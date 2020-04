Den Haag heeft 292 zzp'ers in nood geholpen

De gemeente Den Haag heeft tot nu toe 292 zelfstandigen geholpen die in nood zitten. Deze zzp'ers hebben inkomensondersteuning gekregen om te zorgen dat ze in hun levensonderhoud kunnen blijven voorzien.

De 292 zzp'ers ontvangen drie maanden lang maximaal 1.500 euro netto per maand of een lening voor een bedrijfskapitaal (tot maximaal 10.157 euro tegen 2 procent rente). De inkomensondersteuning voor levensonderhoud hoeft later niet te worden terugbetaald. Verder wordt er geen vermogens- of partnertoets gedaan door de gemeente.

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) geldt voor zzp'ers die als gevolg van de coronacrisis een inkomen onder het sociaal minimum hebben en/of een liquiditeitsprobleem hebben waarvoor bedrijfskrediet nodig is. In totaal zijn er voor deze regeling al 7.300 aanvragen gedaan, waarvan er dus 292 zijn verwerkt.

Ondernemers bang voor terugbetaling of boete

Sinds twee weken staat bij de gemeente Den Haag de mogelijkheid open om deze aanvraag in te dienen. In de eerste week bleek dat veel ondernemers gebruik wilden maken van de inkomensondersteuning, omdat zij massaal de website van de gemeente platlegden.

Ook bij de gemeente Den Haag is er nog veel onduidelijk over de voorwaarden waaronder zzp'ers inkomensondersteuning kunnen krijgen, bevestigt een gemeentewoordvoerder. Zo vragen ondernemers zich af of zij nog in aanmerking komen voor deze overbruggingsregeling als er in maart nog facturen aan hen zijn voldaan. De zzp'ers zijn bang dat ze het geld moeten terugbetalen of zelfs een boete krijgen als blijkt dat er nog facturen sinds maart zijn voldaan.

'Niet duidelijk hoe gemeente moet handelen'

'De gemeente is hierover in gesprek met het kabinet om op korte termijn duidelijkheid proberen te krijgen', zegt de woordvoerder desgevraagd. 'In theorie is het zo dat ontvangen betalingen van diensten die in februari zijn geleverd, niet meetellen voor het inkomen over de maand maart. De vraag of het kabinet dit ook zo bedoeld heeft, staat nog open. Ook is het niet duidelijk op welke wijze wij hierop als gemeente moeten handelen.'

De gemeente hoopt snel meer duidelijkheid te hebben, zodat ook de zzp'ers minder zorgen hebben over de eventuele gevolgen van de regeling voor hen.

