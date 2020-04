Coronavirus: Bevoorrading regionale voedselbanken komt langzaam weer op gang

De belangrijkste punten van vandaag:

Bij het RIVM zijn de afgelopen 24 uur 234 Nederlandse doden gemeld door het coronavirus.De

Het aantal patiënten op de intensive care is met 15 gestegen naar 1424.

De bevoorrading van de regionale Voedselbanken komt langzaam weer op gang

'Corona-app hoeft niet te weten waar je loopt'

Het is technisch heel goed mogelijk om een app te maken die anoniem bijhoudt bij wie je dicht in de buurt bent geweest, en die je waarschuwt als iemand besmet blijkt te zijn met het coronavirus. Zo’n app hoeft helemaal niets over je privéleven te weten, zoals waar je naartoe gaat en wiens telefoonnummers in je contactenlijst staan. Dat benadrukken de cyberbeveiligers Frank Groenewegen (Fox-IT) en Rense Buijen (Trend Micro).

Mark Rutte steekt kaarsje op

Premier Mark Rutte bezocht woensdagochtend de St. Jacobskerk in Den Haag. 'De Paasweek is voor velen een tijd van gezamenlijkheid, rituelen en tradities. Nu overheerst de stilte en leven we intens mee met iedereen die door het coronavirus is getroffen', laat hij weten. 'En we beseffen dat Pasen ook het feest is van hoop.'

Deuropeners voor de politie

Leerlingen van het Wellantcollege hebben handige deuropeners gemaakt en aan de politie gegeven, zodat agenten tijdens deze coronacrisis minder deurklinken hoeven aan te raken. Daar is de politie blij mee.

Afvalverwerker maakt werk van hergebruik mondkapjes

Om het tekort aan mondkapjes in de zorg als gevolg van het rondwarende coronavirus op te vangen, wordt werk gemaakt van het recyclen van de gezichtsmaskers. Afvalverwerker Renewi is daarvoor een samenwerking aangegaan met Van Straten Medical/GreenCycl, dat eerder samen met onderzoekers van de TU Delft en verschillende ziekenhuizen een methode ontwikkelde om de mondmaskers te reinigen.

Ic-chef Gommers: voorzichtig kijken naar 'groene fase'

Het aantal nieuwe corona-patiënten dat er dagelijks netto bij komt op de intensive care neemt 'ongelooflijk snel' af. Dat ziet voorzitter Diederik Gommers van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care. Hij durft zelfs een beetje te kijken naar de 'groene fase', waarin de ic-zorg weer op een enigszins gebruikelijk niveau komt.

Bisschoppenbrief

'We mogen rustig stellen dat de lijdensweek van Jezus ongevraagd en eigenlijk ongewenst ook in ons eigen leven is binnengedrongen'. Dat schrijven de Nederlandse bisschoppen in een brief nu Pasen niet in de kerken gevierd kan worden wegens het coronavirus. 'Maar het kruis dat op ons pad komt, heeft niet het laatste woord.'

Burgemeesters: hervatten voetbalcompetitie in juni heel lastig

Het hervatten van de voetbalcompetitie in juni wordt 'heel lastig'. De burgemeesters van voetbalsteden vrezen dat het spelen van de laatste wedstrijden in de competitie te veel politie-inzet zal vergen. Want als er weer gevoetbald mag worden, is het verbod op groepsevenementen opgeheven en dat zou betekenen dat supporters elkaar ook weer mogen opzoeken. In of buiten het stadion. Acht wedstrijden afwerken in een ruim een maand tijd lijkt de burgemeesters ook erg veel.

Nationale slaagdag op 4 juni

Het LAKS organiseert, in afstemming met het ministerie van OC&W, een nationale dag waarop geslaagde scholieren hun vlag uit kunnen hangen. 'Wij hebben ontzettend veel berichten gehad van scholieren die zo'n dag graag georganiseerd zien worden', vertelt voorzitter Peter Lossie. 'Met deze dag op 4 juni kan jaren schooltijd met voldoening afgesloten worden.'

Coronalijnen GGD lastig bereikbaar

De coronalijnen van de GGD Hollands Midden zijn woensdag lastig te bereiken. 'De wachttijden zijn langer dan gebruikelijk, omdat we bij het callcenter een grote toename zien van telefoontjes over de aanvraag van testen', laat een woordvoerder weten. Algemene vragen kunnen gemaild worden naar vragenovercorona@ggdhm.nl.

Flowerboost

Ook de provincie Zuid-Holland doet mee aan de zogenoemde flowerboost.

