Coronavirus: nieuwe methode om mondkapjes te verdelen

De belangrijkste punten van vandaag:

Het dodental in Nederland door het coronavirus is zaterdag met 132 gestegen naar 2643. Er zijn 189 nieuwe ziekenhuisopnames

Treinreizigers bij Gouda uit de trein gezet vanwege coronamaatregelen

Het aantal patiënten op de intensive care is vrijdag gedaald naar 1384. Dat is een daling van 33

HMC ziekenhuizen bedanken Den Haag en omgeving

Dit paasweekend wordt het mooi weer, maar blijf ook nu thuis

Mensen blijven thuis

De meeste mensen volgen netjes de instructies van Mark Rutte op. De Premier drukte iedereen op het hart: blijf dit lange paasweekend zoveel mogelijk thuis. Dit om verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Op zaterdag lijken de meeste mensen hier gehoor aan te geven. Zo ook de driejarige Florian uit Voorburg. Hij schildert alvast de eitjes die morgen bij het paasontbijt worden opgediend.

Florian (3) beschildert eitjes | Foto: Omroep West

Nieuwe verdeelsleutel mondkapjes

Een nieuw verdeelmodel moet ervoor zorgen dat mondkapjes en later ook andere beschermingsmiddelen daar terechtkomen waar ze het meest nodig zijn. Het nieuwe model dat maandag ingaat houdt minder rekening met sectoren, en kijkt vooral naar de besmettingsrisico's.

Het kabinet beloofde een nieuw model nadat de Tweede Kamer kritiek had geuit dat er te weinig beschermingsmiddelen waren voor de verpleeg- en thuiszorg. Het kabinet geeft aan dat de focus op acute zorg niet past 'bij de huidige situatie waar sommige verpleeghuizen en GGZ-instellingen speciale afdelingen vrij moesten maken omdat personeel niet goed was beschermd'.

Zo wordt er voor de verdeling van het materiaal meer gekeken naar hoe risicovol een behandeling is, hoeveel contact er is en of er veel mensen in een instantie besmet zijn. "Afgesproken is dat waar dezelfde risico’s zijn ook dezelfde bescherming nodig is en beschikbaar moet zijn", aldus het ministerie van Volksgezondheid. Het oude model keek vooral naar de acute zorg, terwijl in bijvoorbeeld verpleeghuizen veel coronagevallen blijken te zijn.

Waarschuwing voor groot aantal uitgestelde operaties

Anesthesiologen zijn nu massaal bezig ernstig zieke coronapatiënten op ic-afdelingen en op tot ic's omgebouwde operatiekamers in leven te houden. Met als gevolg dat operaties die ze normaal gesproken begeleiden niet door kunnen gaan. Dat meldt EenVandaag.

De recente opschaling van Nederlandse ic-bedden betekent dat anesthesiologen veel tijd kwijt zijn aan het bewaken van ernstig zieke coronapatiënten. Deze tijd kunnen ze niet besteden aan het begeleiden van operaties of aan pijnbehandelingen

Winkeltjes op treinstation doneren eten aan Leger des Heils

Twee winkeltjes op Den Haag Centraal, StationsHuiskamer en Julia's, hebben het eten dat niet meer houdbaar is na 28 april gedoneerd aan het Haagse Leger des Heils in de regio Haaglanden. Ook andere stationstentjes doneren hun eten aan het goede doel.

Treinreizigers bij Gouda uit de trein gezet

Reizigers van twee treinen zijn zaterdagmiddag uit de trein gezet bij station Gouda, omdat de passagiers niet voldoende afstand van elkaar konden houden. Dat meldt de NS. De treinen zijn vervolgens uit de dienstregeling gehaald.

HMC ziekenhuizen bedanken Den Haag en omgeving

'Wij bedanken Den Haag en omgeving voor alle steun.' Deze woorden zijn te lezen op een groot spandoek wat te zien in een filmpje van HMC ziekenhuizen. In de video is vanuit de lucht te zien hoe zorgmedewerkers op het dak van HMC Westeinde twee grote spandoeken uitrollen.

'Andere manier van drukte' in tuincentra, klus- en woonwinkels

Traditioneel is het druk bij bouwmarkten en meubelboulevards in het paasweekend. Vaak staan er files op afritten, is er gedrang bij het parkeren en veel drukte voor de kassa's. Door het coronavirus zijn de omstandigheden dit jaar anders. Afstand houden en niet te veel mensen tegelijk is het devies. Dat lijkt te lukken. Persbureau ANP belde met bouwmarkten, tuincentra en meubelboulevards. Het is overal druk, maar de klant gedraagt zich netjes.

