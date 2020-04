Coronavirus: EU-ministers sluiten overeenkomst over steunpakket, aantal IC-patiënten stijgt weer iet

De belangrijkste punten van vandaag:

Het dodental in Nederland door het coronavirus is met 148 gestegen naar 2396, meldt het RIVM. Er zijn 237 nieuwe ziekenhuisopnames.

Het aantal mensen op de intensive care is donderdag weer iets gestegen.

EU-ministers komen met steunpakket van 540 miljard euro

De EU-ministers van Financiën zijn het na stevige onderhandelingen eens geworden over een steunpakket van 540 miljard euro om de financiële klappen van het coronavirus in te perken. Dat werd donderdagavond bekend gemaakt na een videoconferentie tussen hoofdrolspelers Italië, Nederland, Spanje, Frankrijk en Duitsland.

Tweede Kamer gaat weer wat vaker vergaderen

De Tweede Kamer gaat vanaf komende week weer wat vaker vergaderen. Wel blijft het aantal vergaderingen waarbij fracties fysiek aanwezig moeten zijn, beperkt. Dat heeft het dagelijks bestuur van de Kamer donderdag besloten. De afgelopen maand was de Kamer grotendeels op slot en nagenoeg alleen open voor plenaire debatten over de coronacrisis. Ook waren er nog een paar kleinere besloten overleggen.

Om de Kamerleden de vereiste onderlinge afstand te laten bewaren, zullen de vergaderingen worden uitgesmeerd over meerdere zalen. Ook zal de Kamer tijdens het tweeweekse meireces wel blijven debatteren over de coronacrisis.

Katwijk sluit parkeerterreinen af

De parkeerterreinen bij strand, het Valkenburgs meer en Panbos worden komend weekend uit voorzorg afgesloten. Automobilisten en motorrijders worden verzocht niet naar de Boulevard te komen. Politie en gemeentelijke handhavers zetten opnieuw een drone in voor extra toezicht. Als het te druk wordt en het niet meer mogelijk is om 1,5 meter afstand te bewaren, dan worden de toegangswegen naar strand, duin en bos afgesloten, meldt de gemeente.

Kabinet wil terugkeerder uit coronagebied in quarantaine

Nederlanders die terugkeren uit gebieden waar ze groot risico hebben gelopen op het coronavirus, wordt 'dringend' aangeraden twee weken thuis in quarantaine te gaan. Al kan het kabinet dat niet verplichten, zegt minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur).

Het verbod op vluchten vanuit Italië, Spanje en Oostenrijk, dat vrijdag zou aflopen, wordt met een week verlengd. Reizigers die nadien uit deze risicolanden terugkeren, moeten voor ze mogen instappen een ondertekende gezondheidsverklaring overleggen. In zo'n attest verklaart de reiziger dat hij of zij geen klachten heeft die op het coronavirus wijzen.

Remkes: 'Zou oerdom zijn om maatregelen nu te versoepelen'

Ook komend paasweekend zijn parkeerterreinen bij stranden en recreatiegebieden in de regio Haaglanden afgesloten en zijn alle andere maatregelen uit de noodverordening van kracht. Dat zegt Johan Remkes, de voorzitter van de Veiligheidsregio Haaglanden op Radio West. 'Het zou oerdom zijn om nu te versoepelen. Er zal ook in het paasweekend streng worden gehandhaafd.'

Paasontbijt in Gouda dit jaar voor de eigen deur

Het jaarlijkse paasontbijt op de Markt in Gouda kan dit jaar niet doorgaan, maar de organisatoren roepen inwoners van de stad op om maandag te ontbijten voor de voordeur, met voldoende afstand tot de buren: 'Tafeltje en stoeltje buiten, ontbijtje buiten. En nodig je straat uit.' Het paasontbijt wordt om 10.30 uur door de burgemeester geopend via een livestream op Facebook. Normaal gesproken komen er minstens 1000 mensen af op het ontbijt op Tweede Paasdag.

Koningspaar: houd vol en wees voorzichtig

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima hebben in hun paaswens iedereen opgeroepen om tijdens de paasdagen thuis te blijven. Zo komt Nederland samen door de coronacrisis, stelt het koningspaar.

