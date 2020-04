Bewoner naar het ziekenhuis na brand in woning Nieuwkoop

In een woning van een rijtjeshuis aan de Bachstraat in Nieuwkoop heeft maandagmiddag brand gewoed. Het vuur ontstond in de inpandige garage, die werd door de brandweer meteen ontruimd. Omstreeks 14.15 uur kon het sein brand meester worden geven.

Volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio Hollands-Midden waren ten tijde van de brand twee personen aanwezig. Een van hen wist zich via de tuin in veiligheid te brengen, de ander was nog in de woning en is uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht voor onderzoek. Door de brand ontstond een dikke rookontwikkeling.

In verband met het onderzoek is het huis is voorlopig niet bewoonbaar.