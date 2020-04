De belangrijkste punten van dit moment:

Bij het RIVM zijn de afgelopen 24 uur 234 Nederlandse doden gemeld door het coronavirus.

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) roept landen op maatregelen tegen het coronavirus niet te snel te versoepelen.

Het aantal patiënten op de intensive care met 15 gestegen naar 1424.

Door de coronacrisis en de daaropvolgende maatregelen is het drie decibel stiller in Nederland.

Maak geen gezinsuitje van het doen van de paasboodschappen, vraagt de supermarktbranche.

Premier Rutte: 'Terug naar normaal wordt een zaak van de lange adem'

'Eén ding is glashelder: terug naar normaal zal hoe dan ook een zaak zijn van de lange adem'. Dat zei premier Mark Rutte tijdens een persconferentie na een bijeenkomst van de Ministeriële Commissie Crisisbeheersing (MCCb), waarin de meest betrokken ministers praten over de coronacrisis. 'De weg terug kan alleen stap voor stap worden afgelegd. De kans op een begin van normalisering wordt groter als we ons de komende weken allemaal aan de regels blijven houden', aldus Rutte.

Het Kabinet kondigde geen nieuwe grote besluiten aan. 'We zitten nu in de periode waarin de maatregelen hun werk moeten doen'. Volgens Rutte worden de maatregelen goed nageleefd. 'Ik was vorig weekend echt trots op ons land. We hielden anderhalve meter afstand, natuurlijk waren er uitzonderingen maar daar is steeds op gehandhaafd. Nederland heeft zichzelf van haar beste kant laten zien.' Volgens Rutte laten de cijfers nu voorzichtig zien dat het allemaal niet voor niets is.

'We zijn op de goede weg'

Toch schuilt daarin volgens de premier een risico. 'Omdat veel mensen kunnen gaan denken dat we wel weer losser met de regels om kunnen gaan. Dat is de grootste fout die we kunnen maken.' Ook riep Rutte op met het aankomende Paasweekend thuis te blijven.

Tot slot is het volgens Rutte niet zo dat er een tegenstelling tussen gezondheid en economie is. 'Dat zijn twee kanten van dezelfde medaille. Want als we de regels te snel versoepelen, en het virus weer om zich heen zal slaan, zal dat de economie ook schaden.' Of de maatregelen na 28 april verlengd worden, wordt de komende tijd bekend. 'Maar als we dan al stappen kunnen maken, zal het niet veel zijn', aldus de minister-president die opriep om vol te houden. 'Blijf elkaar helpen en steunen waar het kan. We zijn op de goede weg, we moeten dit samen blijven doen.'

Hulpdiensten brengen eerbetoon aan personeel LangeLand Ziekenhuis

Politie, brandweer en handhaving hebben dinsdagmiddag een eerbetoon gebracht aan het ziekenhuispersoneel van het LangeLand Ziekenhuis in Zoetermeer.

11 miljoen euro steun voor huis-aan-huisbladen en lokale omroepen

Lokale kranten en omroepen kunnen bij het Rijk aankloppen voor een eenmalige bijdrage om de coronacrisis te doorstaan. Mediaminister Arie Slob roept daarvoor een tijdelijk steunfonds in het leven met 11 miljoen euro in kas. Huis-aan-huisbladen en lokale omroepen staat het water aan de lippen nu ze nauwelijks advertenties meer verkopen. Adverteerders blijven weg omdat ze door de coronacrisis zelf in moeilijkheden zijn geraakt. Lokale media kunnen vanaf zaterdag aankloppen bij het nieuwe steunfonds. De kleinste kan op 4000 euro rekenen, grotere op bedragen tot enkele tienduizenden euro's. Omroep West werkt veel samen met verschillende lokale omroepen.

'Coronamaatregelen pas versoepelen onder strenge voorwaarden'

Er moet worden gewacht met het versoepelen van anti-coronamaatregelen tot aan een aantal specifieke voorwaarden is voldaan. Dat adviseert het zogenoemde Outbreak Management Team (OMT) van het RIVM aan het kabinet, de belangrijkste raadgever van de regering in de coronacrisis. Het versoepelen van de maatregelen kan pas beginnen als aan vijf voorwaarden voldaan is. Die worden opgesomd in de brief met het advies die het ministerie van VWS heeft gekregen en die in handen is van de NOS.

