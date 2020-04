Sluiting Keukenhof ingrijpende beslissing: 'Dit is niet alleen je werk, ook je hobby'

Keukenhof zou eigenlijk op 21 maart opengaan, maar die datum werd uitgesteld tot 6 april vanwege de coronamaatregelen. 'Al snel werd duidelijk dat ook die termijn verlengd zou worden. Dat zou betekenen dat Keukenhof niet open kon dit jaar, ook niet in afgeslankte vormen. Dan moet je op een gegeven moment zeggen: het is dit jaar over. Dan kan je ook duidelijkheid geven aan de reisorganisaties', vertelt Siemerink.

Dat besluit viel best zwaar. 'Het doet bij heel veel mensen pijn. Je moet ook tegen 1300 seizoenskrachten zeggen dat je geen werk voor ze hebt, en je moet mensen naar huis sturen', vertelt Siemerink. 'Dit is best met een traan her en der gebeurd. Het is niet alleen je werk, maar ook je hobby.'

Keukenhof was klaar voor de opening | Foto: Keukenhof

'We overleven het dit jaar'

Ook financieel krijgt het bloemenpark een flinke klap. 'We verliezen zo'n 23 miljoen aan inkomsten, en de kosten zijn al gemaakt', zegt de directeur. 'We hebben gelukkig een paar hele goede jaren gemaakt en goed op de centjes gepast. Dan kun je zo'n klap eenmalig verwerken door heel snel bij te schakelen.'

Siemerink is er dan ook van overtuigd dat het goedkomt. 'We overleven het dit jaar, maar niet zonder kleerscheuren. We gaan er vanuit dat we in 2021 weer een hele mooie Keukenhof kunnen maken.'

Het park ligt er volgens de directeur 'prachtig' bij | Foto: Keukenhof

Virtueel open

En ook nu was het park eigenlijk al helemaal klaar voor bezoekers. 'Het park ligt er mooi bij', vertelt Siemerink, die er nog regelmatig doorheen loopt. 'We zitten hier in een prachtig, bloeiend lentepark en er zijn geen bezoekers. We proberen Keukenhof daarom virtueel open te stellen, door televisieploegen toe te laten en online filmpjes te maken.'

En daarvoor moet het park er dus verzorgd bij blijven liggen. Er zijn dus nog gewoon mensen aan het werk om de ontelbare bloemen en planten in het park gezond te houden. 'De natuur luistert niet naar de ontwikkelingen in de wereld, maar gaat gewoon door.'

Bloemen in Keukenhof | Foto: ANP

Toch van Keukenhof genieten? Omroep West maakte opnames in het park en zendt de beelden aanstaande woensdag (8 april) vanaf 17.00 uur uit in het tv-programma 'Eruit op de Buis'. Daarin krijg je een rondleiding door het park en kun je genieten van al het moois.