Coronapatiënt met milde klachten lijkt minder immuun te worden

Mensen die besmet zijn met het coronavirus en slechts milde klachten hebben, zijn misschien niet immuun als ze het virus daarna nog een keer tegenkomen. 'We hebben het idee dat personen die slechts milde klachten hebben gehad, minder antistoffen opbouwen", meldde RIVM-expert Jaap van Dissel woensdagochtend aan de Tweede Kamer. Die antistoffen zorgen er juist voor dat iemand geen last krijgt van ziekte als diegene besmet raakt.

Bevoorrading regionale voedselbanken kan beginnen

Er kan weer een begin worden gemaakt met het opstarten van het bevoorraden van de veertien regionale voedselbanken. Zodra het distributiecentrum Haaglanden weer op gang is gebracht en de toevoer van voedsel voldoende is om voedselpakketten samen te stellen, kunnen de kratten voor de uitgiftepunten in Zoetermeer, Den Haag en Rijswijk weer worden gevuld. 'De verwachting is dat de laatste week van april het distributiecentrum weer opgestart is', zegt Jakobien Groeneveld, wethouder armoedebeleid in Zoetermeer.

'Bij coronavirus-apps moet privacy gewaarborgd zijn'

Als de privacy van alle Nederlanders niet gewaarborgd kan worden bij de apps die de overheid wil inzetten in de strijd tegen het coronavirus, kunnen die er niet komen. Mensen moeten erop kunnen vertrouwen dat hun zorggegevens niet weglekken naar de overheid, bedrijven of anderen. Dat zei voorzitter van de Autoriteit Persoonsgegevens, Aleid Wolfsen, woensdagochtend op BNR.

Strengere corona-regels Hornbach tijdens Pasen

Als maatregel tegen een verdere verspreiding van het coronavirus gaat bouwmarktketen Hornbach in de aanloop naar Pasen het maximale aantal bezoekers per vestiging fors verlagen. Als regel werd aangehouden één klant per 25 vierkante meter, maar Hornbach hanteert vanaf nu één bezoeker per vijftig vierkante meter. Ook wordt de toestroom van auto's op de parkeerplaatsen gereguleerd.

Flinke daling nieuwe coronabesmettingen onder zorgverleners

Het aantal nieuw geregistreerde coronabesmettingen onder zorgverleners daalt volgens RIVM-baas Jaap van Dissel flink. Sneller dan bij andere groepen, zoals mensen uit het buitenland. Veel hulpverleners zijn overigens juist besmet geraakt buiten het ziekenhuis, vertelde Van Dissel woensdagochtend. Dat blijkt uit gevallen die onderzocht zijn en de 'ervaring die vanuit China gerapporteerd is'.

Pakketbezorgers dreigen PostNL met rechtszaak om coronadrukte

Pakketbezorgers dreigen PostNL voor de rechter te slepen wegens de grote werkdruk die is ontstaan door maatregelen tegen het nieuwe coronavirus. Het bedrijf betaalt volgens de Belangenvereniging voor Pakket Distributie (BVPD) zelfstandige opdrachtnemers niet voldoende voor alle extra werkzaamheden.

'Nog tijd lang forse belasting ic's'

'We verwachten nog een tijd lang een forse belasting van de intensive cares.' Dat vertelde Jaap van Dissel van het RIVM woensdagochtend tijdens een bijeenkomst met Tweede Kamerleden over het verloop van de coronacrisis. 'We werken nu op tweehonderd procent. Dit zal nog een tijd lang een behoorlijke druk geven op de zorg. We hebben nog weken te gaan , in ieder geval.'

Van Dissel herhaalde woensdag dat het dan ook nog te vroeg is om de huidige coronamaatregelen los te laten. 'We zitten nog te hoog in de curve.'

CNV wil speciaal fonds voor zieke zorgmedewerkers

CNV Zorg & Welzijn wil dat er een fonds komt waaruit zorgmedewerkers die worden getroffen door het nieuwe coronavirus kunnen putten om inkomensverlies bij langdurige ziekte en revalidatie te compenseren. Zorgprofessionals lopen meer risico op besmetting met corona, aldus de bond. 'Hen wordt gevraagd door te werken, ook als zij lichte klachten hebben. Zo houden ze de Nederlandse zorg draaiende, soms zonder beschermingsmiddelen, met alle besmettingsrisico’s van dien.'

'Houd je aan de coronaregels, doe het voor je ouders, buren, opa en oma'

'Als je je verveelt, ga lekker in je tuin zitten en zoek elkaar online op.' Die prangende boodschap heeft de Haagse wijkagent Robin Bleijenburg voor de jongeren in zijn buurt. De afgelopen anderhalve week heeft de politie in heel Nederland ruim 1400 mensen beboet voor het overtreden van de coronamaatregelen.