'Vlak voor Pasen - het feest van hoop - wensen wij u goede dagen. Houd vol, wees voorzichtig en blijf zo veel mogelijk thuis', staat in het bericht dat de Rijksvoorlichtingsdienst heeft verspreid. 'Met geduld, solidariteit, doorzettingsvermogen en vertrouwen in de toekomst komen wij hier samen doorheen. Dank aan iedereen die zich hier met hart en ziel voor inzet.'

Voedselbank Delft krijgt donatie uit Rabobank Coöperatief Fonds

Voedselbank Delft krijgt een donatie uit het Rabobank Coöperatief Fonds. Met die donatie kunnen houdbare producten als pasta, rijst, boter en olie worden gekocht. Het Rabobank Coöperatief Fonds is speciaal in het leven geroepen in verband met de coronacrisis.

Voorzitter Peter Vogelaar van Voedselbank Delft: 'We kunnen die lang houdbare producten niet meer inzamelen bij supermarkten. Daardoor hadden we al snel een tekort aan onder meer pasta, rijst, boter en olie. Gek genoeg hebben we nu juist wél veel groenten en fruit. Dat komt doordat de horeca en de export zijn stilgevallen, en de Westlandse tuinbouw dus producten over heeft. Maar we willen de complete schijf van vijf aanbieden, daar horen dus ook die andere producten bij.'

Aantal patiënten op intensive care iets gestegen

Het aantal coronapatiënten op de intensive care is iets gestegen. In totaal liggen nu 1417 mensen op een ic. Woensdag waren het er 1408. Dat maakte het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) donderdag bekend. Woensdag was het aantal ic-patiënten gedaald ten opzichte van dinsdag. Het was de eerste daling sinds de uitbraak van het coronavirus. Van de patiënten liggen 1361 mensen op een intensivecareafdeling in Nederland. Dat zijn er vijf meer dan woensdag. Het aantal Nederlandse ic-patiënten in Duitsland is gestegen van 52 naar 56.

Volgens Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg, zit Nederland sinds afgelopen maandag op 'een plateaufase'. Het aantal patiënten op ic's stijgt niet verder, maar daalt ook nog niet constant. 'We zijn optimistisch dat het aantal niet verder stijgt, met de kanttekening dat het nog steeds heel druk is.' Het LCPS verwacht dat de intensivecareafdelingen in elk geval de komende twee weken niet zullen vollopen. 'Maar op het moment dat we de maatregelen versoepelen, kan alsnog een stijging ontstaan.'

Lekdijk tussen Schoonhoven en Lopik afgesloten voor motorrijders

De gemeente Krimpenerwaard neemt maatregelen om motorrijders te ontmoedigen om komend paasweekend op pad te gaan. Van vrijdag tot en met maandag is de Lekdijk tussen Schoonhoven en Lopik dicht voor motorrijders. Ook zet de gemeente handhavers in bij veerponten. Zij zien erop toe of mensen voldoende afstand houden en kunnen boetes uitdelen als dat niet het geval is.

'Onderneem geen activiteiten in groepsverband zoals motortochten of fietstochten. Grote groepen zorgen voor knelpunten op krappere lokale wegen, dijken of ponten. Dit zorgt voor grote druk op de al beperkte ruimte. Blijf daarom dit jaar thuis. Wij rekenen erop dat u verstandige keuzes maakt', zegt burgemeester Roel Cazemier.

Provincie steunt onderzoek naar nuttig gebruik overschotten tuinbouw

De provincie Zuid-Holland stelt 40.000 euro beschikbaar voor een onderzoek dat moet uitwijzen of kleur-, geur- en smaakstoffen van planten, die nu moeten worden weggegooid omdat ze vanwege de coronacrisis niet verkocht worden, kunnen worden hergebruikt. Met het vernietigen van de planten gaan nuttige inhoudstoffen verloren, bijvoorbeeld oliën, kleurstoffen en gedroogde plantendelen.

Laboratoriumbedrijf VARTA gaat onderzoeken of andere branches hier gebruik van kunnen maken. Van 20 tuinbouwproducten worden monsters gemaakt en aangeboden aan ondernemers in bijvoorbeeld de cosmetica-, geur- en smaakindustrie.

Voedselbank Laak gaat een dag extra open

De voedselbank in het Haagse stadsdeel Laak gaat door de grote hoeveelheid voedsel die zij kunnen uitdelen een extra dag in de week open. Voortaan kunnen niet alleen de 120 klanten uit de buurt pakketten ophalen, maar ook andere mensen uit de wijk die het nodig hebben. Op vrijdagen zijn zij welkom, meldt mediapartner Den Haag FM.

