Coronavirus: Waarschuwing voor neptesten, bijzonder jubileum The Passion

Het dodental in Nederland door het coronavirus is met 147 gestegen naar 2248, meldt het RIVM. Er zijn 308 nieuwe ziekenhuisopnames.

De bevoorrading van de regionale Voedselbanken komt langzaam weer op gang

Bekijk hier het aantal ziekenhuisopnames in jouw gemeente.

Het aantal mensen op de intensive care is woensdag voor het eerst afgenomen.

Barney tegen Taylor voor goede doel

Raymond van Barneveld neemt donderdagavond vanuit huis op tegen Phil Taylor. De twee grote rivalen spelen tegen elkaar voor het goede doel. Voor elke 180 die Barney gooit gaat 1000 pond (ongeveer 1100 euro) naar de voedselbank. Taylor speelt voor de gezondheidszorg in Engeland. De wedstrijd begint om 20.00 uur en is live te volgen via de website van sponsor Target Darts.

VVN roept motorrijders en toerfietsers op thuis te blijven

Veilig Verkeer Nederland (VVN) roept motorrijders en toerfietsers op om komend paasweekend thuis te blijven. Volgens de organisatie zijn er normaal met Pasen meer verkeersslachtoffers te betreuren. De VVN hoopt dat iedereen komend weekend zijn verantwoordelijkheid neemt en dicht bij huis van het weekend geniet. 'Het is van ongelofelijk belang dat we in deze crisistijd geen enkel risico aangaan met het oog op de grote schaarste aan ziekenhuisbedden en overbelast ziekenhuispersoneel. Daarom onze oproep om vooral thuis te genieten', zegt VVN.

Een groepje fietsers. | Foto: PXHere

Twee Nederlandse bedrijven gaan mondkapjes maken

Binnen enkele weken moet het mogelijk zijn om in Nederland miljoenen mondkapjes per week te maken. Uit een rondgang van Trouw blijkt dat filterproducent Afpro en beddenfabrikant Auping ieder twee van dit soort lijnen op gaan zetten. 'Iedereen kent wel iemand die in de zorg werkt en geen mondkapje heeft, dus dachten wij: moeten we ze hier niet produceren?', zegt Joost Verlaan, directeur van Afpro. Het bedrijf uit Alkmaar wordt hierbij geholpen door ASML, dat ruimte vrij heeft gemaakt in een vrachtvliegtuig om een mondkapjesmachine uit China over te laten komen.

Tachtig procent scholen heeft alle leerlingen in beeld

Bijna tachtig procent van de scholen in Nederland heeft al haar leerlingen in beeld. Dat blijkt uit een onderzoek van de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) onder bijna duizend schoolleiders. Op de overige scholen zijn gemiddeld vier leerlingen 'niet op de radar'.

Dat kunnen kwetsbare kinderen zijn in onveilige situaties. 'Schoolleiders spelen een belangrijke rol binnen het team bij het signaleren en aanpakken van problemen bij kinderen. Zeker in deze tijd waarin veel leerlingen thuiszitten, en bij gezinnen waarin het normaal gesproken al lastig is de spanning nog verder oploopt', zegt AVS-voorzitter Petra van Haren.

Uit het onderzoek blijkt dat schoolleiders in de afgelopen twee weken gemiddeld een keer aangifte hebben gedaan bij Veilig Thuis, het advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling. Voor 74 procent van de scholen is dat evenveel als normaal, voor 14 procent is dit meer dan anders en voor 12 procent is dit minder dan normaal.

Aangepast jubileum The Passion

The Passion wordt vanavond voor de tiende keer uitgezonden. Het wordt een speciaal jubileum, want in plaats van een live-uitzending vanuit Roermond bestaat de uitzending op NPO1 dit jaar uit de hoogtepunten van de voorgaande negen edities. Dit betekent geen Tim Akkerman, want de Haagse zanger zou eigenlijk dit jaar de hoofdrol spelen in het televisiespektakel.

Tim Akkerman | Foto: Omroep West

IGJ waarschuwt voor valse corona-testen en behandelingen

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) waarschuwt voor alternatieve testen die zouden aantonen of iemand besmet is of niet met het coronavirus. Ook moeten mensen zich niet wagen aan alternatieve behandelingen zonder wetenschappelijke basis, want 'ze werken niet', stelt de inspectie. Zogenaamde 'genezers' die van dit soort middelen gebruikmaken, moeten 'daar onmiddellijk mee stoppen'.

Volgens de IGJ zijn alleen testen die door een arts worden uitgevoerd betrouwbaar. Ook benadrukt de inspectie dat er nog geen geneesmiddel tegen het coronavirus bestaat.

Beroepsorganisatie NU91 wil compensatie voor hulpverleners

Beroepsorganisatie NU91, dat zich hoofdzakelijk inzet voor zorgprofessionals, wil dat er nu al compensatie geregeld wordt voor familie van zorgverleners aangezien 'het een kwestie van tijd is voor in Nederland de eerste zorgprofessional overlijdt aan de gevolgen van corona.'

De organisatie zegt dat 'juridisch getouwtrek' niet valt te voorkomen als een dergelijke compensatieregeling pas wordt getroffen wanneer een zorgprofessional komt te overlijden. NU91 roept het kabinet op om met een aparte regeling te komen voor zorgprofessionals: 'Als dit achteraf moet doen, ben je te laat.'

Motie 50Plus over 'bezoekershuisjes' bij verpleeghuizen aangenomen

De motie van Tweede Kamerlid en fractievoorzitter van 50Plus Henk Krol over het oprichten van zogenaamde 'bezoekershuisjes' bij verpleeghuizen is met algemene stemmen aangenomen. De motie, ondertekend door Krol zelf, PVV fractievoorzitter Geert Wilders en PvdA fractievoorzitter Lodewijk Asscher, stelt voor om bij meerdere verpleeghuizen in Nederland dergelijke huisjes neer te zetten zodat bewoners en familieleden elkaar kunnen zien en spreken.

Het aantal ziekenhuisopnames in jouw gemeente