Bij bouwmarktketen Hornbach is het in de filialen druk, maar loopt alles goed. 'We kunnen het goed aan. Alles gaat volgens de richtlijnen, de klanten zijn rustig. De stroom is goed te reguleren', zegt een woordvoerder. Ook bij de winkels van Gamma en Karwei is het de hele dag 'erg druk'. Maar ook daar gaat het goed. Op de parkeerplaatsen is er extra ruimte tussen de auto's (om veilig te kunnen inladen), en het lijkt erop dat vrijwel iedereen in z'n eentje komt. Een woordvoerster: 'Dat hadden we ook gevraagd. Kom alleen en geen funshopping. De klanten gedragen zich echt erg netjes.'

Nieuwe cijfers van het RIVM bekend

Het aantal Nederlanders van wie vaststaat dat ze door het coronavirus zijn overleden, is gestegen naar 2643. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft de afgelopen dag 132 nieuwe meldingen over sterfgevallen gekregen van de GGD's in het land. Sinds vrijdag zijn er 189 nieuwe ziekenhuisopnames gemeld.

Wanneer iemand overlijdt aan het coronavirus, wordt dat vaak pas een of meerdere dagen later doorgegeven. De cijfers willen dus niet zeggen dat in de afgelopen 24 uur 132 mensen zijn overleden. Mensen die aan het coronavirus overlijden zonder dat ze daar positief op zijn getest, ontbreken in de statistieken.

Rustig op de stranden

Ondanks het mooie weer zaterdag lijken veel mensen het advies om thuis te blijven op te volgen. Langs de kust van Scheveningen is het rustig. Ook in Noordwijk zijn er weinig dagjesmensen op het strand te vinden. De politie spreekt van een rustige dag met weinig overtredingen.

Zwemscholen doen beroep op steunpakket door coronavirus

Zwemscholen verenigd in de Eerste Nederlandse Vakopleidingen voor Zwemonderwijzers (ENVOZ) vragen in een brief aan het ministerie van VWS om financiële ondersteuning vanwege de coronacrisis. Alleen al voor de bij haar aangesloten organisaties berekent het opleidingsinstituut een inkomstenverlies van 6 miljoen euro per maand.

De ENVOZ, die zo'n 450 van de 1200 zwembaden, zwemscholen en zwemverenigingen vertegenwoordigt, vreest voor organisaties financiële problemen en sluit faillissementen niet uit. Daarnaast kunnen hierdoor op de lange termijn langere wachtlijsten ontstaan bij de aanbieders van zwemlessen en komt hierdoor ook de Nederlandse zwemveiligheid in gevaar, stelt operationeel directeur Richard van den Berg.

Zwemscholen en zwemverenigingen huren veelal het zwemwater in bestaande zwembaden. Zo'n driekwart van hen komt volgens Van den Berg niet in aanmerking voor de zogeheten TOGS-regeling die het kabinet heeft ontwikkeld, omdat ze volgens de adresgegevens van de Kamer van Koophandel aan huis werken. De ENVOZ vraagt het ministerie de regeling ook voor deze partijen open te zetten.

#slimmerchillen = #coronakillen

De gemeente Wassenaar heeft in samenwerking met onder meer de politie, handhaving en jongerenwerk een filmpje gemaakt waarin wordt opgroepen 'slim te chillen'. #slimmerchillen = #coronakillen, is de boodschap.

'Negen tbs'ers en gevangenen geveld door coronavirus'

Negen gedetineerden en tbs'ers zijn positief getest op het coronavirus. Dat blijkt uit een inventarisatie van RTL Boulevard en cijfers van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Bij zeven anderen is het aannemelijk dat zij het coronavirus hebben. Zij zijn binnen de instellingen in isolatie geplaatst. Dat meldt RTL Boulevard.

De tbs-klinieken hebben meer te maken met besmettingen, mogelijk vanwege het meer open regime in sommige inrichtingen. Acht personen verblijven op dit moment in isolatie, twee personen liggen in het ziekenhuis en één andere tbs-gestelde verblijft in het gevangenisziekenhuis in Scheveningen.

RTL Boulevard kreeg tientallen mails, telefoontjes en Whatsapp-berichten van gedetineerden die zich zorgen maken. Volgens de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) zijn extra maatregelen niet nodig, maar doet het personeel er alles aan om het coronavirus buiten de gevangenismuren te houden.

