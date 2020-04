Kiespijn? De tandarts helpt op afstand via videobellen

'Eigenlijk is het gewoon een consult, maar dan via videobellen in plaats van op de stoel', zegt Manon Schoon van Dental365. 'De mensen kunnen eerst bellen en aan de hand van een aantal vragen kan dan een afspraak gemaakt worden voor een videoconsult via WhatsApp.'

Wanneer de verbinding met de tandarts gelegd is, worden de vragen doorgenomen en kan de tandarts via de camera van je telefoon de mond van dichterbij bekijken en een diagnose stellen. 'We kunnen natuurlijk niet echt behandelen', zegt Schoon, 'maar we kunnen wel inschatten of we de patiënt toch even moeten behandelen in de praktijk of dat de klachten kunnen verholpen zonder een bezoek aan de tandarts.'

Niet gratis

Volgens tandarts Mina Trajkovic is het een groot voordeel dat ze haar patiënten via Teledent nu toch kan zien. 'Via een normaal telefoongesprek kunnen we de mensen veel minder goed helpen, nu kunnen we daadwerkelijk zien wat er aan de hand is.'

Het videoconsult is overigens niet gratis, hiervoor gelden dezelfde tarieven als een regulier consult bij de tandarts. Deze worden vergoed als mensen een aanvullende verzekering hebben en anders liggen de kosten rond de 20 euro .