Twee verdachten (19) doodsteken Bilal Aydin voor de rechter

Het is zaterdagavond rond 18.45 uur als het noodlot toeslaat. In de buurt van station Den Haag Hollands Spoor heeft een groepje jongeren ruzie. Volgens de familie en vrienden van Bilal rent hij naar het groepje toe om de boel te sussen. Die actie wordt hem fataal. De 20-jarige Hagenaar wordt met een mes in zijn kaak en buik geraakt. Binnen twee dagen worden er vier verdachten opgepakt. Twee van hen staan woensdag voor de rechter.

De dood van Bilal Aydin zorgt voor een grote schok in de buurt waar hij is opgegroeid, maar ook ver daarbuiten. Bilal is onder andere een zeer geliefde speler bij voetbalclub Laakkwartier. Een indrukkende herdenkingsbijeenkomst wordt enkele dagen na zijn dood dan ook massaal bezocht.

Drillrap

Al snel na de steekpartij wordt de link gelegd met drillrap. Drillrap is een genre binnen de rapmuziek die via de Verenigde Staten uit Engeland overgewaaid is naar Nederland. De teksten zijn in straattaal en staan vaak bol van bedreigingen met geweld. In clips zwaaien rappers met messen en vuurwapens.

In het NTR-programma Danny op Straat vertellen vrienden van Bilal dat zij ook denken dat deze drillrap van invloed is geweest. ‘Ze hadden hier blijkbaar een clipshoot', zegt een van hen. 'Dan zwaaien ze rond met messen en machetes. Een machete gebruik je in de jungle. Zie je hier ergens dichtbegroeid bos?' Het Openbaar Ministerie (OM) kan op dit moment nog niet zeggen welke rol drillrap heeft gehad. Mogelijk wordt daar woensdag tijdens de zitting meer over bekend.