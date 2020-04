Coronavirus: aantal doden stijgt met 115 naar 2511, minder patiënten op ic

De belangrijkste punten van vandaag:

Het aantal patiënten op de intensive care is gedaald naar 1384. Dat is een daling van 33.

Het dodental in Nederland door het coronavirus is vrijdag met 115 gestegen naar 2511, meldt het RIVM. Er zijn 225 nieuwe ziekenhuisopnames.

Vorige week tweeduizend mensen meer overleden dan in normale week.

Bekijk hier het aantal ziekenhuisopnames in jouw gemeente.

Wil je teruglezen welk nieuws er donderdag allemaal was over de coronacrisis? Dat vind je hier.

Minder coronapatiënten op intensive care

Het aantal coronapatiënten op de intensive care is gedaald naar 1384. Donderdag waren het er 1417, een daling van 33. Dat maakte het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) vrijdag bekend. Het aantal Nederlandse ic-patiënten in Duitsland is gestegen van 56 naar 58. Steeds meer mensen verlaten de intensive cares, aldus Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg.

Een stukje Matthäus Passion in het HagaZiekenhuis

Pasen zonder Matthäus Passion? Dat gaat er bij een aantal medewerkers van het HagaZiekenhuis niet in. Daarom verrasten ze patiënten en collega's met een stukje zang.

Aantal doden stijgt met 115

Het aantal Nederlanders van wie vaststaat dat ze door het coronavirus zijn overleden, is gestegen naar 2511. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft de afgelopen dag 115 nieuwe meldingen over sterfgevallen gekregen van de GGD's in het land. Sinds het begin van de uitbraak zijn 8197 mensen opgenomen, 225 meer dan donderdag. Het totale aantal vastgestelde besmettingen steeg afgelopen etmaal met 1335 naar 23.097.

Hoogvliet verrast zorgmedewerkers met boodschappenpakket

Supermarktketen Hoogvliet heeft vrijdagmorgen vierhonderd medewerkers van het Alrijne Ziekenhuis in Alphen aan den Rijn verrast met een doos vol paasboodschappen. Met de boodschappen wil de keten de medewerkers in het zonnetje zetten. Eerder deze week verraste de Hoogvliet ook al andere hulpdiensten in Alphen aan den Rijn, zoals de politie, brandweer en boa's. Vrijdagochtend kregen ook de bewoners van het verpleeghuis Oudshoorn een pakket bezorgd voor een paasbrunch.

Volgens woordvoerder Denise Smit waren de reacties overweldigend. 'Het was hartverwarmend. Hier en daar klonk zelfs applaus voor ons, maar het echte applaus is natuurlijk voor de hulp- en zorgverleners bestemd. Wij hopen hen met dit paaspakket een hart onder de riem te hebben gestoken, want ze hebben het dubbel en dwars verdiend.'

Medewerkers van het Alrijne Ziekenhuis ontvangen de pakketten van Hoogvliet. | Foto: Hoogvliet

Premier Rutte bezoekt kinderopvang Pijnacker-Nootdorp

Premier Rutte heeft vrijdagmiddag een bezoek gebracht aan de kinderopvang bij SkippyPePijn in Pijnacker-Nootdorp. De minister-president was hier om zijn waardering uit te spreken voor de mensen die dag en nacht klaarstaan voor de kinderen van ouders met cruciale beroepen.

CBS: vorige week 2000 meer mensen overleden dan gemiddeld

In de week van 30 maart tot en met 5 april zijn er ongeveer 5100 mensen in Nederland overleden. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Dit zijn er tweeduizend meer dan er gemiddeld in de eerste tien weken van dit jaar overleden. Volgens de onderzoekers geven deze cijfers een beter beeld hoeveel mensen er in totaal zijn overleden aan het coronavirus. Het aantal overleden mensen steeg volgens het CBS het hardst in Zuid-Holland.

Volgens de cijfers van het RIVM overleden er vorige week 1016 mensen aan het virus. Dit zijn echter alleen mensen die zijn overleden na eerder positief getest te zijn op het virus. Het werkelijke aantal aan het coronavirus overleden Nederlanders ligt veel hoger, maar er is geen precies aantal bekend. Het CBS heeft het totaal aantal overleden mensen geschat op basis van het aantal ontvangen overlijdensberichten. Het CBS denkt dat dit ongeveer 80 procent van het totale aantal is.

GGD Hollands Midden werkt aan betere bereikbaarheid

De GGD Hollands Midden is de afgelopen week minder goed bereikbaar geweest. Zorgpersoneel kan zich sinds afgelopen maandag laten testen bij het Alrijne Ziekenhuis in Leiderdorp. Door het nieuwe testbeleid kreeg de GGD veel telefoontjes van zorgmedewerkers, bedrijfsartsen en andere mensen die meer informatie wilden hebben. Hierdoor konden de medewerkers van de GGD niet iedereen te woord staan. De GGD Hollands Midden gaat extra telefoonlijnen openen, waardoor het mogelijk wordt om iedereen te woord te staan en de wachttijd zo kort mogelijk te houden. De GGD is op werkdagen te bereiken van 8.30 tot 17.00 uur en in het weekend van 9.00 tot 17.00 uur.