Haagse bibliotheken gaan boeken thuisbezorgen bij 70-plussers

De bibliotheek Den Haag gaat vanaf maandag 20 april boeken thuisbezorgen bij leden die ouder zijn dan 70 jaar. 'Het gaat hierbij om de groep die op dit moment het meest kwetsbaar is en die niet de weg weet te vinden naar het huidige aanbod van e-books. Juist zij hebben, in deze spannende en voor veel ouderen eenzame periode, behoefte aan ontspanning en afleiding. Goed dat we nu deze mensen ook kunnen bereiken', zegt wethouder Robert van Asten.

De service start als pilotproject voor zes weken, vooralsnog tot 1 juni. De ouderen en hun naasten worden via diverse kanalen geïnformeerd over deze tijdelijke service. Mensen kunnen één keer gebruikmaken van de bezorgservice en maximaal 6 boeken per persoon bestellen.

ADO-spandoek voor zorgpersoneel beklad: 'Kinderachtig en supertriest'

Het spandoek dat ADO Den Haag-supporters hebben opgehangen in Zoetermeer, om de zorg en de horeca een hart onder de riem te steken, is beklad. Op het spandoek is met zwarte stift onder andere een Jodenster getekend en 'groeten uit Amsterdam' geschreven. 'Dit is kleuterwerk van mensen die waarschijnlijk zuurstof tekort hebben gehad bij de geboorte', zegt voorzitter van de ADO-supporters Jacco van Leeuwen.

ADO-spandoek voor de zorg beklad | Foto: Omroep West

Aantal doden door corona stijgt met 148

De afgelopen 24 uur zijn er 148 overleden coronapatiënten gemeld bij het RIVM. Hierdoor zijn er officieel 2396 mensen in Nederland aan het virus overleden. Dat blijkt uit de laatste cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Het RIVM heeft 237 nieuwe meldingen over ziekenhuisopnamen doorgekregen. Sinds het begin van de uitbraak zijn er nu 7923 mensen opgenomen. Het is niet bekend hoeveel patiënten nog steeds in het ziekenhuis liggen. Het totaal aantal vastgestelde besmettingen steeg de afgelopen 24 uur met 1213 tot 21.762. De cijfers zeggen niets over het werkelijk aantal besmette personen, of het aantal aan corona overleden personen, omdat niet iedereen wordt getest op het virus.

Politie handhaaft regels ook op het water

Ook op het water gelden de coronamaatregelen. De Veiligheidsregio Hollands Midden benadrukt dan ook dat de politie ook op het water kijkt of mensen de richtlijnen naleven. Wil je gaan varen dan moet je dit of met je gezin doen, of zorgen voor voldoende afstand aan boord. Het advies is om met maximaal vier mensen (een schipper en drie gasten) aan boord te gaan, maar mocht je met meer mensen op een boot zitten dan zal er op toegezien worden dat de onderlinge afstand altijd de verplichte anderhalve meter is.

ADO Den Haag doneert levensmiddelen aan goede doelen

ADO Den Haag heeft de levensmiddelen die het door het verplaatsen van wedstrijden en evenementen over heeft gedoneerd aan diverse goede doelen. De voetbalclub ondersteunt met de levensmiddelen 'Resto van Harte'. Dit is een welzijnsorganisatie die normaal diners organiseert voor ouderen, maar nu gratis maaltijden bij ouderen in Den Haag bezorgt. Ook heeft de club levensmiddelen gedoneerd aan de 25-jarige Joyce uit Den Haag. Zij maakt wekelijks voedselpakketten voor mensen die net niet bij de reguliere Voedselbank terecht kunnen, maar wel hulp nodig hebben. Ten slotte heeft ADO ook dranken gedoneerd aan de kringloopwinkel in Rijswijk.

Nieuwkoop gaat maatschappelijke organisaties ondersteunen

De gemeente Nieuwkoop wil een special fonds oprichten voor maatschappelijke organisaties. Met dit steunfonds moeten non-profitorganisaties op het gebied van sport, cultuur, recreatie en sociaal maatschappelijk werk ondersteund worden. Deze organisaties zien inkomsten als kaartverkoop en baromzet wegvallen door de coronamaatregelen van de overheid.

