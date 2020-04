Oproep Boskoopse telers: koop planten bij tuincentra en bouwmarkten

'Dat hakt er in. Dat is een omzetverlies van twintig tot vijftig procent', zegt Greenport-voorzitter Michiel Gerritsen bij mediapartner Studio Alphen. Er worden volgens hem rake klappen uitgedeeld. Het kan wel verschillen per kwekerij. Bedrijven die leveren aan overheden lijden minder pijn dan kwekerijen die zich richten op de consumentenmarkt met visueel aantrekkelijke producten, vertelt Gerritsen.

'Zij leveren miljoenen en miljoenen planten voor bouwmarkten, tuincentra en IKEA. Die worden massaal geproduceerd in Boskoop. Hier en daar gaat nog wat weg, maar de handel naar het buitenland stagneert. Soms is dat zeventig tot tachtig procent van de afzet van kwekers.'

Voorjaarsverlies niet te repareren

De huidige landelijke regelingen om ondernemers te compenseren houden geen rekening met seizoenomzetten, vertelt de Greenport-voorzitter. 'Wij halen onze omzet in drie tot vier maanden. Tachtig procent van de kosten zijn al gemaakt, die kun je nergens meer verhalen. De sierteelt is de eerste sector in Nederland die bij de overheid heeft gevraagd om een noodfonds.' Er is door de hele sector gevraagd om 2,2 miljard euro.

De nu geleden schade kan volgens Gerritsen niet meer hersteld worden dit jaar. 'Onze afzetpiek ligt in de maanden maart, april en mei. Ik hoop op een herstel in juni, maar het voorjaarsverlies kunnen we de rest van het jaar niet meer repareren. De planten zijn nu geschikt voor de afzet, later dit jaar niet meer.'

'Koop planten bij tuincentra en bouwmarkten'

Ongeveer 500 bedrijven maken deel uit van de Boskoopse Greenport. Dat is zo'n twintig procent van alle bedrijven in de hele gemeente Alphen aan den Rijn. Gerritsen roept inwoners op om lokale kwekerijen helpen door planten en bomen te blijven kopen: 'Tuincentra en bouwmarkten in de omgeving zijn de afnemers van Boskoopse kwekerijen.'