Het besmettingsgetal - het aantal mensen dat door één patiënt wordt besmet - moet 'geruime tijd' kleiner zijn dan één. Verder kan het versoepelen van de maatregelen pas beginnen als 'het zorgsysteem, ic's inbegrepen, niet langer overvraagd is en de kans gekregen heeft zich te herstellen' en er 'voldoende testcapaciteit is'.

Ook moeten er 'voldoende capaciteit en mogelijkheden voor bron- en contactopsporing beschikbaar zijn, inclusief de capaciteit om grote datastromen te analyseren, ook op regionaal niveau.' Tenslotte moeten er 'meetinstrumenten beschikbaar zijn die de effecten van het versoepelen snel kunnen oppikken'.

Lokale besturen kunnen digitaal beslissen tijdens coronacrisis

Gemeenten, provinciale staten en waterschappen kunnen vanwege de coronacrisis de komende tijd digitaal vergaderen en besluiten nemen. De Eerste Kamer stemde dinsdag in met een wetsvoorstel dat dat mogelijk maakt. Tot vandaag was het voor lokale besturen alleen nog mogelijk om besluiten te nemen als de besturen fysiek bijeen waren.

Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, adviseert het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu iedereen zo min mogelijk het huis te verlaten. Het kabinet wil daarom lokale besturen de mogelijkheid geven hun werk digitaal voort te zetten, 'om de rechtmatigheid en democratische legitimatie van besluitvorming te kunnen waarborgen'.

Als een fysieke vergadering wel mogelijk is, is dat de beste optie, daarover waren vrijwel alle partijen eens. Ook minister Raymond Knops (Binnenlandse Zaken) geeft hier de voorkeur aan. Tegelijkertijd wordt met het voorstel volgens Knops tegemoetgekomen aan 'een diepgevoelde wens' van gemeentebesturen, provinciale staten en waterschappen.

Burgemeester en studenten brengen maaltijden bij Delftse ouderen

Burgemeester Marja van Bijsterveldt van Delft bracht dinsdag een bezoekje aan ouderen in seniorencomplex in de Diepenbrockstraat. Samen met studenten van het Delftsch Studenten Corps (D.S.C.) en gewoonmensen.nl hielp de burgemeester met de bezorging van gratis maaltijden aan kwetsbare ouderen.

Burgemeester Van Bijsterveldt van Delft bezoekt ouderen | Foto: gewoonmensen.nl

'Het is hartverwarmend te zien hoe dankbaar mensen zijn met dit soort kleine gebaren. Dat maakt onze samenleving uniek. We staan voor elkaar klaar in moeilijke tijden. Ik ben blij dat onze studenten hier in Delft een bijdrage leveren', zei Van Bijsterveldt. In totaal zijn vandaag vijfhonderd ouderen blij gemaakt.

De studenten hadden er een 'hart-onder-de-riem-pakketje' van gemaakt, door iedere bewoner - naast de maaltijd - ook een tulp met een persoonlijk geschreven kaartje aan te bieden. Met het opschrijven van hun telefoonnummer op het kaartje nodigen zij de ouderen uit binnenkort eens te bellen voor een praatje.

Reinier de Graaf ziekenhuis deelt mondkapjesontwerp met overheid

Het Reinier de Graaf ziekenhuis deelt hun ontwerp voor beschermende corona-mondmaskers met de Nederlandse overheid. Op die manier kan het gebruikt worden voor massaproductie van de kapjes. Op dit moment worden er dagelijks zo'n 2.000 mondkapjes gemaakt in Delft.

Door de coronacrisis is er een groot tekort aan de zogeheten FFP2-mondkapjes voor zorgpersoneel. 'Met dit ontwerp kan een massaproductie opgezet worden, zodat er snel een einde komt aan het nijpende tekort aan veilige mondmaskers voor zorgpersoneel in Nederland', aldus Reinier de Graaf. De mondmaskers zijn ontwikkeld door het Reinier de Graaf ziekenhuis, de TU Delft en het fijn chemiebedrijf DSM. Ze zijn getest door TNO.

Kleine toename op ic's: 15 patiënten meer

Het aantal coronapatiënten op de intensivecareafdelingen van Nederlandse ziekenhuizen is opnieuw slechts licht gestegen. De afgelopen 24 uur is het totale aantal Nederlandse ic-patiënten met 15 gestegen naar 1424, maakte het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) dinsdag bekend.