Het college van Nieuwkoop wil daarom een noodfonds opstellen voor deze organisaties. 'We zijn trots op ons rijke verenigingsleven en dat willen we graag blijven', zegt burgemeester Robbert-Jan van Duijn. 'We willen voorkomen dat deze maatschappelijke organisaties failliet gaan of hun activiteiten moeten beëindigen. In deze moeilijke tijd willen we er zijn voor onze verenigingen.' De gemeenteraad van Nieuwkoop moet op 23 april wel nog instemmen met het noodfonds.

Minder coronapatiënten in GHZ Gouda

De afgelopen dagen zijn er fors minder coronapatiënten opgenomen in het GHZ ziekenhuis in Gouda. Er kwamen vier nieuwe patiënten bij, terwijl er 23 mensen die besmet waren met het virus het ziekenhuis hebben verlaten.

'Mijd OV als het kan'

De NS en de HTM verzoeken mensen die met de paasdagen niet met het openbaar vervoer hoeven te reizen dit niet te doen. De HTM rijdt met een aangepaste dienstregeling zodat mensen die in vitale sectoren werken kunnen blijven rekenen op de tram of de bus en anderhalve meter afstand kunnen houden. Omdat dit niet kan in volle trams en bussen vraagt de HTM om alleen met het OV te reizen als dit echt noodzakelijk is.

De NS komt met dezelfde oproep. Er wordt komend weekend op diverse plaatsen aan het spoor gewerkt, waardoor er maar beperkt treinverkeer mogelijk is. Door thuis te blijven als het kan hebben de noodzakelijke reizigers meer plek en kunnen zij anderhalve meter afstand van elkaar houden. Er wordt op verschillende plaatsen aan het spoor gewerkt in Nederland, waaronder tussen Leiden en Den Haag Centraal. De NS gaat extra bussen inzetten en daarnaast rijden er ook meer snelbussen.

Parkeerterreinen Alphense parken weekend dicht

De gemeente Alphen aan den Rijn gaat de parkeerterreinen bij de recreatieparken Zegersloot en het Bentwoud komend weekend opnieuw afsluiten. Op deze manier wil de gemeente voorkomen dat teveel mensen naar de parken komen. Afgelopen weekend werden de parkeerterreinen voor het eerst afgesloten, al hadden sommige bestuurders daar geen boodschap aan. De hekken werden verplaatst, zodat zij alsnog hun auto konden parkeren. Deze automobilisten hebben een boete gekregen.

Burgemeester Liesbeth Spies wil de natuurgebieden nog niet helemaal afsluiten. 'Als iedereen anderhalve meter afstand houdt en niet met grote groepen komt, dan is er niets aan de hand', zegt ze tegen mediapartner Studio Alphen. 'Dan kan iedereen van de natuur in Alphen en omgeving genieten. Maar iedereen kan er verzekerd van zijn dat we ogen en oren hebben in die gebieden waar het druk dreigt te worden. Als duidelijk wordt dat er ergens zich teveel mensen bevinden dan sluiten we het acuut af.'

Barney tegen Taylor voor goede doel

Raymond van Barneveld neemt donderdagavond vanuit huis op tegen Phil Taylor. De twee grote rivalen spelen tegen elkaar voor het goede doel. Voor elke 180 die Barney gooit gaat 1000 pond (ongeveer 1100 euro) naar de voedselbank. Taylor speelt voor de gezondheidszorg in Engeland. De wedstrijd begint om 20.00 uur en is live te volgen via de website van sponsor Target Darts.

VVN en traumachirugen roepen motorrijders op thuis te blijven

Veilig Verkeer Nederland (VVN) roept motorrijders en toerfietsers op om komend paasweekend thuis te blijven. Volgens de organisatie zijn er normaal met Pasen meer verkeersslachtoffers te betreuren. De VVN hoopt dat iedereen komend weekend zijn verantwoordelijkheid neemt en dicht bij huis van het weekend geniet. 'Het is van ongelofelijk belang dat we in deze crisistijd geen enkel risico aangaan met het oog op de grote schaarste aan ziekenhuisbedden en overbelast ziekenhuispersoneel. Daarom onze oproep om vooral thuis te genieten', zegt VVN.

Ook traumachirurgen adviseren motorrijders om hun motor in de schuur te laten staan komend weekend. Door het grote aantal coronaslachtoffers hebben ziekenhuizen nauwelijks capaciteit voor spoedoperaties. 'Hierdoor zijn er op dit moment beperkte mogelijkheden om grote aantallen patiënten met botbreuken en andere ernstige letsels te behandelen.'

