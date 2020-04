Marlene vraagt hulp bij UWV voor haar brasserie: 'Maar het is niet helemaal eerlijk'

Vier weken geleden deed Marlene al een eerste aanvraag voor steunmaatregelen. 'Maar die aanvraag kwam weer terug, nu lijkt er echt iets te gebeuren. Ik heb gelukkig niet in de wachtrij hoeven staan. Binnen vijf minuten was ik er doorheen.'

Marlene doet net als vele andere bedrijven die omzetverlies lijden vanwege de coronacrisis, een beroep op de noodmaatregel NOW (overbrugging voor werkbehoud.) Het kabinet neemt bij deze steunhulp een groot deel van de loonkosten over, als bedrijven zo hard geraakt worden door de coronacrisis dat ze deze zelf niet meer kunnen betalen.

De brasserie toen die nog open was op een mooie zonnige dag | Foto: De Bonte Haas

Afhaalmaaltijden

'Onze vaste medewerkers worden tot nu wel gewoon doorbetaald,' vertelt Marlene. 'Maar we lijden ondertussen wel 90 tot 95 procent omzetverlies. We hebben nog een kleine doordraai, omdat we met afhaal- en bezorgmaaltijden werken. Maar eigenlijk werkt dat nu in ons nadeel.'

Van Nierop doelt op het feit dat hoeveel de overheid voor haar rekening neemt in de steunhulp, wordt bepaald door hoe hard een bedrijf geraakt is. Bij 100 procent verlies van omzet neemt de overheid 90 procent van de loonkosten over.

Klap

Daarnaast is regeling er voor bedrijven die gedurende drie maanden minimaal 20 procent omzetverlies hebben en wordt er gekeken naar de omzet van 2019. 'Het is allemaal niet helemaal eerlijk,' vindt Van Nierop. 'Er zijn ook bedrijven die pas dit jaar begonnen zijn.'

'Ik heb wel even moeten huilen' - Marlene van Nierop, eigenaresse De Bonte Haas

Voor de eigenaresse van De Bonte Haas was het een klap dat ze drie weken geleden plotseling dicht moest. 'Het was zo acuut en abrupt. Die zondagavond, 15 maart, hadden we gewoon gasten. We moesten hen opeens vertellen: "Over een half uur gaan we dicht." Ik heb wel even moeten huilen.'

'Als we maar open kunnen'

Ze hoopt dat de maatregelen niet nog verder verlengd worden. 'Dat zou echt een rampscenario zijn. Als we maar open kunnen, desnoods met beperkingen. Maximaal aantal gasten, en 1,5 meter tussen de tafels. Ik kan me voorstellen dat het ook niet meteen weer normaal is.'

Om de komende maanden te overbruggen, werkt het vaste personeel - dat ook nog gewoon salaris ontvangt - nu aan renovatie van het terras. 'Mijn chefkok is stratenmaker geworden,' lacht Marlene.

Archieffoto van de brasserie in Wateringen | Foto: Bonte Haas

Onzekere situatie

Wel ziet ze de reserveringen voor feesten en partijen steeds verder teruglopen. 'Ik heb zelfs annuleringen voor augustus, terwijl er dan nog helemaal geen reden voor is. Maar ik snap het wel. De hele situatie is zo onzeker, mensen durven nu geen feestje te boeken.'

Marlene is blij als de financiële steun van de overheid écht komt, maar wanneer, dát weet de onderneemster nog niet. 'Binnen vier weken wordt ons verzoek eerst beoordeeld. Ik durf nog niet te zeggen wat het ons precies gaat opleveren.'

LEES OOK: Bedrijven Bollenstreek vragen massaal steun aan