Meer dan 1400 boetes

In de afgelopen anderhalve week heeft de politie in heel Nederland ruim 1400 mensen beboet voor het overtreden van de coronamaatregelen. Mensen waren met te veel of hielden niet genoeg afstand. Agenten blijven ook de komende tijd mensen aanspreken. Waar nodig wordt er ook gehandhaafd, zegt de politie.

Mensen die in groepjes buiten lopen en daarbij niet anderhalve meter afstand van elkaar houden, riskeren een boete tot 390 euro. Het kabinet voerde de maatregel op maandag 23 maart in. De politie begon later die week met handhaven.

De criminaliteitscijfers blijven aanzienlijk lager dan normaal, maakte de politie dinsdag bekend. Dat was ook vorige week al het geval.

Eerste Kamer stemt in met noodpakket

Ook de Eerste Kamer heeft ingestemd met het noodpakket van het kabinet om de ergste klappen van de coronacrisis voor de economie op te vangen. Net als in de Tweede Kamer gaven alle partijen hun zegen aan de maatregelen.

Veel maatregelen zijn al van kracht. Zo konden zzp'ers al eerder een aanvraag doen om hun weggevallen inkomen aan te vullen. Het loket voor bedrijven, die een tegemoetkoming voor hun loonkosten kunnen aanvragen, ging maandag open. Het noodpakket kost de komende drie maanden naar verwachting 10 tot 20 miljard euro. Minister van Financiën Wopke Hoekstra heeft gezegd verdere maatregelen niet uit te sluiten.

RIVM: 234 doden in 24 uur

Het RIVM meldt dat er sinds maandag 234 doden door het coronavirus bij zijn gekomen. In totaal zijn er 292 nieuwe ziekenhuisopnames gemeld. Dat zijn er beiden meer dan gisteren. Het officiële dodental door het coronavirus in Nederland is gestegen naar 2101.

Effect coronacrisis nog niet te zien in huizenprijzen

De verkoop van bestaande woningen is in het eerste kwartaal licht gedaald vergeleken met een jaar eerder. Wel gingen de huizenprijzen weer flink omhoog. Dat meldt de NVM. Volgens de makelaarsorganisatie zijn de effecten van de corona-uitbraak nog niet terug te zien in cijfers over het eerste kwartaal.

WHO: maatregelen tegen virus niet te snel versoepelen

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) roept landen op maatregelen tegen het coronavirus niet te snel te versoepelen. Dan zou het virus weer om zich heen kunnen grijpen. 'Het is vergelijkbaar met een situatie waarin je zelf ziek bent en te snel weer uit bed komt. Dan riskeer je een terugval en complicaties.'

Gemiddeld zo'n drie decibel stiller in Nederland

Dat er in Nederland vanwege de coronacrisis minder auto's en treinen rijden en er nauwelijks nog vliegverkeer is, zorgt ervoor dat het stiller is. Het gemiddelde geluidsniveau is met drie decibel gedaald, meldt de Nederlandse Stichting Geluidshinder (NSG) dinsdag.

'Transportbedrijven zien omzet halveren door coronavirus'

Autodealers, rijscholen en vervoerbedrijven in Nederland behalen vanwege de coronacrisis nog slechts de helft van hun normale omzet. De opbrengsten daalden gemiddeld met 47 procent, laat een rondvraag door brancheorganisatie BOVAG zien. Daaraan deden 1800 van de 9000 leden mee.

LUMC start met thuismonitoren coronapatiënten

Het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) is gestart met het thuismonitoren van patiënten die besmet zijn met het coronavirus. Deze patiënten hebben nog milde klachten en opname is dan ook niet (langer) noodzakelijk. Zij ontvangen een zogenaamde COVID-box, die voorzien is van thuismeetapparatuur. De gemeten waardes delen patiënten ter controle dagelijks digitaal met een zorgverlener.

Röntgenfoto kan helpen bij opsporen coronavirus

Röntgenfoto's kunnen artsen helpen te bepalen of een patiënt lijdt aan de ziekte Covid-19. Twee Nederlandse bedrijven hebben software ontwikkeld die de aantasting van longweefsel duidelijk weergeeft en analyseert. Een score tussen 0 en 100 laat zien in hoeverre in een long 'abnormaliteiten' te zien zijn die duiden op het coronavirus.