Winkels in Delft tot 22.00 uur open

Op Goede Vrijdag moeten winkels normaal gesproken om 19.00 uur hun deuren sluiten. Om een betere spreiding van het aantal klanten in de winkel te krijgen heeft de gemeente Delft besloten dat de winkels vrijdag tot 22.00 uur open mogen zijn. Volgens de gemeente Delft is de kans op besmetting hierdoor kleiner. Eerder deze week werd al bekend dat in de gemeente Lisse de winkels langer open mogen zijn. Hier zijn de supermarkten tot 21.00 uur open.

LEES OOK: Supermarkten zondag eenmalig extra open: 'Klanten zo veilig mogelijk laten winkelen'

Gouds paasontbijt voor de eigen deur

Door het coronavirus gaat het traditionele paasontbijt op de Markt in Gouda dit jaar niet door. De gemeente heeft daarom een alternatief bedacht. Alle inwoners van Gouda wordt opgeroepen om maandag op Tweede Paasdag voor de deur of op het balkon te ontbijten. 'Dek de tafel voor je voordeur, in je achtertuintje of op je balkon en ontbijt samen met je buren. Zing, lach, bel of schreeuw naar elkaar, maar blijf wel bij je eigen huis. Zo vieren we toch nog samen Pasen', zegt organisator Irene Klein Haneveld.

Bewoners en medewerkers De Liezeborgh dankbaar voor aandacht

Medewerkers en bewoners van woonzorglocatie De Liezeborgh in Haastrecht hebben door middel van een filmpje alle mensen bedankt die ze de afgelopen weken een hart onder de riem hebben gestoken. Volgens de organisatie hebben ze veel hartverwarmende reacties gekregen, zoals taarten van banketbakkers, kaarten van basisscholen en gekleurde hartjes op de stoepen.

Kleinschalige opvang van kinderen met moeilijke thuissituatie mogelijk

De veiligheidsregio's hebben een nieuwe noodverordening gepubliceerd. In de noodverordening worden de maatregelen van het kabinet uitgewerkt en wordt beschreven hoe deze gehandhaafd worden. De regels van de vorige noodverordening blijven hetzelfde als in de vorige noodverordening, met als enige uitzondering dat er een uitzondering is gemaakt voor (kleinschalige) kinderopvang voor kinderen met een moeilijke thuissituatie. Scholen en gastouders mogen nu doorgaan met de opvang van kinderen voor wie vanwege hun achtergrond maatwerk nodig is.

Gemeenten: parkeerplaatsen dicht en blijf thuis

Alle gemeenten roepen hun inwoners via social media op om komend paasweekend thuis te blijven. De gemeenten vragen mensen om niet naar drukke plaatsen te gaan en de vereiste anderhalve meter afstand te houden.

Om er voor te zorgen dat er niet te veel mensen naar de verschillende recreatiegebieden gaan sluiten veel gemeenten parkeerplaatsen bij drukke parken. De meeste recreatiegebieden blijven voorlopig wel toegankelijk voor voetgangers en fietsers. Met de maatregelen wil de gemeentes voorkomen dat het te druk wordt in de gebieden. De Veiligheidsregio's hebben al aangegeven dat ze op het moment dat het te druk wordt op bepaalde plekken dat ze deze zullen sluiten. Dit geldt ook voor wegen die geliefd zijn bij motorrijders en wielrenners.

Bloemetje voor 150.000 eenzame ouderen

Tienduizenden ouderen die door het coronavirus geen bezoek meer ontvangen krijgen vrijdag een bloemetje om ze op te beuren. Het is een idee van Ali B., die dit samen met de sierteeltbranche en de ouderenbond ANBO heeft geregeld. De boeketten zijn donderdag bezorgd bij thuiszorgorganisaties zodat deze vrijdag de bloemen kunnen overhandigen aan de eenzame ouderen.

De boeketten hebben een totale waarde van 3 miljoen euro. 'Het is waanzinnig dat we die allemaal uit mogen delen, terwijl de sierteeltsector het nu juist moeilijk heeft', zegt een woordvoerder van de ANBO. De organisatie zal niet iedere oudere met weinig aanspraak een bloemetje kunnen geven, beseft de ANBO. 'Maar hopelijk inspireren we mensen met deze actie om ook een bloemetje te regelen voor hun vader, moeder, opa of oma.'

EU-ministers komen met steunpakket van 540 miljard euro

De EU-ministers van Financiën zijn het na stevige onderhandelingen eens geworden over een steunpakket van 540 miljard euro om de financiële klappen van het coronavirus in te perken. Dat werd donderdagavond bekend gemaakt na een videoconferentie tussen hoofdrolspelers Italië, Nederland, Spanje, Frankrijk en Duitsland.

Tweede Kamer gaat weer wat vaker vergaderen

De Tweede Kamer gaat vanaf komende week weer wat vaker vergaderen. Wel blijft het aantal vergaderingen waarbij fracties fysiek aanwezig moeten zijn, beperkt. Dat heeft het dagelijks bestuur van de Kamer donderdag besloten. De afgelopen maand was de Kamer grotendeels op slot en nagenoeg alleen open voor plenaire debatten over de coronacrisis. Ook waren er nog een paar kleinere besloten overleggen.

Om de Kamerleden de vereiste onderlinge afstand te laten bewaren, zullen de vergaderingen worden uitgesmeerd over meerdere zalen. Ook zal de Kamer tijdens het tweeweekse meireces wel blijven debatteren over de coronacrisis.

Het aantal ziekenhuisopnames in jouw gemeente

Klik verder om de kaart te openen vanuit de app.