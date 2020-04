Verpleeghuis Wassenaar bouwt huisje voor bezoek: 'Het is echt een meerwaarde'

Om het coronavirus te bestrijden en kwetsbare groepen te beschermen zijn alle verpleeghuizen gesloten en is bezoek niet toegestaan. Voor de meeste bewoners betekent dit dat ze alleen nog maar contact kunnen hebben met hun familie via de telefoon of internet. Bij Claris Zorggroep in Wassenaar is daar nu verandering in gekomen. Voor Inge Stiel was het maandag wel spannend om haar moeder zo te zien. 'Het is drie tot vier weken geleden dat ik haar voor het laatst heb gezien. Ik hoop dat ze het snapt zo met een raam ertussen.'

Willem Holleman van de Claris Zorggroep is blij dat het huisje goed ontvangen wordt. Hij raadt andere verpleeghuizen aan om ook zo'n huisje neer te zetten. 'Ik weet niet waar je ze vandaan moet halen, maar regel het. Het is echt, echt, echt een meerwaarde voor de mensen die hier wonen.'