Open Kwekerijdag gecanceld

De Open Kwekerijdag Greenport Boskoop, die zaterdag 20 juni zou plaatsvinden, is gecanceld vanwege de coronacrisis. 'Het is een besluit uit voorzorg', laat de organisatie weten. De Open Kwekerijdag zou dit jaar plaatsvinden bij boomkwekerijbedrijven aan de Compierekade en de Burgemeester Smitsweg in Hazerswoude-Dorp. De organisatie verwachtte zeker vijfduizend bezoekers. Uitstel naar het najaar is voor de boomkwekerijsector in de regio Boskoop geen optie. Daarom is besloten om het evenement door te schuiven naar 19 juni 2021.

'Begin alsjeblieft niet aan thuisknippen'

Nu de kapperszaken vanwege de coronacrisis voorlopig wel even dichtblijven, zoeken mensen alternatieven dichter bij huis. Maar kappers waarschuwen met klem: blijf zelf van de schaar en tondeuse af. "Want het gaat mis." Dat geldt volgens de kappers ook als de klant op afstand wordt bijgestaan via een videoverbinding.

Rust in Zoetermeer

Het is dinsdagochtend rustig in winkelgebied Oosterheemplein in Zoetermeer. Mensen lijken zich hier goed te houden aan de coronavoorschriften.

'Kom niet allemaal tegelijk voor de paasboodschappen'

Het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) roept consumenten op om niet te wachten met de paasboodschappen tot vrijdag of zaterdag. Ook drukt de brancheorganisatie van de supermarkten mensen op het hart om vooral alleen te komen en er geen gezinsuitje van te maken. Volgens supermarkten vinden klanten dat nog het lastigste voorschrift om zich aan te houden.

Aanbieders en vragers hulp sneller vindbaar op Markplaats

Mensen die hulp willen aanbieden, kunnen via een nieuw initiatief van Marktplaats sneller in contact komen met mensen die hulp nodig hebben voor zichzelf of voor anderen. Door #coronahulp in de titel van een advertentie toe te voegen, levert één simpele zoekopdracht naar coronahulp meteen een overzicht van alle aangeboden hulp.

Duitse ziekenhuizen bieden Nederlandse coronapatiënten ic aan

In totaal kunnen 107 Nederlandse coronapatiënten terecht op de ic's in 68 ziekenhuizen in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen. Die ziekenhuizen hebben dat laten weten na een verzoek om hulp door minister Martin van Rijn van Medische Zorg, meldt de Duitse krant NRZ.

Vogelbescherming: kies bij wederopbouw ook voor natuur

Vanwege de coronacrisis komt er veel overheidsgeld beschikbaar voor de economie. Vogelbescherming Nederland vindt dat bij de 'wederopbouw' ook keuzes moeten worden gemaakt voor biodiversiteit en natuur, zodat die niet verder in de versukkeling raken.

Haagse schoonmakers op de fiets

De schoonmakers van het Haags Veegbedrijf gaan de komende tijd met de fiets naar werk. 'Nu zij anderhalve meter afstand moeten houden in verband met het coronavirus worden de personeelsbusjes te klein', legt de gemeente Den Haag uit.

Kabinet werkt aan regeling voor kredietverzekeringen

Het kabinet komt met een regeling waardoor de overheid garant staat voor kredieten die bedrijven van leveranciers krijgen. Nu bij veel ondernemers de omzet een flinke deuk oploopt, willen kredietverzekeraars binnenkort waarschijnlijk niet of minder garant staan voor bestellingen die in termijnen worden betaald.

'Premier maakt heel stabiele indruk'

'Mark Rutte lacht eigenlijk niet meer.' Dat valt communicatiespecialist Annemieke Meurs uit Wassenaar op, die de persconferenties van de overheid over de coronacrisis analyseert. 'Je ziet dat hij nu heel ernstig en serieus is.' Voorzitter Diederik Gommers van de Nederlandse ic-vereniging straalt dan weer veel bezorgdheid uit. 'Je ziet verdriet in zijn ogen. Zijn boodschap is dan ook heel ernstig.'

Het is heel belangrijk om goed te letten op het gezicht van mensen als ze iets zeggen, benadrukt Meurs. 'Het gezicht zegt namelijk wat mensen soms niet zeggen.' Rutte maakt op haar een heel stabiele indruk. 'En dat heb je ook nodig in deze tijd.'