Twee Nederlandse bedrijven gaan mondkapjes maken

Binnen enkele weken moet het mogelijk zijn om in Nederland miljoenen mondkapjes per week te maken. Uit een rondgang van Trouw blijkt dat filterproducent Afpro en beddenfabrikant Auping ieder twee van dit soort lijnen op gaan zetten. 'Iedereen kent wel iemand die in de zorg werkt en geen mondkapje heeft, dus dachten wij: moeten we ze hier niet produceren?', zegt Joost Verlaan, directeur van Afpro. Het bedrijf uit Alkmaar wordt hierbij geholpen door ASML, dat ruimte vrij heeft gemaakt in een vrachtvliegtuig om een mondkapjesmachine uit China over te laten komen.

Tachtig procent scholen heeft alle leerlingen in beeld

Bijna tachtig procent van de scholen in Nederland heeft al haar leerlingen in beeld. Dat blijkt uit een onderzoek van de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) onder bijna duizend schoolleiders. Op de overige scholen zijn gemiddeld vier leerlingen 'niet op de radar'.

Dat kunnen kwetsbare kinderen zijn in onveilige situaties. 'Schoolleiders spelen een belangrijke rol binnen het team bij het signaleren en aanpakken van problemen bij kinderen. Zeker in deze tijd waarin veel leerlingen thuiszitten, en bij gezinnen waarin het normaal gesproken al lastig is de spanning nog verder oploopt', zegt AVS-voorzitter Petra van Haren.

Uit het onderzoek blijkt dat schoolleiders in de afgelopen twee weken gemiddeld een keer aangifte hebben gedaan bij Veilig Thuis, het advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling. Voor 74 procent van de scholen is dat evenveel als normaal, voor 14 procent is dit meer dan anders en voor 12 procent is dit minder dan normaal.

Aangepast jubileum The Passion

The Passion wordt vanavond voor de tiende keer uitgezonden. Het wordt een speciaal jubileum, want in plaats van een live-uitzending vanuit Roermond bestaat de uitzending op NPO1 dit jaar uit de hoogtepunten van de voorgaande negen edities. Dit betekent geen Tim Akkerman, want de Haagse zanger zou eigenlijk dit jaar de hoofdrol spelen in het televisiespektakel.

Tim Akkerman | Foto: Omroep West

IGJ waarschuwt voor valse corona-testen en behandelingen

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) waarschuwt voor alternatieve testen die zouden aantonen of iemand besmet is of niet met het coronavirus. Ook moeten mensen zich niet wagen aan alternatieve behandelingen zonder wetenschappelijke basis, want 'ze werken niet', stelt de inspectie. Zogenaamde 'genezers' die van dit soort middelen gebruikmaken, moeten 'daar onmiddellijk mee stoppen'.

Volgens de IGJ zijn alleen testen die door een arts worden uitgevoerd betrouwbaar. Ook benadrukt de inspectie dat er nog geen geneesmiddel tegen het coronavirus bestaat.

Beroepsorganisatie NU91 wil compensatie voor hulpverleners

Beroepsorganisatie NU91, dat zich hoofdzakelijk inzet voor zorgprofessionals, wil dat er nu al compensatie geregeld wordt voor familie van zorgverleners aangezien 'het een kwestie van tijd is voor in Nederland de eerste zorgprofessional overlijdt aan de gevolgen van corona.'

De organisatie zegt dat 'juridisch getouwtrek' niet valt te voorkomen als een dergelijke compensatieregeling pas wordt getroffen wanneer een zorgprofessional komt te overlijden. NU91 roept het kabinet op om met een aparte regeling te komen voor zorgprofessionals: 'Als dit achteraf moet doen, ben je te laat.'

Motie 50Plus over 'bezoekershuisjes' bij verpleeghuizen aangenomen

De motie van Tweede Kamerlid en fractievoorzitter van 50Plus Henk Krol over het oprichten van zogenaamde 'bezoekershuisjes' bij verpleeghuizen is met algemene stemmen aangenomen. De motie, ondertekend door Krol zelf, PVV fractievoorzitter Geert Wilders en PvdA fractievoorzitter Lodewijk Asscher, stelt voor om bij meerdere verpleeghuizen in Nederland dergelijke huisjes neer te zetten zodat bewoners en familieleden elkaar kunnen zien en spreken.

Het aantal ziekenhuisopnames in jouw gemeente

