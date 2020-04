Coronavirus: 'Strafzaken straks mogelijk in avonduren en weekenden'

Door de uitbraak van het coronavirus ligt het publieke leven voor een groot deel stil. Tienduizenden café's, sportclubs, scholen en andere voorzieningen zijn tot zeker 28 april gesloten en miljoenen mensen zitten daardoor thuis. Volg alles over het coronavirus in ons liveblog.

De belangrijkste punten van vandaag:

Het aantal patiënten op de intensive care is vrijdag gedaald naar 1384. Dat is een daling van 33.

Dit paasweekend wordt het mooi weer, maar blijf ook nu thuis.

Mooi weer, maar blijf thuis

Nederland maakt zich op voor een uitzonderlijk paasweekeinde, dat wordt beheerst door maatregelen en adviezen in verband met het coronavirus. Het kabinet heeft iedereen wederom op het hart gedrukt thuis te blijven. Premier Mark Rutte was na vorig weekend trots op Nederland omdat de overgrote meerderheid ondanks het stralende weer thuisbleef. Met Pasen moet dat ook. 'Als we nu niet volhouden, wordt alles weer tenietgedaan', waarschuwde hij eerder deze week.

In het lange paasweekeinde bestaat de kans dat mensen er, ondanks de huidige coronaregels, op uit trekken. Autoriteiten houden het scherp in de gaten. Ook aan de grens met Duitsland controleren de marechaussee en de Duitse politie extra. Bouwmarkten en tuincentra hebben maatregelen genomen om te voorkomen dat er problemen ontstaan door een te grote toeloop van winkelend publiek. Zo staan er dranghekken, is er een strenger parkeerbeleid en wordt er een maximum gesteld aan hoeveel klanten er in de winkel mogen zijn.

Geen IC-bed voor diabeet Justus

Hoewel hij het al via het nieuws had vernomen, krijgt de 52-jarige Justus ten Berge deze week de schrik van zijn leven. Hij is diabeet en voelt zich verder gezond. Tijdens het dialyseren in het MCH Westeinde in Den Haag krijgt hij bezoek van zijn behandelend arts. Deze vertelt hem over de procedure in het geval hij corona krijgt tijdens code zwart: 'Omdat je dialyse-patiënt bent en onderliggende aandoeningen hebt, kom je niet in aanmerking voor een IC-bed.'

'Strafzaken straks ook in avonden en misschien zelfs weekenden'

Strafzaken worden binnenkort mogelijk ook in de avonduren en weekenden behandeld. Dat is misschien nodig omdat vanwege de maatregelen rond het nieuwe coronavirus nu per week 5000 tot 6000 zaken blijven liggen. Dat zei Gerrit van der Burg, voorzitter van het College van procureurs-generaal van het Openbaar Ministerie (OM), vrijdag in het televisieprogramma OP1.

De zaken variëren van wat wordt gezien als wat lichtere vergrijpen als vernielingen, mishandelingen zonder zware verwondingen en winkeldiefstallen, tot grotere vergrijpen. Van der Burg pleit ervoor dat de rechtbanken weer opengaan, mits dat verantwoord is. De hoogste baas van het OM hoopt dat alle zaken worden behandeld, maar harde toezeggingen kon hij niet doen. 'Onze inzet is dat niemand het recht ontloopt. Maar het is allemaal niet heel makkelijk.'

Het aantal ziekenhuisopnames in jouw gemeente

