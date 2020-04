Nieuw record politiedrones: 56 inzetten in een weekend

Het is een nieuw record voor de politie: afgelopen weekend werd de drone van de dienders in Nederland 56 keer ingezet. Nooit eerder werden de vliegende camera's in zo'n korte tijd, zoveel gebruikt. En steeds meer drones hebben tegenwoordig een luidspreker.

De drone werd dit weekend vooral ingezet op Scheveningen en Kijkduin en in het Haagse Zuiderpark. Aan de kust werd een relatief nieuw type drone ingezet met een luidspreker, zodat agenten vanuit de lucht konden roepen naar mensen op de grond dat ze verder uit elkaar moesten gaan zitten. En in het Zuiderpark vloog een drone rond zonder speaker maar waarvan de beelden door de meldkamer direct konden worden bekeken. Het lijkt allemaal nieuw, maar dat is niet helemaal waar.

'We hebben ze al een hele tijd', zegt Ed Krazewski van de Landelijke Eenheid van de politie. De zoemende drones zijn namelijk niet van de 'lokale' politie, maar van de Landelijke Eenheid. 'Niet iedereen mag met zo'n drone vliegen, en de opleiding is fors', aldus Krazewski.

Verschillende soorten

De politie heeft in totaal twintig drones, en dertig mensen die ermee mogen werken. 'Per inzet moeten er drie mensen bijzijn', zegt de woordvoerder. 'Eentje vliegt de drone, een ander kijkt op een scherm en vertelt de piloot wat hij moet doen en de derde houdt de situatie op de grond in de gaten, want je wilt het wel veilig houden.'

En dan heeft de politie ook nog verschillende soorten. Grote en kleine. 'Met corona komt de drone steeds vaker in het nieuws omdat we een aantal apparaten met een luidspreker hebben uitgerust, dat zijn per definitie grotere drones omdat zo'n luidspreker best zwaar is', zegt Krazewski. 'Maar we hebben kleinere types voor andersoortig werk.'

Aanvulling op helikopter

Volgens Krazewski moet de drone gezien worden als aanvulling op de politiehelikopter. 'Drones worden normaal gesproken ingezet bij zoekacties in moeilijk toegankelijk gebied, en om de omgeving in kaart te brengen na een ernstig ongeluk. Vanuit de lucht heb je toch beter zicht en je hoeft niet direct de grote helikopter op te roepen.'

De Landelijke Eenheid van de politie merkt dat er vanuit het land veel vraag is voor de inzet van drones, maar er zijn er dus 'maar' twintig. 'Bij iedere aanvraag bekijken we eerst of zo'n drone wel echt nodig is. Soms is het effectiever om gewoon met een wagen en een normale speaker ergens heen te gaan.'

Kritiek

Crowd control is een relatief nieuwe taak voor de drones. Dus het in de gaten houden van grote groepen. Zeker nu mensen niet met meer dan drie personen samen buiten mogen zijn en dat ook nog eens op minimaal anderhalve meter afstand, wordt een drone met luidspreker ingezet om mensen te waarschuwen. Dat leidt ook tot kritiek.

Vorige week stelden in Den Haag raadsfracties van de PvdA, Haagse Stadspartij, GroenLinks en de PvdD hier schriftelijke vragen over. De partijen zijn bang dat door de inzet de privacy van burgers wordt geschonden. Ze willen daarom opheldering van waarnemend burgemeester Remkes over de inzet.