Docente ISW Hoogeland werd voor ogen leerlingen mishandeld: 'Zaak is voor ons afgedaan'

ISW Hoogeland in Naaldwijk zoekt geen contact met ouders van leerlingen die getuige waren van de mishandeling van hun lerares. De vrouw werd vorige week tijdens een online les mishandeld door een man, waarschijnlijk haar partner. 'De zaak is voor ons afgedaan', aldus een woordvoerder van de school.

De docente was 3 april bezig met een online les, toen ze mishandeld werd. Haar leerlingen waren hiervan getuige. De mishandeling had grote impact op zowel de school als de leerlingen. Slachtofferhulp werd ook ingezet voor de leerlingen die getuige waren geweest van de mishandeling.

De school weet niet of leerlingen gebruik hebben gemaakt van het aanbod voor professionele hulp. Ook is er geen contact geweest met ouders van de leerlingen, zegt de woordvoerder. Als ouders zelf behoefte hebben aan contact met de school kan dat natuurlijk wel, benadrukt de zegsvrouw.

Beelden op WhatsApp

Na de mishandeling circuleerden beelden hiervan op WhatsApp. De school vroeg ouders om te checken of leerlingen deze beelden op hun telefoon hadden staan, en verspreiding te voorkomen door de beelden te wissen. Of dat gebeurd is weet de school niet, omdat hierover geen contact is geweest met de ouders, aldus de woordvoerder.

Het gaat naar omstandigheden goed met de mishandelde docente, zegt de woordvoerder. Ze is ook gewoon aan het werk. 'Maar meer ga ik daar niet over zeggen, de zaak is voor de school afgedaan.' De man die ten overstaan van de leerlingen de docente mishandelde, zou door de politie op 3 april zijn aangehouden. Die wil niet zeggen of hij nog vastzit. 'Daar doen we in verband met de privacy geen uitspraken over.'