. 'Je ziet verdriet in zijn ogen. Zijn boodschap is dan ook heel ernstig.'

Het is heel belangrijk om goed te letten op het gezicht van mensen als ze iets zeggen, benadrukt Meurs. 'Het gezicht zegt namelijk wat mensen soms niet zeggen.' Rutte maakt op haar een heel stabiele indruk. 'En dat heb je ook nodig in deze tijd.'

'Sluiting Keukenhof was ingrijpende beslissing'

Het dichthouden van Keukenhof in Lisse was een emotioneel besluit. Dat vertelde directeur Bart Siemerink op Radio West. 'Op het moment dat je weet dat je niet open kan, moet je ook tegen 1300 seizoenskrachten zeggen dat je geen werk voor hen hebt.'

ABN AMRO voorziet daling huizenprijzen door coronacrisis

De huizenmarkt krijgt door de coronacrisis zo'n knauw dat de huizenprijzen volgend jaar zullen dalen. Dat voorspellen economen van ABN AMRO. Hoe sterk de daling wordt, is nog ongewis. Dat hangt af van de precieze impact van de crisis.

Hangjongeren iets positiefs laten doen

Haags jongerenambassadeur Aad van Loenen en jongerenwerker Mourad Ouari proberen hangjongeren in Den Haag iets positiefs te laten maken van deze coronatijd. In de wijk Transvaal gaan ze pleintjes af en portieken langs om jongeren te werven voor hun actie 'niet hangen maar helpen'. 'We willen hen nuttig inzetten als ze toch op straat zijn', legt Van Loenen uit in een reportage van de NOS.

Geen gedwongen huisverkoop in coronacrisis

Mensen die vanwege de coronacrisis hun hypotheek tijdelijk niet kunnen betalen hoeven niet bang te zijn dat ze op straat komen te staan. Minister Stientje van Veldhoven (Wonen) heeft daarover afspraken gemaakt met hypotheekverstrekkers en andere 'woonpartijen' zoals de Nederlandse Vereniging van Banken, het Verbond van Verzekeraars, Nationale Hypotheekgarantie en de Vereniging Eigen Huis.

Islam (11) helpt juf met lesvideo's voor kinderen die Nederlands moeilijk vinden

Docenten proberen hun kinderen zo goed mogelijk les te geven nu de scholen gesloten zijn. Maar dat gaat niet altijd eenvoudig. Kinderen bij wie thuis geen Nederlands wordt gesproken, zijn vaak lastig te bereiken. Basisschool De Vlieger in Schoonhoven maakt daarom instructievideo's in verschillende talen. De 11-jarige Islam helpt juf Janneke hierbij.

Het aantal ziekenhuisopnames in jouw gemeente

'Partners mogen in sommige verpleeghuizen intrekken'

Een deel van de verpleeghuizen geeft partners toestemming om voor de duur van de corona-epidemie bij een bewoner in te trekken, op voorwaarde dat ook de partner binnenblijft. Dat meldt Trouw. Ook zijn er verpleeghuizen die in uitzonderlijke gevallen wel bezoek toestaan, ook aan bewoners buiten de stervensfase.

Kabinet helpt ondernemers met garantie van twaalf miljard

Het kabinet trekt nog eens twaalf miljard euro uit om te voorkomen dat ondernemers op grote schaal failliet gaan. Het gaat om een borgstelling van de overheid, die ervoor zorgt dat ondernemers op krediet kunnen blijven bestellen bij toeleveranciers, meldt het FD op basis van meerdere Haagse bronnen.

Boekingen voor zomervakantie bijna tot nul gedaald

Nederlanders zijn voorlopig niet bezig met hun zomervakantie. De boekingen voor mei tot augustus zijn praktisch tot nul gereduceerd, meldt De Telegraaf. Iedereen wacht af tot het coronavirus is uitgeraasd. Dit blijkt uit een rondgang langs reisaanbieders in binnen- en buitenland. Verre vliegreizen en cruises krijgen de grootste klappen, zo zeggen ANVR-touroperators als TUI en Corendon.

Erik Mouthaan krabbelt op

Amerika-correspondent Erik Mouthaan is aan het opkrabbelen na een periode van ziekte. 'Ik had volgens twee artsen waarschijnlijk het coronavirus', laat de geboren Leidenaar weten op Twitter. 'Maar dit is niet getest omdat mijn symptomen niet ernstig genoeg waren om in aanmerking te komen voor een van die schaarse tests.' Hij hoopt komende week weer als verslaggever op locatie te kunnen werken.

'Longontsteking van het ergste soort'

De sterftecijfers op de intensive care zijn bij het coronavirus fors hoger dan bij andere longontstekingen door een virus. Volgens Niels Gritters van den Oever, bestuurslid van internistenvereniging NVIC, blijkt dit uit het onderlinge vergelijkingssysteem van ziekenhuizen. Gritters van den Oever, spreekt in Trouw van 'een longontsteking van het ergste soort'.