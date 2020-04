Getroffen door het coronavirus, hoe gaan jij en je familie met de trauma's om?

Slachtofferhulp gaat families bijstaan van coronapatiënten die op de intensive care zijn opgenomen. Dat familie de naaste niet kan bijstaan, kan grote gevolgen hebben. Het kan zelfs leiden tot een trauma. En ook mensen die genezen het ziekenhuis uitkomen kunnen last hebben van psychische problemen. Wij spraken Susanne Wegen klinisch psycholoog bij Splinter GGZ Den Haag, gespecialiseerd in traumaverwerking.

Hoe kan een familielid of partner een trauma oplopen?

Als een coronapatiënt opgenomen wordt op de ic, komen de naasten plotseling in een afschuwelijke situatie terecht. Vaak mogen ze niet eens mee naar de ic en wordt er plotseling afscheid van elkaar genomen. Je weet niet wat er gaat gebeuren, wat de naaste toekomst zal brengen. Je gedachten gaan op hol met de meest vreselijke scenario's, aangewakkerd door alle verhalen die op dit moment de ronde doen op social media: je gaat zelf 'plaatjes kleuren.' Dit levert een enorm gevoel van angst en machteloosheid op.'

Wat is het meest frustrerende in zo'n situatie?

Op zo'n moment kan het heel troostend zijn om bij de zieke te zijn, te knuffelen een hand vast te houden. Dat kan nu in de meeste gevallen niet. Het gevoel van 'geen controle hebben' wordt daardoor alleen maar erger. Als dat gevoel lang aanhoudt en in veel gevallen is dat zo, omdat coronapatiënten soms wel drie weken op de ic liggen, kan die permanente stress leiden tot een trauma. Gevoelens van angst, onmacht en controleverlies zijn gewone gevoelens bij een IC-opname, maar omdat de wereld nu niet normaal is, kan het er hard intikken.

Hoe herken je een trauma?

We spreken van een trauma als iemand meer dan vier weken achter elkaar last heeft van een heel aantal verschijnselen. Je voelt een enorme stress zowel in je hoofd als in je lijf. Een soort 'jaagstand' met permanente angst een een verhoogde alertheid. Verder nemen je gedachten meestal een loopje met je, kan je hartkloppingen krijgen, trillingen, slaapproblemen enzovoort.

Ook kan er een schuldgevoel ontstaan. 'Waarom is de ander ziek geworden en niet ik'? Maar ook het terugkijken naar de aanloop van de ziekte kan schuldgevoel opleveren. 'Hadden we bij dat kuchje een paar weken terug al niet alerter moeten reageren. Was het wel verstandig dat we toch nog even naar buiten zijn gegaan.' Allemaal vragen steken de kop op waar geen antwoord op is.

Waarom kan een de patiënt zelf ook een trauma oplopen? Veel patiënten worden kunstmatig in slaap gehouden.

Als je wakker wordt na een paar dagen of weken voel je je lichamelijk erg beroerd: je bent heel ziek geweest. Langzaamaan ga je je realiseren wat er aan de hand is én wat er aan de hand had kúnnen zijn. En dit alles gebeurt in een omgeving van familie en naasten die op zijn zachts gezegd gestrest zijn. Dan komt nog de angst voor de toekomst; 'Hou ik restschade?' Dit kan zoveel stress opleveren dat ook een ex-patiënt een trauma kan ontwikkelen.

Wanneer moeten mensen zich melden bij Slachtofferhulp of een psycholoog?

Onder normale omstandigheden zeggen we dat wanneer de klachten er dagelijks zijn en ze meer dan vier weken aanhouden, mensen zich moeten melden. Maar in dit geval, in deze rare tijd, is het soms verstandig om eerder contact op te nemen daarnaast kunnen mensen zich door de sociale isolatie extra eenzaam voelen. Dat kan de klachten versterken.

Waar bestaat de behandeling uit?

Er is een aantal dingen dat je zelf kan doen. Houdt een duidelijke structuur in je dag en kijk, luister en lees niet teveel over corona. Kijk bijvoorbeeld maar één keer per dag naar het nieuws en dan ook nog naar een 'veilige' betrouwbare zender. Gewoon van je af praten helpt altijd en iedere dag je emoties opschrijven is zeer aan te bevelen.

Als je het gevoel hebt dat dit niet voldoende is, kan je inderdaad hulp inroepen van Slachtofferhulp of een telefonische hulpdienst. Voor zwaardere klachten raad ik aan naar een gecertificeerde therapeut te gaan. Helaas zijn daar wel vaak lange wachtlijsten voor, maar meld je in ieder geval aan. Wij bij Splinter GGZ geven mensen met corona gerelateerde problemen voorrang en bieden binnen een week een gesprek aan.