'Efteling wordt het meest gemist'

Het paasweekend is traditiegetrouw de start van het attractieseizoen, maar door de coronacrisis liggen de attractieparken en ook de dierentuinen er verlaten bij. Als we konden kiezen, zouden we met Pasen het liefst naar de Efteling gaan, gevolgd door Diergaarde Blijdorp in Rotterdam. Dat blijkt uit een rondvraag van merkenonderzoeker Hendrik Beerda Brand Consultancy. Keukenhof in Lisse bezet de negende plaats in dit overzicht.

Naturalis en Madurodam

In de top tien van leerzame attracties die we liefst willen bezoeken, staat Naturalis in Leiden op plek vier, achter het Rijksmuseum, het Anne Frank Huis en het Nederlands Openluchtmuseum. Madurodam blijkt het meest geliefde kindvriendelijke educatieve uitje.

Hoe bestuur je stad in coronatijd?

Ambtenaren thuis laten werken en tegelijkertijd de gemeentelijke loketten open houden, inwoners bijpraten over woningbouwprojecten maar geen grote informatiebijeenkomsten organiseren en elektronisch vergaderen zonder de democratie te kort te doen. De stad besturen in tijden van corona is balanceren op een dun koord. Toch is de stad niet tot stilstand gekomen, zegt VVD'er Boudewijn Revis, wethouder en eerste locoburgemeester. 'We hebben geen tijd om stil te staan'.

Acht vrienden bekeurd na negeren coronavoorschriften

Acht vrienden die dinsdagavond bij elkaar kwamen op de Hoogeveenenweg in Nieuwerkerk aan den IJssel hebben een bekeuring gekregen. Zij overtraden de corona-verordening om niet met drie man of meer samen te komen. Tot verbazing van wijkagent Rob Draisma. Ook in Delft moest de politie in de nacht van dinsdag op woensdag handelend optreden omdat mensen zich ook daar niet hielden aan de voorschriften.

En in de gemeente Alphen aan den Rijn merkt de politie eveneens dat alleen in gesprek gaan over het coronavirus, mensen bewust maken en waarschuwen niet altijd genoeg is. 'Er wordt dan nu ook meer gehandhaafd en minder gewaarschuwd.'

'Deze pandemie is een crisis van een schaal die we nog niet kennen'

Het coronavirus kan de grootste wereldwijde ramp sinds de Tweede Wereldoorlog worden. Het besmettelijke virus brengt overal ter wereld de meest kwetsbare mensen in gevaar. Daarvoor waarschuwt het Rode Kruis. ‘Deze pandemie is een crisis van een schaal die we nog niet kennen', benadrukt Robert Mardini, hoofd van het internationale Rode Kruis. 'Iedereen overal ter wereld wordt op de een of andere manier geraakt door de crisis, persoonlijk en professioneel.'

College Leidschendam-Voorburg vraagt raad om vijf miljoen

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leidschendam-Voorburg vraagt de gemeenteraad een 'coronabudget' van vijf miljoen euro beschikbaar te stellen. Het college wijst erop dat veel inwoners en partijen die samenwerken met de gemeente vragen om financiële steun. 'Om direct maatregelen te kunnen nemen en snel te kunnen handelen is er budget nodig.'

Werkende jongeren lijden het meest onder coronastress

Alleenwonende millennials worstelen het meest met thuiswerken als gevolg van de coronacrisis. Zij vertonen meer burn-out gelijkende klachten dan andere leeftijdsgroepen, meldt het FD. Volgens GZ-psycholoog Gijs Koppens van zorgplatform OpenUp 'leveren we deze dagen duidelijk in op onze mentale gezondheid'. Hij is een van de opstellers van het rapport over de impact van corona op werk, dat woensdag wordt gepubliceerd.

Zwangeren nu te vaak te laat naar ziekenhuis

Gynaecologen vrezen dat de beeldvorming over volle ziekenhuizen ertoe leidt dat zwangeren, huisartsen en verloskundigen niet tijdig specialistische hulp inschakelen. Dat schrijf de Volkskrant. Beroepsvereniging NVOG heeft een oproep verspreid om zwangeren en pasgeborenen met klachten wel gewoon naar het ziekenhuis te verwijzen.

Deel personeel verpleeghuizen durft niet meer naar werk

Onder personeel in verpleeghuizen groeit de angst voor het coronavirus. Nu fors meer bewoners ziek zijn of overlijden, raken ook verpleegkundigen en verzorgenden besmet. De stress is zo groot dat sommigen volgens het AD niet naar hun werk durven. Bij de beroepsvereniging V&VN zijn in een week tijd ruim duizend meldingen binnengekomen.

Het aantal ziekenhuisopnames in jouw gemeente

