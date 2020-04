Coronavirus: aantal doden door het virus stijgt met 94 naar 2737

De belangrijkste punten van vandaag:

Aantal doden door coronavirus stijgt met 94 naar 2737

Zaterdag werd het te druk bij de bollenvelden. Daarom zijn de wegen deels afgesloten.

Het aantal Nederlanders van wie vaststaat dat ze door het coronavirus zijn overleden, is gestegen naar 2737. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft de afgelopen dag 94 nieuwe meldingen over sterfgevallen gekregen van de GGD'en in het land.

Wanneer iemand overlijdt aan het coronavirus, wordt dat vaak pas een of meerdere dagen later doorgegeven. De cijfers willen dus niet zeggen dat in de afgelopen 24 uur 94 mensen zijn overleden. Mensen die aan het coronavirus overlijden zonder dat ze daar positief op zijn getest, ontbreken in de statistieken.

Het RIVM heeft 196 nieuwe meldingen over ziekenhuisopnamen doorgekregen, veertien meer dan zaterdag, maar ook deze cijfers zijn niet altijd actueel. Sinds het begin van de uitbraak zijn 8582 mensen opgenomen. Het totaal aantal vastgestelde besmettingen steeg afgelopen etmaal met 1188 naar 25.587.

Verplaatsing patiënt trekt veel belangstelling

Een verplaatsing van een patiënt bij het HagaZiekenhuis aan de Leyweg kon op veel belangstelling rekenen. Terwijl de patiënt de helikopter in wordt gedragen nemen veel mensen een foto.

Patiënt wordt naar de helikopter gebracht | Foto: Regio 15

Afsluitingen in Lisse

De gemeente Lisse ziet tóch mensen richting de Bollenstreek komen en heeft een aantal wegen afgesloten. Rondom de Keukenhof en sportpark Ter Specke staan handhavers die het verkeer tegenhouden.

Kerkdiensten tijdens corona

Ook met Pasen blijven de kerken, door de coronamaatregelen, leeg. Maar gelovigen hebben tal van alternatieven om de paasdiensten toch te volgen. Zo streamt de Hooglandse kerk in Leiden haar diensten via YouTube.

Veel andere kerken in Nederland zenden ook online een paasviering uit. Zowel de protestante als de katholieke kerk heeft een stappenplan online gezet waarin wordt uitgelegd hoe een livestream tot stand kan worden gebracht. Zo is het voor veel gelovigen mogelijk om de dienst van de eigen kerk te volgen.

'Verwen hond niet teveel tijdens coronacrisis'

Verwen uw hond niet teveel. Ook al kijkt het dier u nog zo lief aan, geef geen extra snoepjes of snacks maar houd zoveel mogelijk vast aan het ritme dat de hond was gewend voor de coronacrisis. Dat advies geeft de Dierenbescherming aan hondenbezitters die vanwege het coronavirus de hele dag hun huisdier om zich heen hebben.

Honden en baasjes zijn daar in veel gevallen erg blij mee, maar pas op voor verwennerij. Zorg voor voldoende beweging, laat het dier uit op de tijden dat het is gewend en geef het de normale hoeveelheid eten. Daardoor went de hond na de coronacrisis makkelijker aan het gewone leven, aldus de Dierenbescherming.

Te druk...

In de Bollenstreek zijn zaterdagmiddag meerdere wegen afgezet, omdat er te veel mensen naar de bloembollenvelden kwamen kijken. Besloten is dat wegen tussen de bollenvelden in de gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen eerste en tweede paasdag afgesloten zijn. Doorgaande wegen blijven wel toegankelijk, maar de burgemeesters roepen met klem op thuis te blijven.

Het aantal ziekenhuisopnames in jouw gemeente