'Haagse zorgverleners sluiten zich op'

Een aantal zorgmedewerkers heeft zichzelf opgesloten in een Haagse zorgwoning voor verstandelijk gehandicapten. Dat is te lezen in de Volkskrant. Er is corona uitgebroken, en de gehandicapten zijn volledig afhankelijk van hun begeleiders. 'Ik wil ze niet in de steek laten. Als wij er niet zijn, hoe moet het dan met ze aflopen?’, zegt begeleider Ben Haddou.

Ook medewerkers hebben het virus opgelopen, maar zij zijn volgens de krant inmiddels aan de betere hand.

Beperkt deel van de bouw heeft last van coronacrisis

Van de zzp’ers in de bouw heeft tot dusver maar een beperkt deel last van de coronacrisis. Bijna de helft heeft nu nog net zo veel werk en inkomen als voor de crisis. Slechts één op de vijf heeft ondersteuning gevraagd omdat zijn inkomen tot onder het bijstandsniveau is gedaald. Eén op de drie vreest dat te moeten doen. Dat komt naar voren uit een enquête van Zelfstandigen Bouw onder haar leden.

Vooral het werk voor particulieren is teruggelopen; 45 procent van de ondervraagden krijgt nu minder werk van particuliere opdrachtgevers. Leden geven aan dat vooral ouderen opdrachten afzeggen of uitstellen uit vrees voor het virus. Bijna een kwart van de ondervraagden ziet ook opdrachten voor aannemers afnemen.

Van de zzp’ers in de bouw heeft nu 17 procent helemaal geen inkomsten meer. Onder hen zijn mensen die tot een risicogroep behoren en daarom thuisblijven.

Mooi weer, maar blijf thuis

Nederland maakt zich op voor een uitzonderlijk paasweekeinde, dat wordt beheerst door maatregelen en adviezen in verband met het coronavirus. Het kabinet heeft iedereen wederom op het hart gedrukt thuis te blijven. Premier Mark Rutte was na vorig weekend trots op Nederland omdat de overgrote meerderheid ondanks het stralende weer thuisbleef. Met Pasen moet dat ook. 'Als we nu niet volhouden, wordt alles weer tenietgedaan', waarschuwde hij eerder deze week.

In het lange paasweekeinde bestaat de kans dat mensen er, ondanks de huidige coronaregels, op uit trekken. Autoriteiten houden het scherp in de gaten. De gemeente Noordwijk heeft - net als afgelopen weekend - parkeerterreinen rond strand en duinen weer afgesloten.

Ook aan de grens met Duitsland controleren de marechaussee en de Duitse politie extra. Bouwmarkten en tuincentra hebben maatregelen genomen om te voorkomen dat er problemen ontstaan door een te grote toeloop van winkelend publiek. Zo staan er dranghekken, is er een strenger parkeerbeleid en wordt er een maximum gesteld aan hoeveel klanten er in de winkel mogen zijn.

Geen IC-bed voor diabeet Justus

Hoewel hij het al via het nieuws had vernomen, krijgt de 52-jarige Justus ten Berge deze week de schrik van zijn leven. Hij is diabeet en voelt zich verder gezond. Tijdens het dialyseren in het MCH Westeinde in Den Haag krijgt hij bezoek van zijn behandelend arts. Deze vertelt hem over de procedure in het geval hij corona krijgt tijdens code zwart: 'Omdat je dialyse-patiënt bent en onderliggende aandoeningen hebt, kom je niet in aanmerking voor een IC-bed.'

Lees hier zijn verhaal.

'Strafzaken straks ook in avonden en misschien zelfs weekenden'

Strafzaken worden binnenkort mogelijk ook in de avonduren en weekenden behandeld. Dat is misschien nodig omdat vanwege de maatregelen rond het nieuwe coronavirus nu per week 5000 tot 6000 zaken blijven liggen. Dat zei Gerrit van der Burg, voorzitter van het College van procureurs-generaal van het Openbaar Ministerie (OM), vrijdag in het televisieprogramma OP1.

De zaken variëren van wat wordt gezien als wat lichtere vergrijpen als vernielingen, mishandelingen zonder zware verwondingen en winkeldiefstallen, tot grotere vergrijpen. Van der Burg pleit ervoor dat de rechtbanken weer opengaan, mits dat verantwoord is. De hoogste baas van het OM hoopt dat alle zaken worden behandeld, maar harde toezeggingen kon hij niet doen. 'Onze inzet is dat niemand het recht ontloopt. Maar het is allemaal niet heel makkelijk.'

Het aantal ziekenhuisopnames in jouw gemeente