'Sluiting Keukenhof was ingrijpende beslissing'

Het dichthouden van Keukenhof in Lisse was een emotioneel besluit. Dat vertelde directeur Bart Siemerink op Radio West. 'Op het moment dat je weet dat je niet open kan, moet je ook tegen 1300 seizoenskrachten zeggen dat je geen werk voor hen hebt.'

ABN AMRO voorziet daling huizenprijzen door coronacrisis

De huizenmarkt krijgt door de coronacrisis zo'n knauw dat de huizenprijzen volgend jaar zullen dalen. Dat voorspellen economen van ABN AMRO. Hoe sterk de daling wordt, is nog ongewis. Dat hangt af van de precieze impact van de crisis.

Hangjongeren iets positiefs laten doen

Haags jongerenambassadeur Aad van Loenen en jongerenwerker Mourad Ouari proberen hangjongeren in Den Haag iets positiefs te laten maken van deze coronatijd. In de wijk Transvaal gaan ze pleintjes af en portieken langs om jongeren te werven voor hun actie 'niet hangen maar helpen'. 'We willen hen nuttig inzetten als ze toch op straat zijn', legt Van Loenen uit in een reportage van de NOS.

Geen gedwongen huisverkoop in coronacrisis

Mensen die vanwege de coronacrisis hun hypotheek tijdelijk niet kunnen betalen hoeven niet bang te zijn dat ze op straat komen te staan. Minister Stientje van Veldhoven (Wonen) heeft daarover afspraken gemaakt met hypotheekverstrekkers en andere 'woonpartijen' zoals de Nederlandse Vereniging van Banken, het Verbond van Verzekeraars, Nationale Hypotheekgarantie en de Vereniging Eigen Huis.

Islam (11) helpt juf met lesvideo's voor kinderen die Nederlands moeilijk vinden

Docenten proberen hun kinderen zo goed mogelijk les te geven nu de scholen gesloten zijn. Maar dat gaat niet altijd eenvoudig. Kinderen bij wie thuis geen Nederlands wordt gesproken, zijn vaak lastig te bereiken. Basisschool De Vlieger in Schoonhoven maakt daarom instructievideo's in verschillende talen. De 11-jarige Islam helpt juf Janneke hierbij.

Het aantal ziekenhuisopnames in jouw gemeente

'Partners mogen in sommige verpleeghuizen intrekken'

Een deel van de verpleeghuizen geeft partners toestemming om voor de duur van de corona-epidemie bij een bewoner in te trekken, op voorwaarde dat ook de partner binnenblijft. Dat meldt Trouw. Ook zijn er verpleeghuizen die in uitzonderlijke gevallen wel bezoek toestaan, ook aan bewoners buiten de stervensfase.

Kabinet helpt ondernemers met garantie van twaalf miljard

Het kabinet trekt nog eens twaalf miljard euro uit om te voorkomen dat ondernemers op grote schaal failliet gaan. Het gaat om een borgstelling van de overheid, die ervoor zorgt dat ondernemers op krediet kunnen blijven bestellen bij toeleveranciers, meldt het FD op basis van meerdere Haagse bronnen.

Boekingen voor zomervakantie bijna tot nul gedaald

Nederlanders zijn voorlopig niet bezig met hun zomervakantie. De boekingen voor mei tot augustus zijn praktisch tot nul gereduceerd, meldt De Telegraaf. Iedereen wacht af tot het coronavirus is uitgeraasd. Dit blijkt uit een rondgang langs reisaanbieders in binnen- en buitenland. Verre vliegreizen en cruises krijgen de grootste klappen, zo zeggen ANVR-touroperators als TUI en Corendon.

Erik Mouthaan krabbelt op

Amerika-correspondent Erik Mouthaan is aan het opkrabbelen na een periode van ziekte. 'Ik had volgens twee artsen waarschijnlijk het coronavirus', laat de geboren Leidenaar weten op Twitter. 'Maar dit is niet getest omdat mijn symptomen niet ernstig genoeg waren om in aanmerking te komen voor een van die schaarse tests.' Hij hoopt komende week weer als verslaggever op locatie te kunnen werken.

'Longontsteking van het ergste soort'

De sterftecijfers op de intensive care zijn bij het coronavirus fors hoger dan bij andere longontstekingen door een virus. Volgens Niels Gritters van den Oever, bestuurslid van internistenvereniging NVIC, blijkt dit uit het onderlinge vergelijkingssysteem van ziekenhuizen. Gritters van den Oever, spreekt in Trouw van 'een longontsteking van het ergste soort'.