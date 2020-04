Hagenaar zwaargewond in ziekenhuis na ruzie, verdachte spoorloos

Een 64-jarige man is zondagmiddag ernstig gewond geraakt bij een ruzie op de Schalk Burgerstraat in Den Haag. Dat meldt de politie maandag. De dader is nog spoorloos.

Het incident gebeurde rond 14.15 uur. Een traumahelikopter met een trauma-arts en een verpleegkundige werd opgeroepen om hulp te verlenen. Het slachtoffer is vervolgens naar het ziekenhuis vervoerd. Hij is nog in het ziekenhuis, maar de man is aanspreekbaar, aldus de politie.

De politie kon niet zeggen waar de ruzie over ging en hoe de Hagenaar gewond is geraakt, omdat de verdachte nog niet opgepakt is. De rol van zowel de verdachte als het slachtoffer is nog niet duidelijk.